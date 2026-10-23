Lan tỏa khát vọng từ Giải thưởng 'Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu'

Cô Trần Thị Ngân, giáo viên Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng nhận giải thưởng Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu năm học 2024 - 2025. Ảnh: NVCC

Động lực cho nhà giáo

Hơn hai thập kỷ gắn bó với giáo dục đặc biệt, cô Trần Thị Ngân (SN 1975), giáo viên Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng kiên trì đồng hành cùng học sinh khuyết tật. Những nỗ lực bền bỉ ấy giúp cô trở thành một trong những gương mặt được vinh danh tại Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” năm học 2024 - 2025.

Theo cô Ngân, giải thưởng là sự ghi nhận những đóng góp thầm lặng của đội ngũ nhà giáo, cũng là động lực để cô tiếp tục gắn bó với nghề. “Tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng, giáo viên cần có sự thấu hiểu và yêu thương. Hiện tôi phụ trách giảng dạy kỹ năng bếp, chế biến thực phẩm cho các em. Những việc tưởng chừng đơn giản nhưng giúp các em có kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, tự tin hòa nhập cộng đồng”, cô Ngân chia sẻ.

PGS.TS Nguyễn Gia Như, Phó Giám đốc Đại học Duy Tân, người được vinh danh tại Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” năm học 2024 - 2025 cho rằng, việc tôn vinh những nhà giáo tiêu biểu thể hiện sự trân trọng của thành phố đối với đội ngũ nhà giáo, đồng thời góp phần lan tỏa phương pháp giảng dạy hiệu quả, công trình nghiên cứu có giá trị và những câu chuyện tận tụy với người học.

“Danh hiệu còn là lời nhắc nhở mỗi nhà giáo phải tiếp tục học hỏi, đổi mới và giữ gìn sự mẫu mực trong công việc hằng ngày. Tôi nghĩ cách thiết thực nhất để đáp lại sự ghi nhận là tạo thêm giá trị cho người học, hỗ trợ đồng nghiệp. Giá trị lâu dài của giải thưởng được thể hiện ở những đóng góp tiếp nối sau ngày được vinh danh”, PGS.TS Nguyễn Gia Như chia sẻ.

PGS.TS. Nguyễn Gia Như (bên trái) với công trình nghiên cứu đã được thương mại hóa của Đại học Duy Tân: Máy hỗ trợ huấn luyện kỹ năng hồi sinh tim phổi. Ảnh: NVCC

Nhân rộng, lan tỏa giá trị tốt đẹp

Theo Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 9/4/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về xét tặng Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu”, nhà giáo được xem xét phải có ít nhất 5 năm công tác giảng dạy; bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, uy tín sư phạm. Đồng thời, cá nhân phải có sáng kiến khoa học và đi đầu trong đổi mới phương pháp dạy học; ưu tiên nhà giáo có tâm huyết và thâm niên gắn bó với nghề; có nhiều thành tích, đóng góp nổi bật cho ngành giáo dục và đào tạo.

Năm nay, toàn thành phố có 96 hồ sơ đề nghị, trong đó hội đồng cấp xã, phường đề cử 79 trường hợp, hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo đề cử 15 trường hợp, hội đồng Đại học Đà Nẵng đề cử 2 trường hợp. Sau khi tổng hợp, Hội đồng cấp thành phố chọn 88 hồ sơ đủ tiêu chuẩn, điều kiện bỏ phiếu trình Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng danh hiệu Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu năm 2026.

Đáng chú ý, đây là năm đầu tiên Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” được triển khai sau khi sáp nhập, quy mô lớn hơn so với nhiều năm trước. PGS.TS Nguyễn Gia Như nhìn nhận, việc tổ chức giải thưởng trên phạm vi toàn thành phố sau sáp nhập tạo cơ hội ghi nhận rộng hơn những nhà giáo tận tâm, có năng lực và đóng góp nổi bật, đồng thời kết nối, lan tỏa kinh nghiệm giáo dục giữa Đà Nẵng và Quảng Nam trước đây.

Là một trong số giáo viên được đề nghị khen thưởng danh hiệu Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu năm 2026, cô Huỳnh Thị Lài, giáo viên Trường PTDTBT THCS Nguyễn Trãi (xã Trà Tập) không giấu được xúc động. Gắn bó với ngôi trường miền núi, nơi phần lớn học sinh là con em đồng bào Xơ Đăng, cô thấu hiểu những gian khó trên hành trình gieo chữ. Những trở ngại về điều kiện cơ sở vật chất, rào cản ngôn ngữ, hoàn cảnh gia đình và sự thiếu thốn trong cuộc sống buộc cô phải tìm phương pháp để giúp các em tự tin học tập, nuôi dưỡng ước mơ.

Cô Lài chia sẻ, sau 14 năm gắn bó với ngành giáo dục, khi được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu thành phố Đà Nẵng năm 2026, cô cảm thấy vô cùng vinh dự, xúc động và tự hào. Đặc biệt, năm 2026 là năm đầu tiên giải thưởng được triển khai sau khi sáp nhập tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, sự ghi nhận này càng có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với đội ngũ nhà giáo, đồng thời tạo cơ hội để những đóng góp thầm lặng của các thầy cô giáo, nhất là giáo viên đang công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, được biết đến và trân trọng nhiều hơn.

“Đây không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực của bản thân trong suốt chặng đường làm nghề, mà còn là nguồn động viên to lớn để tôi tiếp tục vững bước trên hành trình gieo chữ, trồng người”, cô Lài nói.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” là phần thưởng của Chủ tịch UBND thành phố tặng cho những nhà giáo có nhiều thành tích xuất sắc tiêu biểu của thành phố Đà Nẵng trực tiếp làm công tác giảng dạy, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục. Giải thưởng nhằm tôn vinh những nhà giáo, những gương điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác giảng dạy để nhân rộng và tạo sự lan tỏa trong phạm vi toàn ngành giáo dục và đào tạo thành phố. Qua đó, khơi dậy tinh thần “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; tạo động lực để các nhà giáo ngày càng yêu nghề, phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp trồng người.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan căn cứ vào kết quả xét chọn, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục khen thưởng theo đúng quy định; chuẩn bị, tổ chức chu đáo Lễ trao tặng Giải thưởng Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu năm 2026 trong tháng 11.