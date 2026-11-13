Lan tỏa kiến thức dân số và sức khỏe sinh sản trong trường học

Sân chơi trí tuệ

Trong những năm gần đây, việc trang bị kiến thức về dân số, SKSS và sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên ngày càng có ý nghĩa quan trọng. Đây là giai đoạn các em có nhiều thay đổi về thể chất, tâm sinh lý, bắt đầu hình thành những mối quan hệ tình bạn, tình yêu và có nhu cầu tìm hiểu về bản thân. Nếu thiếu thông tin chính xác, thiếu kỹ năng cần thiết, các em có thể gặp khó khăn trong việc nhận diện nguy cơ, đưa ra quyết định phù hợp và bảo vệ sức khỏe của mình.

Quang cảnh hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu kiến thức dân số và sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Ảnh: L.A

Xuất phát từ yêu cầu đó, Chi cục Dân số tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các trường THPT trên địa bàn tổ chức hội thi “Rung chuông vàng” với chủ đề tìm hiểu kiến thức dân số và sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên năm 2026. Hai điểm trường được lựa chọn tổ chức là Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Đông Hà.

Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, hội thi diễn ra với sự tham gia của 100 học sinh. Các thí sinh lần lượt trải qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm, tự luận và xử lý tình huống, tập trung vào những nội dung gần gũi với lứa tuổi học đường như kiến thức dân số, sức khỏe sinh sản, tình bạn, tình yêu, bình đẳng giới, kỹ năng ứng xử và các vấn đề văn hóa-xã hội. Bên cạnh đó, những câu hỏi liên quan đến lịch sử, địa lý địa phương cũng góp phần mở rộng kiến thức và tạo thêm sự hấp dẫn cho cuộc thi.

Tại Trường THPT Đông Hà, sân chơi tiếp tục thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của học sinh. Với cách thức tổ chức linh hoạt, các câu hỏi được thiết kế theo hướng vừa kiểm tra kiến thức, vừa đặt ra những tình huống thực tế để thí sinh vận dụng hiểu biết, thể hiện khả năng tư duy và lựa chọn cách ứng xử phù hợp.

Không khí hội thi tại cả hai trường diễn ra sôi nổi, hào hứng. Mỗi câu hỏi không chỉ là thử thách kiến thức mà còn gợi mở những vấn đề thiết thực trong cuộc sống, giúp học sinh chủ động suy nghĩ, trao đổi và nhìn nhận rõ hơn trách nhiệm của bản thân đối với sức khỏe, các mối quan hệ và tương lai.

Từ kiến thức đến kỹ năng tự bảo vệ

Điểm đáng chú ý của hội thi “Rung chuông vàng” là cách chuyển tải nội dung truyền thông thông qua hình thức thi đua, trải nghiệm. Thay vì tiếp nhận thông tin một chiều, học sinh được trực tiếp tham gia trả lời, xử lý tình huống và thể hiện quan điểm trước những vấn đề liên quan đến lứa tuổi.

Đại diện Ban Tổ chức trao vòng nguyệt quế vinh danh những thí sinh xuất sắc tại hội thi - Ảnh: L.A

Thông qua các câu hỏi về sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, các em có thêm cơ hội tìm hiểu những thay đổi của cơ thể trong giai đoạn trưởng thành, kiến thức chăm sóc sức khỏe, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn và các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Những nội dung về tình bạn, tình yêu, bình đẳng giới và kỹ năng sống cũng góp phần giúp học sinh xây dựng các mối quan hệ lành mạnh, biết tôn trọng bản thân và người khác, có khả năng nhận diện, phòng tránh những tình huống không an toàn.

Đặc biệt, việc đưa các tình huống thực tế vào nội dung thi giúp học sinh không chỉ ghi nhớ kiến thức mà còn rèn luyện khả năng vận dụng vào cuộc sống. Đây là yếu tố cần thiết để các em từng bước hình thành năng lực tự chủ, biết tìm kiếm thông tin từ nguồn tin cậy, chủ động tiếp cận các dịch vụ tư vấn và chăm sóc sức khỏe phù hợp khi cần thiết.

Quang cảnh hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu kiến thức dân số và sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên tại Trường THPT Đông Hà - Ảnh: L.A

Tăng cường phối hợp, đổi mới truyền thông dân số trong trường học

Học sinh là nhóm đối tượng cần được quan tâm trong công tác truyền thông dân số và phát triển. Việc cung cấp kiến thức đúng, đủ và phù hợp với lứa tuổi có ý nghĩa quan trọng, giúp các em có nền tảng để đưa ra những lựa chọn có trách nhiệm trong học tập, cuộc sống và tương lai.

Cô giáo Thái Thị Hoa Lý, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, cho biết: “Hội thi là hình thức giáo dục thiết thực, tạo môi trường để học sinh tiếp cận kiến thức về dân số, sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới một cách tự nhiên, sinh động.

Thông qua các câu hỏi và tình huống thực tế, các em không chỉ củng cố kiến thức mà còn được rèn luyện tư duy, kỹ năng ứng xử và ý thức tự bảo vệ bản thân. Nhà trường đánh giá cao sự phối hợp của Chi cục Dân số tỉnh trong việc tổ chức những hoạt động bổ ích như thế này và mong muốn tiếp tục duy trì, mở rộng các hình thức truyền thông phù hợp với học sinh”.

Đại diện lãnh đạo Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn phát biểu tại hội thi - Ảnh: L.A

Trong bối cảnh học sinh ngày càng tiếp cận với nhiều nguồn thông tin khác nhau, việc định hướng, trang bị kiến thức khoa học và kỹ năng cần thiết càng trở nên quan trọng. Các hoạt động truyền thông cần tiếp tục được đổi mới về nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức, bảo đảm gần gũi với tâm lý lứa tuổi, tạo môi trường cởi mở để các em mạnh dạn tìm hiểu, trao đổi và chia sẻ những vấn đề quan tâm.

Hội thi “Rung chuông vàng” tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Đông Hà năm 2026 là những hoạt động thiết thực trong nỗ lực đổi mới truyền thông dân số trong trường học. Không chỉ dừng lại ở một sân chơi kiến thức, hội thi còn góp phần khơi dậy ý thức chủ động học tập, chăm sóc sức khỏe và trách nhiệm của mỗi học sinh đối với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Từ những kiến thức được tiếp nhận hôm nay, mỗi học sinh sẽ có thêm hành trang để trưởng thành an toàn, lành mạnh, biết tôn trọng sự khác biệt, thực hiện bình đẳng giới và chủ động bảo vệ sức khỏe sinh sản. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để xây dựng thế hệ trẻ có tri thức, có trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng dân số và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.