Lan tỏa không khí Festival Hoa Đà Lạt trên môi trường số

Các thông tin về Festival Hoa Đà Lạt năm 2026 liên tục được các fanpage của Lâm Đồng cập nhật. (Ảnh: chụp màn hình)

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 đang quảng bá, lan tỏa trên nhiều phương tiện. Từ báo chí, hệ thống thông tin cơ sở đến các mạng xã hội như facebook, tiktok, zalo… thông tin về lễ hội hoa lớn nhất Lâm Đồng được cập nhật thường xuyên.

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai kế hoạch tuyên truyền, quảng bá sự kiện Festival Hoa Đà Lạt 2026. Công tác tuyên truyền được triển khai xuyên suốt từ tháng 7/2026 đến tháng 1/2027, trong đó cao điểm tập trung vào tháng 12/2026.

Một điểm mới trong đợt truyền thông này là tăng cường ứng dụng công nghệ số, khai thác hiệu quả mạng xã hội và các phương tiện truyền thông hiện đại.

Trên mạng xã hội tiktok, thông tin về Festival Hoa được khai thác dưới hình thức video ngắn. Những vườn hoa rực rỡ, không gian check-in, cùng các điểm du lịch đặc trưng của Lâm Đồng được mạng xã hội này sáng tạo thành những sản phẩm truyền thông sinh động.

Với lợi thế về hình ảnh, hiệu ứng và khả năng chia sẻ, các video không chỉ giới thiệu vẻ đẹp của hoa Đà Lạt mà còn góp phần khơi gợi sự quan tâm, mong muốn trải nghiệm của người xem đối với Festival Hoa năm 2026.

Anh Lê Trọng Tâm, chủ một tài khoản tiktok với hơn 200.000 lượt theo dõi chia sẻ, Festival Hoa Đà Lạt là sự kiện văn hóa lớn, góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người tỉnh Lâm Đồng. Thông qua những video ngắn trên mạng xã hội, anh mong muốn đưa hình ảnh Đà Lạt và không khí lễ hội đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.

Tôi mong muốn góp một phần lan tỏa không khí Festival Hoa đến mọi người, để nhiều người biết đến vẻ đẹp của Đà Lạt, thêm yêu mến vùng đất này và có dịp đến tham quan, trải nghiệm lễ hội. Anh Lê Trọng Tâm, chủ một tài khoản tiktok với hơn 200.000 lượt theo dõi

Tương tự, trên mạng xã hội facebook, bên cạnh sự tham gia của những người có sức ảnh hưởng (KOL), nhiều fanpage của cơ quan, đơn vị, địa phương cũng tăng cường đăng tải thông tin về Festival Hoa.

Nội dung được thể hiện đa dạng, từ hình ảnh, bài viết, video đến các sản phẩm đồ họa. Cách làm này đã giúp người dân và du khách có thêm kênh thông tin để chủ động tìm hiểu, lựa chọn những hoạt động phù hợp khi đến với Lâm Đồng.

Anh Nguyễn Thanh Tùng, quản lý một fanpage với hơn 80.000 lượt theo dõi cũng cho rằng việc tăng cường truyền thông về Festival Hoa Đà Lạt trên mạng xã hội là cách làm thiết thực, giúp thông tin về sự kiện đến gần hơn với công chúng. Từ đó, người dân và du khách có thêm thông tin hữu ích, khơi gợi mong muốn trải nghiệm, khám phá vùng đất cao nguyên trong dịp Festival Hoa năm 2026.

Bộ nhận diện Festival Hoa Đà Lạt 2026 được lan tỏa trên mạng xã hội. (Ảnh: chụp màn hình)

Không chỉ giới thiệu một sự kiện văn hóa, du lịch, hoạt động truyền thông trên môi trường số đang góp phần nâng cao giá trị thương hiệu hoa Đà Lạt, tăng cường nhận diện và tạo nền tảng cho việc xác lập, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với thương hiệu “Festival Hoa Đà Lạt”.

Thông qua việc đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số, Lâm Đồng hướng đến nâng tầm thương hiệu Festival Hoa Đà Lạt, quảng bá rộng rãi hình ảnh thiên nhiên, văn hóa, du lịch cùng các sản phẩm hoa và nông sản đặc trưng của địa phương.

Hoạt động này cũng mở rộng cơ hội để người dân, doanh nghiệp và du khách tham gia, góp phần lan tỏa sức hấp dẫn của Festival Hoa, từng bước khẳng định vị thế của sự kiện văn hóa, du lịch đặc trưng của Lâm Đồng.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc” sẽ chính thức diễn ra vào tháng 12/2026. Sự kiện hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc.

Nhằm lan tỏa không khí lễ hội, từ tháng 10/2026, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng ra mắt chuyên mục “Chuyển động cùng Festival Hoa Đà Lạt”.

Chuyên mục “Chuyển động cùng Festival Hoa Đà Lạt” của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng

Chuyên mục tập trung cập nhật thông tin, giới thiệu các hoạt động nổi bật và phản ánh không khí chuẩn bị cho sự kiện tại các địa phương. Qua đó, góp phần đưa hình ảnh Festival Hoa đến gần hơn với công chúng, quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người và thương hiệu hoa Đà Lạt đến bạn bè trong nước, quốc tế.