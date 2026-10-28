Lan tỏa hương trà, kết nối tinh hoa văn hóa

Một số đoàn khách đến thăm, tìm hiểu về cây chè di sản Shan tuyết ở Đồng Phúc.

Mỗi vùng chè, một sắc thái

Giữa núi rừng Đồng Phúc, những cây chè Shan tuyết cổ thụ vẫn xanh qua bao mùa mưa nắng. Trong đó, cây chè di sản khoảng 125 năm tuổi là dấu ấn đặc biệt, lưu giữ câu chuyện về hành trình bén rễ, sinh trưởng và gắn bó của cây chè với vùng đất này.

Hướng tới Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 (Festival), xã Đồng Phúc, một trong 5 vùng chè trọng điểm của tỉnh, đang tập trung hoàn thiện Không gian văn hóa trà và ẩm thực rộng hơn 6.000m2.

Đến nơi đây, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những thân chè cổ thụ, thưởng thức hương vị trà vùng cao, mà còn có cơ hội tìm hiểu về giống chè đặc trưng, bàn tay cần mẫn và tri thức bản địa được người dân lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Nếu Đồng Phúc gây ấn tượng với những cây chè Shan tuyết cổ thụ và câu chuyện văn hóa vùng cao, các vùng chè trọng điểm khác của tỉnh cũng đang chuẩn bị cho Festival bằng những cách làm phù hợp với thế mạnh riêng. Tại xã Đồng Hỷ, những vùng chè gắn với thương hiệu Trại Cài tiếp tục được kỳ vọng trở thành điểm nhấn trong hành trình quảng bá xứ trà.

Theo bà Trần Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Hỷ, địa phương không chỉ mong muốn đưa sản phẩm đến với du khách trong dịp Festival mà còn tạo cơ hội để mỗi người hiểu hơn về văn hóa trà, nhận diện nét đặc trưng của chè Đồng Hỷ, Trại Cài và trở thành cầu nối quảng bá sản phẩm sau sự kiện.

Gia đình ông Lê Quang Nghìn, xã Tân Cương đang tích cực chuẩn bị các sản phẩm đặc biệt cho Festival Trà.

Tại Hợp tác xã Chè an toàn Khe Cốc, xã Vô Tranh, ông Tô Văn Khiêm, Giám đốc Hợp tác xã, đang ấp ủ ý tưởng xây dựng bộ quà tặng quy tụ trà của cả 5 vùng chè trọng điểm trong tỉnh. Trong cùng một hộp quà, mỗi sản phẩm sẽ đại diện cho một hương vị, một đặc trưng riêng, giúp người thưởng trà khám phá sự phong phú của chè Thái Nguyên. Ý tưởng này không chỉ hướng tới sản phẩm quà tặng phục vụ Festival mà còn thể hiện tư duy liên kết, cùng quảng bá và nâng cao giá trị các vùng chè.

Với những người làm chè lâu năm tại Tân Cương, Festival cũng mở ra cơ hội tiếp cận phương thức kinh doanh mới. Ông Lê Quang Nghìn, người sản xuất chè tại xã Tân Cương, cho biết: Người dân đã được tập huấn, hướng dẫn ứng dụng công nghệ để tiếp cận khách hàng và mong muốn có thêm nhiều bạn hàng thông qua sự kiện.

Mở rộng sức lan tỏa của văn hóa trà

Một Festival hướng tới tầm vóc quốc tế không chỉ được tạo nên từ những sân khấu lớn hay hoạt động trải nghiệm đông người tham gia. Sức sống của sự kiện còn nằm ở khả năng lan tỏa câu chuyện về vùng đất, con người và các giá trị văn hóa đến công chúng trong nước, quốc tế.

Nhà báo Lê Huy Hòa, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên, cho biết: Đơn vị đang triển khai nhiều tuyến bài đi sâu vào các vùng chè trọng điểm và những địa phương có chè; đồng thời sản xuất phim tài liệu, phim ca nhạc về văn hóa trà để đăng tải trên các nền tảng số. Cơ quan cũng phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam chuẩn bị chương trình truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc Festival tối 30-10, thời lượng dự kiến 90 phút, cùng chương trình đại nhạc hội kéo dài 60 phút sau đó.

Vùng chè Trại Cài, xã Đồng Hỷ, sẵn sàng đón du khách đến trải nghiệm các nương chè đẹp và thưởng thức văn hóa trà.

Để các giá trị văn hóa trà được thể hiện trọn vẹn, tỉnh Thái Nguyên đang triển khai đồng bộ công tác tổ chức Festival với sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Bà Hà Thị Bích Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: Khi thời điểm khai mạc đang đến gần, các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ đang khẩn trương triển khai công việc, thường xuyên kiểm đếm tiến độ. Mục tiêu là tạo nên một Festival Trà đặc sắc, ấn tượng, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách, đồng thời khơi gợi niềm tự hào trong mỗi người dân Thái Nguyên.

Các cơ sở lưu trú cũng đang chủ động rà soát cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, nâng cao chất lượng phục vụ và tập huấn cho nhân viên. Ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, cho biết: Các cơ sở lưu trú đang tăng cường chỉnh trang, bổ sung thiết bị và tập huấn nhân viên, hướng tới phục vụ tốt hơn các đoàn khách trong nước và quốc tế. Festival là cơ hội thuận lợi để quảng bá văn hóa trà, đồng thời giới thiệu hình ảnh và chất lượng dịch vụ du lịch của tỉnh.

Cùng với dịch vụ lưu trú, các điều kiện bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, y tế, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường cũng cần được phối hợp chặt chẽ. Với sự kiện quy mô lớn, việc chủ động xây dựng phương án và xử lý tình huống kịp thời sẽ góp phần bảo đảm các hoạt động diễn ra an toàn, thông suốt, tạo sự yên tâm cho người dân và du khách.

Các chương trình nghệ thuật và hoạt động giao lưu văn hóa cũng được kỳ vọng tạo điểm nhấn cho Festival. Đây là không gian để những giá trị truyền thống được thể hiện qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, đưa câu chuyện về cây chè, vùng đất và con người Thái Nguyên đến với công chúng bằng những hình thức sinh động, giàu cảm xúc. Sự kết hợp hài hòa giữa bản sắc địa phương và tinh thần hội nhập sẽ góp phần tạo dấu ấn riêng cho ngày hội.

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 sẽ khai mạc tối 30-10 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, gắn với kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh. Với trên 20 sự kiện, hoạt động trọng điểm, Thái Nguyên đang tập trung hoàn thiện các khâu chuẩn bị, hướng tới quảng bá văn hóa trà, nâng tầm thương hiệu chè và mở rộng kết nối thương mại, du lịch quốc tế.