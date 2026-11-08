Lan tỏa kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia
Xác định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã chủ động đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng. Những cách làm sát thực tiễn đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc. Qua đó, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc ở khu vực biên giới.
Thu Minh (thực hiện)
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/lan-toa-kien-thuc-phap-luat-nang-cao-y-thuc-bao-ve-chu-quyen-lanh-tho-an-ninh-bien-gioi-quoc-gia-post509425.html