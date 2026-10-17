Lan toả kiến thức bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em
Ngày 17/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị tuyên truyền về bình đẳng giới và những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em tại ấp Đường Đào, Xã Hồ Thị Kỷ, với chủ đề “Hiểu để thay đổi - Hành động để phát triển”.
Đây là hoạt động thuộc Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Tại hội nghị, cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân được cung cấp kiến thức về bình đẳng giới; nhận diện các hành vi bạo lực gia đình, bạo lực, xâm hại trẻ em và phân biệt đối xử. Qua đó, nâng cao kỹ năng phòng ngừa, bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình bình đẳng, an toàn.
Chị Quách Huệ Nhi, ấp Đường Đào, chia sẻ: “Qua buổi tuyên truyền, tôi hiểu rõ hơn về bình đẳng giới, biết cách bảo vệ bản thân và con em trước nguy cơ bạo lực, xâm hại, giúp trẻ được lớn lên trong môi trường an toàn, lành mạnh”.
Bà Lữ Thị Anh Thư, Trưởng bộ phận Tuyên giáo - Chính sách, luật pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, cho biết, theo kế hoạch, Hội tổ chức 33 cuộc tuyên truyền, tập trung tại các ấp, khóm thuộc Dự án 8, nhằm đưa kiến thức về bình đẳng giới đến gần hơn với hội viên và người dân, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong phòng ngừa bạo lực, bảo vệ phụ nữ và trẻ em.
Thông qua tuyên truyền, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khuyến khích cán bộ, hội viên phát huy vai trò vận động gia đình, cộng đồng thực hiện bình đẳng giới, kịp thời lên tiếng trước các hành vi bạo lực, xâm hại, xây dựng môi trường sống an toàn, tôn trọng và bình đẳng.
Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Xã Hồ Thị Kỷ tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026).
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/lan-toa-kien-thuc-binh-dang-gioi-bao-ve-phu-nu-va-tre-em-a133358.html