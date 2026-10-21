Lan tỏa kiến thức chuyên sâu về thận học đến đội ngũ y tế ĐBSCL

Hội thảo có sự tham gia của gần 300 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế đến từ nhiều cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài tỉnh.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Trung Ngãi).

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh bệnh thận mạn tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng, với tỷ lệ mắc bệnh khoảng 12%, tạo áp lực lớn đối với hệ thống y tế, nhất là tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Chương trình nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực thực hành lâm sàng, đồng thời tạo diễn đàn để các chuyên gia trao đổi kinh nghiệm trong chẩn đoán, điều trị và quản lý người bệnh mắc bệnh thận.

Điểm nhấn của sự kiện là hoạt động trong khuôn khổ chương trình hợp tác quốc tế Liên kết trung tâm Thận Chị Em (ISN-Sister Renal Center Program), kết nối Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Westmead (Úc).

Hội thảo có sự tham dự của nhiều chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế, góp phần tăng cường hợp tác, chuyển giao chuyên môn và đào tạo liên tục cho đội ngũ y tế.

Trong hai ngày 21-22/10, các đại biểu sẽ tập trung trao đổi nhiều nội dung thiết thực như chẩn đoán, điều trị bệnh thận mạn, lựa chọn phương pháp điều trị thay thế thận, kỹ thuật HDF online, kiểm soát nhiễm trùng trong lọc máu, phát hiện sớm bệnh thận, dinh dưỡng cho người bệnh và các phiên thảo luận ca lâm sàng.

Qua đó, chương trình hướng đến nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị người bệnh và tăng cường năng lực chuyên môn cho các cơ sở y tế, đặc biệt tại khu vực ĐBSCL.