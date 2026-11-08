Lan tỏa kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân trên địa bàn biên giới. Ảnh: Hòa Bình

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân. Ảnh: Công Cường

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang sử dụng tiếng dân tộc để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp đồng bào dễ hiểu, dễ nhớ, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật. Ảnh: Hoàng Chính

Cán bộ Đồn Biên phòng Vinh Hiền, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế phối hợp với Công an và Chi hội Nghề cá đánh bắt xa bờ xã Phú Lộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Tiết mục tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa tại hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức trên không gian mạng gắn với xây dựng đời sống văn hóa mới cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Si Ma Cai tổ chức. Ảnh: Trung Dũng

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cư dân biên giới, khách du lịch và các doanh nghiệp. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Thu Minh (thực hiện)