Lan tỏa kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi đến mỗi nhà trường

Sở GD&ĐT Thái Nguyên tổng kết Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đối với giáo viên THPT, năm học 2026-2027.

Diễn ra từ 4/11 đến 14/11, hội thi được tổ chức dành cho 7 môn gồm Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất; với sự tham gia của 301 giáo viên đến từ 51 trường cấp THPT trên địa bàn toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Ngọc Tuân, Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên trao chứng nhận cho giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Ban tổ chức đánh giá, đa số các báo cáo biện pháp tại hội thi đã thể hiện sự chủ động tìm tòi, quan tâm đến những vấn đề đặt ra trong thực tiễn dạy học; có quy trình triển khai rõ ràng, kèm minh chứng và cho thấy khả năng vận dụng hiệu quả tại nhà trường.

Nhiều giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; khai thác hiệu quả thiết bị dạy học, học liệu, đặc biệt là công cụ số. Các biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy có hiệu quả và những giờ dạy hay chính là nguồn tư liệu có giá trị phục vụ sinh hoạt chuyên môn và bồi dưỡng giáo viên trong thời gian tới.

Ông Đào Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên trao chứng nhận cho giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Theo Sở GD&ĐT Thái Nguyên, hội thi là dịp để mỗi thầy cô giáo nhìn lại quá trình giảng dạy, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và tiếp thu những góp ý thiết thực để tiếp tục tự bồi dưỡng, hoàn thiện chuyên môn, nâng cao chất lượng từng giờ dạy.

Sau hội thi, các đơn vị sẽ tạo điều kiện để giáo viên được công nhận danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh” chia sẻ kinh nghiệm từ các tiết dạy và biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy thông qua sinh hoạt chuyên môn tại nhà trường hoặc liên trường. Trên cơ sở đó, chủ động lựa chọn những cách làm hiệu quả, điều chỉnh và vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường, từng bước nhân rộng nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên trao chứng nhận cho giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Tổng hợp kết quả từ hai nội dung thi gồm trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và thực hành tiết dạy, có 295/301 giáo viên được công nhận danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh”, đạt tỷ lệ 98%.