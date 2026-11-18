Lễ tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương lần thứ V

Chiều 18/11, tại thành phố Đồng Nai, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương lần thứ V năm 2026. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Giải thưởng do Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức xét chọn, trao tặng 2 năm/lần. Năm 2026, từ 560 hồ sơ đăng ký, các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã giới thiệu 159 hồ sơ tham gia xét chọn cấp Trung ương. Trong đó, Ban tổ chức đã xét chọn 100 nhà giáo tiêu biểu ở tất cả các cấp học, đến từ 35 đơn vị (30 tỉnh, thành đoàn và 5 đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn). Đây là các giáo viên, giảng viên trẻ có thành tích tiêu biểu trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, là cán bộ Đoàn, Hội tích cực, hạt nhân của công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Hồ Hồng Nguyên cho biết: "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" là danh hiệu ghi nhận năng lực chuyên môn, tinh thần đổi mới và trách nhiệm của các thầy cô với người học, nhà trường cùng cộng đồng.

Đó là lời khích lệ dành cho những người đang ở giai đoạn khởi đầu của nghề giáo. Giá trị của danh hiệu được nhân lên khi kinh nghiệm của một người trở thành điều đồng nghiệp có thể học hỏi và vận dụng, kỳ vọng các nhà giáo trẻ tiêu biểu sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, giữ vững phẩm chất đạo đức, lòng yêu nghề và sự công bằng, nhân ái với học trò; tiên phong đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo để nâng cao chất lượng giảng dạy; tích cực xây dựng tổ chức Đoàn – Hội – Đội vững mạnh, đưa những bài học về lòng yêu nước, khát vọng cống hiến đến với thế hệ trẻ.

Đồng chí Hồ Hồng Nguyên đề nghị tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp tiếp tục duy trì kết nối với đội ngũ nhà giáo trẻ sau tuyên dương; chủ động nắm bắt nhu cầu, phối hợp tạo điều kiện để các thầy, cô phát huy năng lực chuyên môn và các sáng kiến trong công tác giảng dạy. Đồng thời, xây dựng, duy trì các mạng lưới trao đổi theo cấp học, lĩnh vực chuyên môn và địa bàn, tạo điều kiện để nhà giáo trẻ chia sẻ học liệu, giới thiệu mô hình hay, kết nối và phối hợp triển khai các sáng kiến trong thực tiễn.

Ngành Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở giáo dục, cần tiếp tục quan tâm, tạo môi trường thuận lợi để nhà giáo trẻ được học tập, thử nghiệm phương pháp mới, ghi nhận những nỗ lực đổi mới. Khi người thầy được tin tưởng, tạo điều kiện phát triển, học sinh sẽ có thêm cơ hội được tiếp cận và thụ hưởng nền giáo dục ngày càng tốt hơn

Thầy Trần Đức Phú, Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Hiệp Hòa (thành phố Đồng Nai) vinh dự là một trong những Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương năm 2026 được vinh danh. Đây là niềm vinh dự, tự hào và cũng là sự ghi nhận, khích lệ đối với những nỗ lực của thầy trong thời gian qua.

Thành tích này có được bên cạnh sự cố gắng của cá nhân thầy là sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Giám hiệu nhà trường, sự hỗ trợ của đồng nghiệp và đồng hành của các em học sinh. Trong công tác chuyên môn, thầy Phú luôn chủ động đổi mới phương pháp, hình thức giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh.

Các năm học 2024-2025 và 2025-2026, thầy có 3 sáng kiến được công nhận cấp thành phố và cấp phường, tập trung vào công tác chủ nhiệm và các giải pháp nâng cao năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo trong môn Tiếng Việt, giúp học sinh tích cực hơn trong học tập, tham gia các hoạt động và đạt nhiều thành tích.

Nâng cao chất lượng giáo dục trong tình hình mới

Ngày 18/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long tổ chức Họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026), nhằm tri ân, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác giáo dục. Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Ngọc Giàu ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tỉnh. Thời gian tới, ngành cần tiếp tục phát huy truyền thống, thành tích đạt được, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và sự chủ động đổi mới trong đội ngũ nhà giáo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương và các cơ sở giáo dục cần quan tâm hơn nữa đến đời sống, điều kiện làm việc của giáo viên, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có sáng kiến, giải pháp và mô hình sáng tạo trong quản lý, giảng dạy, học tập.

Trong bối cảnh mới, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động thích ứng với yêu cầu, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Mỗi thầy, cô giáo tiếp tục giữ vững tâm huyết với nghề, là tấm gương sáng về đạo đức, tinh thần tự học và rèn luyện để học sinh noi theo.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long La Thị Thúy cho biết, năm học vừa qua, chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được nâng lên. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, với tỷ lệ tốt nghiệp đạt 98,89%. Đặc biệt, học sinh của tỉnh 74 giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 2 giải Nhất.

Cùng với việc duy trì chất lượng giáo dục, ngành tiếp tục quan tâm đổi mới phương pháp dạy học, triển khai giáo dục STEM, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng trường học hạnh phúc, tạo điều kiện để học sinh phát huy năng lực, tư duy sáng tạo, niềm say mê học tập. Đội ngũ nhà giáo tiếp tục được củng cố, nâng cao chất lượng, với tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn đạt 97,18%.

Nhiều giáo viên chủ động học tập, ứng dụng công nghệ, đổi mới phương pháp giảng dạy, quan tâm chăm lo học sinh. Các mô hình giáo dục tích cực như dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh, xây dựng trường học an toàn, hạnh phúc tiếp tục được chú trọng triển khai.

Thời gian tới, ngành tập trung nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo, chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới, tạo chuyển biến về chất lượng, góp phần thực hiện mục tiêu đột phá phát triển giáo dục trong giai đoạn mới.

Vinh danh các gia đình nhà giáo tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN

Dịp này, ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Long có có 85 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 5 nhà giáo tiêu biểu được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, toàn ngành có 17 gia đình được vinh danh Gia đình nhà giáo tiêu biểu và 95 nhà giáo đạt danh hiệu “Viên phấn vàng”.