Trên từng dây chuyền sản xuất, công nhân đều nỗ lực tăng tốc sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, chung sức cùng DN hoàn thành các mục tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2026.

Khí thế thi đua trên từng dây chuyền sản xuất

Những ngày này, Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Việt Đức (xã Xuân Hòa) đang tăng tốc sản xuất để bảo đảm tiến độ các đơn hàng đã ký kết trong năm 2026. Không khí lao động tại nhà máy diễn ra sôi nổi, công nhân tập trung thực hiện từng công đoạn, tuân thủ quy trình kỹ thuật, chất lượng sản phẩm trước khi xuất xưởng.

Công nhân Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Việt Đức (xã Xuân Hòa) thi đua sản xuất cuối năm.

Bà Lê Thị Hoa, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Việt Đức cho biết: Cuối năm là thời điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN bước vào giai đoạn cao điểm, áp lực về tiến độ và chất lượng đơn hàng cũng tăng lên. Trước yêu cầu đó, đội ngũ CNLĐ ở từng vị trí sản xuất đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiểm soát chất lượng từng công đoạn. Sự đồng lòng, nỗ lực của CNLĐ đã góp phần giúp DN duy trì nhịp độ sản xuất, bảo đảm tiến độ giao hàng và phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tương tự, tại Công ty TNHH Hoàng Gia G.M.T. (xã Bình Minh), phong trào thi đua lao động cũng được lan tỏa đến từng bộ phận sản xuất. Trên các chuyền sản xuất, CNLĐ tập trung làm việc đều tay, hoàn thành các sản phẩm đúng tiến độ, bảo đảm kỹ thuật và yêu cầu của khách hàng. Không chỉ chú trọng số lượng sản phẩm, CNLĐ còn quan tâm đến việc tiết kiệm nguyên vật liệu, hạn chế hàng lỗi, giảm thời gian thao tác và nâng cao hiệu quả công việc.

Theo chị Lê Thị Huyền, công nhân làm việc tại Công ty TNHH Hoàng Gia G.M.T., với số lượng đơn hàng ổn định và thu nhập đảm bảo, người lao động (NLĐ) rất phấn khởi, yên tâm sản xuất.

“Ngoài nỗ lực đảm bảo đơn hàng, chúng tôi mong chờ vào lương, thưởng Tết sắp tới để có thêm động lực làm việc. Tôi kỳ vọng DN sẽ tiếp tục phát triển để chăm lo tốt hơn cho NLĐ” - chị Huyền chia sẻ.

Đối với CNLĐ, thi đua sản xuất cuối năm không chỉ đơn thuần là hoàn thành khối lượng công việc được giao mà còn thể hiện trách nhiệm, sự đồng hành cùng DN. Từ việc chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, cải tiến thao tác đến phát huy tay nghề, nâng cao ý thức trách nhiệm, mỗi hành động của CNLĐ đều góp phần duy trì hoạt động sản xuất ổn định, khẳng định vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững của DN.

Đồng hành cùng doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch

Ghi nhận thực tế tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố cho thấy, thời điểm này, các DN tập trung nguồn lực tăng tốc sản xuất, hoàn thành đơn hàng năm nay và chuẩn bị kế hoạch kinh doanh cho năm mới. Khối lượng công việc tăng, yêu cầu giao hàng ngày càng chặt chẽ, đòi hỏi CNLĐ tự giác trong công việc, ứng dụng nhanh công nghệ hiện đại trong quá trình sản xuất. Từ đó tạo môi trường làm việc đoàn kết, hài hòa và ổn định.

Tại Công ty hữu hạn Cơ khí động lực Toàn Cầu (Khu công nghiệp Giang Điền, phường Trảng Bom), phong trào thi đua lao động được gắn với yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Công nhân ở các bộ phận chú trọng cải tiến thao tác, nâng cao tay nghề, tuân thủ quy trình kỹ thuật và chủ động phát hiện những bất hợp lý trong quá trình làm việc để đề xuất hướng khắc phục. Phong trào thi đua tạo động lực để NLĐ phát huy năng lực, nâng cao hiệu quả công việc.

Ông Nguyễn Sỹ Nguyên, Giám đốc cấp cao Công ty hữu hạn Cơ khí động lực Toàn Cầu cho biết: Từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình đơn hàng của công ty tương đối ổn định. Đặc biệt, trong quý IV, giai đoạn nước rút để hoàn thành kế hoạch sản xuất, đơn hàng tiếp tục tăng trưởng. Trước tình hình đó, công ty đang tập trung mọi nguồn lực; đồng thời động viên cán bộ, CNLĐ nỗ lực thi đua sản xuất, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra. Đến thời điểm này, tiến độ sản xuất và sản lượng hàng hóa thành phẩm phục vụ giao hàng đều đạt kết quả tích cực.

Theo ông Nguyễn Sỹ Nguyên, xác định CNLĐ là yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát triển của DN, công ty luôn chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách phúc lợi cho cán bộ, nhân viên, công nhân. Qua đó giúp NLĐ ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài và xem công ty như ngôi nhà thứ hai của mình. “Khi NLĐ được quan tâm, chăm lo và có môi trường làm việc tốt, họ sẽ có thêm động lực, tinh thần trách nhiệm để làm việc hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm” - ông Nguyên cho biết thêm.

Có thể thấy, hiệu quả của phong trào thi đua không chỉ được đo bằng số lượng sản phẩm hay tiến độ hoàn thành đơn hàng mà còn thể hiện qua ý thức trách nhiệm và sự gắn bó của CNLĐ với DN. Khi mỗi công nhân chủ động nâng cao tay nghề, cải tiến phương pháp làm việc và cùng tập thể tháo gỡ khó khăn, sức mạnh tập thể sẽ được phát huy, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của DN.

Với sự chủ động của DN và tinh thần trách nhiệm của CNLĐ, khí thế thi đua trên các dây chuyền sản xuất sẽ tiếp tục được lan tỏa, tạo động lực để DN hoàn thành mục tiêu năm 2026; đồng thời tạo nền tảng thuận lợi bước vào năm sản xuất mới 2027.

Để phong trào thi đua thực sự đi vào chiều sâu, bên cạnh tinh thần nỗ lực của CNLĐ, sự quan tâm, đồng hành từ phía DN có ý nghĩa quan trọng. Nhiều DN chú trọng cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt, tạo động lực để công nhân yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài cùng sự phát triển bền vững của DN.

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, Liên đoàn Lao động thành phố triển khai sâu rộng các phong trào thi đua trong CNLĐ. Theo đó, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo của CNLĐ tiếp tục được khơi dậy. Mỗi sáng kiến, mỗi thao tác được cải tiến, mỗi chỉ tiêu được hoàn thành đều góp phần cùng DN và địa phương tăng tốc trong chặng đường cuối năm.