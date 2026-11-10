Lan tỏa kết quả dự án TALK, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non

Các đại biểu tham dự hội thảo - Ảnh: Nh.V

Dự án “Giáo viên mầm non áp dụng kiến thức và kỹ năng giảng dạy tạo môi trường học tập giàu ngôn ngữ cho trẻ” (gọi tắt là dự án TALK) do Tổ chức VVOB Việt Nam tài trợ, hướng đến nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên mầm non trong việc xây dựng môi trường học tập giàu ngôn ngữ; đồng thời hỗ trợ giáo viên đổi mới phương pháp, có cách tiếp cận phù hợp với khả năng và nhu cầu của từng trẻ, bảo đảm tinh thần giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Trong 5 năm triển khai (2022-2026), dự án TALK đã góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, đặc biệt ở những địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua việc bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao năng lực cho CBQL và giáo viên, dự án từng bước thúc đẩy việc xây dựng môi trường học tập giàu ngôn ngữ, tạo điều kiện để trẻ phát triển kỹ năng nghe, nói, giao tiếp và sử dụng tiếng Việt. Qua đó, giúp trẻ có sự chuẩn bị tốt hơn về ngôn ngữ và tâm thế trước khi bước vào bậc tiểu học.

Quang cảnh hội thảo - Ảnh: Nh.V

Để duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, ngành GD-ĐT đã xây dựng các các giải pháp mang tính đồng bộ, gắn việc nhân rộng mô hình của dự án với thực hiện Chương trình GDMN mới.

Trong đó, chú trọng xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể; phát huy vai trò của đội ngũ CBQL, giáo viên cốt cán; tăng cường hỗ trợ, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm thông qua các cụm chuyên môn, giữa các trường, phân hiệu và điểm trường. Đồng thời, khuyến khích các cơ sở giáo dục (CSGD) chủ động vận dụng linh hoạt những phương pháp, kinh nghiệm phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Đại diện các cơ sở giáo dục chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực hiện dự án - Ảnh: Nh.V

Tại hội thảo, đại diện các CSGD đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp nhiều ý kiến, tập trung vào các nội dung thiết thực, như: Phát triển thói quen đọc sách cho trẻ thông qua hoạt động kể chuyện sáng tạo; đưa văn hóa và ngôn ngữ mẹ đẻ vào lớp học nhằm hỗ trợ trẻ phát triển tiếng Việt; tổ chức hoạt động dạy âm vị, chữ cái cho trẻ mầm non; các phương pháp hỗ trợ giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn...

Những ý kiến, kinh nghiệm được chia sẻ tại hội thảo là cơ sở quan trọng để các CSGD tiếp tục vận dụng hiệu quả những giá trị của dự án TALK, từng bước nhân rộng các mô hình, phương pháp phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non trên địa bàn tỉnh.