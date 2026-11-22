Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, Urawadee Sriphiromya, tự tay phục vụ các món ăn truyền thống của xứ Chùa Vàng cho thực khách tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026. (Ảnh: Thành Long)

Giới thiệu về gian hàng Thái Lan tại Liên hoan năm nay, Đại sứ Urawadee Sriphiromya cho biết, Đại sứ quán đã lựa chọn những hương vị quen thuộc, được đông đảo người dân Việt Nam yêu thích, nổi bật là pad Thai (mì gạo xào kiểu Thái) và khao niao mamuang (xôi xoài).

Cùng với đó, trà sữa Thái, trà xanh matcha và các loại gia vị đặc trưng góp phần tái hiện bức tranh ẩm thực phong phú của xứ Chùa Vàng, nơi mỗi món ăn đều mang trong mình những dấu ấn văn hóa riêng biệt.

Đáng chú ý, các nguyên liệu chế biến món ăn tại gian hàng đều được đưa đến từ Thái Lan nhằm giữ trọn hương vị truyền thống.

Đại sứ quán còn giới thiệu nhiều loại nước sốt và gia vị để khách tham quan có thể tự tay chế biến món Thái ngay tại nhà, đưa những hương vị vừa khám phá tại Liên hoan vào bữa cơm gia đình.

Góp phần mang đến trải nghiệm ẩm thực chân thực hơn, gian hàng có sự tham gia của một đầu bếp người Thái đến từ nhà hàng Chatuchak tại TP. Hồ Chí Minh, cơ sở đã được trao chứng nhận Thai SELECT.

Theo Đại sứ, chứng nhận này ghi nhận những nhà hàng đáp ứng các tiêu chí về hương vị nguyên bản và nguyên liệu đặc trưng của ẩm thực Thái Lan.

Bên cạnh hoạt động giới thiệu món ăn, gian hàng còn tổ chức các màn trình diễn chế biến trực tiếp, tạo cơ hội để thực khách tìm hiểu bí quyết nấu nướng, thưởng thức những đặc sản truyền thống và lựa chọn sản phẩm mang về cho người thân.

Qua những trải nghiệm ấy, hương vị xứ Chùa Vàng dần trở nên gần gũi hơn với công chúng Việt Nam, khơi gợi cảm hứng khám phá và đưa ẩm thực Thái Lan vào những bữa cơm gia đình.

Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya chia sẻ về những nét đặc sắc của ẩm thực Thái Lan và vai trò của giao lưu văn hóa trong vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước. (Ảnh: Thành Long)

Đề cập những nét riêng của ẩm thực Thái Lan, Đại sứ Urawadee Sriphiromya nhận định, ẩm thực nước này có nhiều điểm tương đồng với các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Tuy vậy, mỗi nền ẩm thực vẫn gìn giữ bản sắc riêng thông qua cách lựa chọn, kết hợp nguyên liệu và chế biến món ăn.

Đơn cử, pad Thai có thể được chế biến cùng thịt gà hoặc đậu phụ để phù hợp với khẩu vị và nhu cầu của thực khách, kể cả người ăn chay.

Tuy nhiên, nét đặc trưng làm nên hương vị riêng của món ăn này nằm ở nước sốt me hòa quyện cùng ớt và các loại gia vị, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa vị chua, cay và đậm đà.

Trong khi đó, xôi xoài lại thể hiện sự tinh tế trong cách người Thái kết hợp những sản vật quen thuộc của vùng nhiệt đới. Từ nếp dẻo, xoài chín theo mùa đến nước cốt dừa béo ngậy, những nguyên liệu vốn gần gũi với nhiều quốc gia trong khu vực đã tạo nên một món ăn mang đậm dấu ấn ẩm thực xứ Chùa Vàng.

Nhìn về triển vọng quảng bá ẩm thực tại Việt Nam, Đại sứ cho rằng, nền tảng giao lưu và gắn bó lâu đời giữa hai nước đã giúp người dân Việt Nam ngày càng quen thuộc với các món ăn Thái.

Trên cơ sở đó, bên cạnh nỗ lực đưa ẩm thực đến gần hơn với công chúng, Thái Lan đặc biệt coi trọng gìn giữ hương vị nguyên bản trong từng món ăn.

Theo đó, chương trình Thai SELECT tiếp tục được triển khai nhằm ghi nhận những nhà hàng đáp ứng các tiêu chí về chất lượng, nguyên liệu và hương vị đặc trưng của ẩm thực Thái Lan.

Các cơ sở đạt chứng nhận sẽ được giới thiệu rộng rãi tới công chúng, góp phần giúp thực khách nhận diện những địa chỉ ẩm thực bảo đảm tính nguyên bản, đồng thời nâng cao giá trị và uy tín của ẩm thực Thái Lan tại thị trường Việt Nam.

Song song với chương trình này, Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh quảng bá văn hóa ẩm thực thông qua Lễ hội Thái Lan cùng nhiều hoạt động giao lưu được tổ chức xuyên suốt trong năm.

Gian hàng Thái Lan thu hút đông đảo thực khách đến khám phá và thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị truyền thống xứ Chùa Vàng. (Ảnh: Thành Long)

Đặc biệt, Đại sứ Urawadee Sriphiromya nhấn mạnh năm 2026 mang ý nghĩa quan trọng khi Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trong dấu mốc giàu ý nghĩa ấy, sự hiện diện của Thái Lan tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế càng trở nên đặc biệt, mở ra cơ hội giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc tới công chúng Việt Nam và bạn bè quốc tế.

“Con đường đến trái tim mỗi người có thể bắt đầu từ ẩm thực”, Đại sứ Urawadee Sriphiromya chia sẻ. Theo nhà ngoại giao Thái Lan, mỗi món ăn đều mang trong mình những hương vị và dấu ấn riêng của một quốc gia. Bởi vậy, thưởng thức ẩm thực cũng là một cách cảm nhận đời sống, tìm hiểu truyền thống và khám phá những chiều sâu văn hóa của mỗi dân tộc.

Gửi lời chúc Liên hoan thành công tốt đẹp, Đại sứ Urawadee Sriphiromya bày tỏ kỳ vọng những cuộc gặp gỡ qua ẩm thực sẽ tiếp tục trở thành cầu nối thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, qua đó góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan cũng như các quốc gia trên thế giới.