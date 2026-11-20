Khuôn viên Nhà hàng trước giờ khai mạc sự kiện Ngày của Phở. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Sihanoukville)

Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức tại Sihanoukville, góp phần đưa văn hóa ẩm thực Việt Nam đến gần hơn với người dân và bạn bè Campuchia.

Tham dự sự kiện có Ngài Mang Sineth, Bí thư Đảng bộ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) tỉnh, Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk; Ngài Lou Kim Chhun, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Cảng Tự trị Sihanoukville; cùng đông đảo lãnh đạo các cơ quan chính quyền, lực lượng vũ trang, sở, ban, ngành, đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại địa phương.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sihanoukville Nguyễn Trung Hiếu nhấn mạnh, phở không chỉ là món ăn truyền thống lâu đời mà còn là biểu tượng đặc sắc của văn hóa ẩm thực Việt Nam, ngày càng được bạn bè quốc tế biết đến và yêu mến.

Thông qua hoạt động này, Tổng Lãnh sự quán mong muốn góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc, đồng thời thúc đẩy hợp tác du lịch, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia, đặc biệt giữa tỉnh Preah Sihanouk với các địa phương Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sihanoukville Nguyễn Trung Hiếu phát biểu tại sự kiện Ngày của Phở. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Sihanoukville)

Một điểm nhấn đặc biệt của chương trình là những bát phở được chế biến theo phong cách truyền thống Việt Nam, kết hợp với các nguyên liệu tươi ngon của Campuchia, tạo nên hương vị giao thoa độc đáo. Hình ảnh bát phở hữu nghị cũng là thông điệp giàu ý nghĩa mà Tổng Lãnh sự muốn gửi gắm: Sự hòa quyện giữa những nét đặc sắc của hai nền văn hóa, cũng như tình đoàn kết, gắn bó giữa hai đất nước và nhân dân hai nước.

Giám đốc Điều hành Cảng tự trị Sihanoukville Lou Kim Chhun và Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk Mang Sineth thưởng thức phở Việt Nam. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Sihanoukville)

Sự kiện không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tại Campuchia mà còn mang ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967-24/6/2027).

Các thực khách Campuchia đánh giá cao hương vị của phở Việt Nam. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Sihanoukville)

Từ hương vị thân quen của món ăn truyền thống Việt Nam, “Ngày của Phở” tại Sihanoukville đã góp thêm một nhịp cầu giao lưu văn hóa, góp phần vun đắp tình hữu nghị, sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Tỉnh trưởng Mang Sineth chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu, cán bộ, phu nhân phu quân Tổng Lãnh sự quán và một số khách mời. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Sihanoukville)

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville)