Lan toả kiến thức bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em

Đây là hoạt động thuộc Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hội nghị thu hút hơn 100 hội viên phụ nữ và người dân tham dự, góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, chung tay bảo vệ phụ nữ và trẻ em.

Tại hội nghị, cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân được cung cấp kiến thức về bình đẳng giới; nhận diện các hành vi bạo lực gia đình, bạo lực, xâm hại trẻ em và phân biệt đối xử. Qua đó, nâng cao kỹ năng phòng ngừa, bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình bình đẳng, an toàn.

Chị Quách Huệ Nhi, ấp Đường Đào, chia sẻ: “Qua buổi tuyên truyền, tôi hiểu rõ hơn về bình đẳng giới, biết cách bảo vệ bản thân và con em trước nguy cơ bạo lực, xâm hại, giúp trẻ được lớn lên trong môi trường an toàn, lành mạnh”.

Bà Lữ Thị Anh Thư, Trưởng bộ phận Tuyên giáo - Chính sách, luật pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau, tuyên truyền kiến thức phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, nâng cao trách nhiệm bảo vệ trẻ em từ gia đình và cộng đồng.

Bà Lữ Thị Anh Thư, Trưởng bộ phận Tuyên giáo - Chính sách, luật pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, cho biết, theo kế hoạch, Hội tổ chức 33 cuộc tuyên truyền, tập trung tại các ấp, khóm thuộc Dự án 8, nhằm đưa kiến thức về bình đẳng giới đến gần hơn với hội viên và người dân, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong phòng ngừa bạo lực, bảo vệ phụ nữ và trẻ em.

Hội viên phụ nữ tích cực trao đổi, tương tác, chia sẻ kiến thức tại buổi tuyên truyền.

Thông qua tuyên truyền, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khuyến khích cán bộ, hội viên phát huy vai trò vận động gia đình, cộng đồng thực hiện bình đẳng giới, kịp thời lên tiếng trước các hành vi bạo lực, xâm hại, xây dựng môi trường sống an toàn, tôn trọng và bình đẳng.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Xã Hồ Thị Kỷ tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026).

Ông Võ Minh Trí, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Hồ Thị Kỷ, tặng hoa chúc mừng hội viên phụ nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.