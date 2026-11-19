Rộn ràng hoạt động gắn kết

Sáng 18-11, tại Công viên Chi Lăng (phường Sài Gòn), Sở VH-TT TPHCM phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khai mạc triển lãm nghệ thuật Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

Đây là sự kiện thuộc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11), hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Triển lãm trưng bày gần 100 hình ảnh chủ đề Phát triển Công nghiệp văn hóa - Nâng tầm vị thế TPHCM giới thiệu tiềm năng của điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, du lịch văn hóa…

Không gian triển lãm nghệ thuật Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026, tại Công viên Chi Lăng (phường Sài Gòn). Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trên đường Đồng Khởi (trước trụ sở Sở VH-TT TPHCM), trưng bày 55 hình ảnh chủ đề Phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc tại Thành phố mang tên Bác khắc họa tinh thần đại đoàn kết, nơi các dân tộc, tôn giáo chung sống hòa hợp.

Tại Công viên Lam Sơn, trưng bày 100 hình ảnh Nam kỳ khởi nghĩa - Rạng ngời hào khí phương Nam tái hiện cuộc khởi nghĩa và sự hy sinh anh dũng của quân dân Nam bộ.

Cũng từ ngày 18 đến 24-11, đường đi bộ Nguyễn Huệ trở thành sân khấu lớn của Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt với nhiều hoạt động biểu diễn hát bội, cải lương, đờn ca tài tử và nghệ thuật các dân tộc.

Từ ngày 18-11 đến 6-12, Đường sách TPHCM (phường Sài Gòn) khởi động chuỗi hoạt động Văn hóa Việt Nam qua những trang sách, với điểm nhấn là triển lãm ảnh về di sản kiến trúc, lịch sử, tín ngưỡng địa phương.

Đường sách TPHCM còn tổ chức hoạt động biểu diễn vẽ mặt nạ tuồng (do Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM thực hiện), giới thiệu xuất xứ, màu sắc, hoa văn của từng mặt nạ, giúp người xem hiểu thêm về một nét đặc sắc của nghệ thuật hát bội.

Những hoạt động văn hóa còn lan tỏa về nhiều phường, xã. Từ ngày 19-11, chương trình Dòng chảy di sản văn hóa Việt Nam - Lái Thiêu khát vọng vươn xa diễn ra tại Công viên Châu Văn Tiếp (phường Lái Thiêu); triển lãm lưu động Văn hóa các dân tộc Việt Nam giới thiệu những nét đa dạng trong văn hóa của 54 dân tộc anh em được tổ chức tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Đông Hưng Thuận...

“Nếu di sản là ký ức của một vùng đất thì văn hóa chính là sức sống của vùng đất ấy. Vì vậy, mỗi người dân hãy là một chủ thể gìn giữ văn hóa; mỗi gia đình, khu dân cư cùng xây dựng môi trường văn hóa đoàn kết, văn minh, nghĩa tình…”, bà Ngô Hải Yến, Phó Chủ tịch UBND phường Sài Gòn, đề nghị.

Đưa những giá trị tốt đẹp vào đời sống

Cũng nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, sáng 18-11, tại Hà Nội, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (Bộ VH-TT-DL) tổ chức Hội thảo khoa học 40 năm đổi mới chính sách văn hóa (1986-2026) - Những vấn đề lý luận và thực tiễn.

Dự và phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Huy Dũng khẳng định, từ Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, Nghị quyết 33 đến Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, tư duy chính sách văn hóa đã từng bước chuyển từ quản lý sang kiến tạo phát triển. Cả nước hiện có hơn 40.000 di tích, gần 70.000 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê; các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GDP. Tuy nhiên, đầu tư cho văn hóa chưa tương xứng, chính sách liên ngành thiếu đồng bộ, cơ hội thụ hưởng văn hóa giữa các vùng miền còn chênh lệch. Ông đặt vấn đề “thước đo cuối cùng là đời sống văn hóa của nhân dân được nâng lên như thế nào”.

Đồng quan điểm, PGS-TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh, sức mạnh văn hóa không chỉ nằm ở số lượng di sản, nhà hát, tác phẩm nghệ thuật, mà ở khả năng đưa những giá trị tốt đẹp vào đời sống. Một đô thị có thể hiện đại nhưng chưa chắc đáng sống nếu thiếu không gian công cộng, ký ức cộng đồng và đời sống tinh thần. Vì vậy, văn hóa phải được đặt vào mô hình phát triển ngay từ đầu. Với di sản, “bảo tồn tốt nhất là để giá trị tiếp tục có đời sống, nhưng không đánh đổi tính chân thực lấy sự hào nhoáng thương mại”.

Hội thảo khép lại với sự đồng thuận cao của các đại biểu, khẳng định giá trị của văn hóa trong đời sống. Nếu được giới thiệu tận tường và đón nhận bằng sự thấu hiểu, mỗi hoạt động văn hóa sẽ trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng. Đó cũng là cách thiết thực củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.