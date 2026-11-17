Khách trải nghiệm khi đi du lịch Huế.

Cơ hội quảng bá điểm đến

Mới đây, UBND thành phố Huế vừa giới thiệu The Huế Creators - chương trình truyền hình thực tế sáng tạo đa quốc gia, dự kiến triển khai mùa đầu tiên trong năm 2027. Với định hướng đa ngôn ngữ, đa nền tảng và hướng tới hợp tác phân phối tại nhiều thị trường, chương trình mở thêm cơ hội quảng bá vùng đất Cố đô.

Tại hội nghị công bố kích cầu và họp báo về các sản phẩm du lịch mới trên địa bàn thành phố Huế đến năm 2027, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cho biết, cùng với các sự kiện mới, The Huế Creators góp phần định hình hướng phát triển du lịch Huế hiện đại, đặc sắc và chuyên nghiệp.

Mùa đầu tiên mở đầu lộ trình 2027 - 2029, từng bước hoàn thiện mô hình tại Huế, mở rộng mạng lưới đối tác và nghiên cứu khả năng đồng sản xuất, phân phối quốc tế. Bên cạnh yếu tố khám phá, sáng tạo và giải trí, chương trình hướng đến đưa di sản gần hơn với công chúng đương đại, thúc đẩy kinh tế sáng tạo và phát triển một định dạng truyền hình thực tế do Việt Nam khởi xướng.

Mùa đầu tiên quy tụ 10 nhà sáng tạo đến từ Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonesia và Hàn Quốc, cùng 5 nghệ sĩ hoặc nhân vật sáng tạo Việt Nam. Các thành viên chia thành 5 đội, mỗi đội gồm 2 nhà sáng tạo được tuyển chọn tại cùng một quốc gia và một thành viên Việt Nam làm cầu nối văn hóa, trực tiếp trải nghiệm, thực hiện thử thách.

Hành trình dự kiến có 15 tập, chia thành năm phần: Lễ, Âm, Vị, Nghề và Huế hôm nay. Khán giả sẽ theo chân các đội tìm hiểu nghi thức, kiến trúc, cổ phục, âm nhạc, ẩm thực, làng nghề và đời sống Huế. Từ đó, người tham gia phát triển nội dung, ý tưởng sản phẩm hoặc trải nghiệm mới mang bản sắc địa phương.

Mỗi tập bắt đầu từ một đề bài thực tế của Huế. Trước khi đề xuất ý tưởng, các đội phải tìm hiểu nguồn gốc, ý nghĩa của chất liệu văn hóa, kỹ thuật thực hành và những nguyên tắc cần tôn trọng. Nghệ nhân, chuyên gia, cộng đồng địa phương trực tiếp chia sẻ tri thức, hướng dẫn, đồng sáng tạo và kiểm chứng kết quả. Nhờ vậy, các đội có thể kể câu chuyện theo cách riêng mà vẫn tôn trọng những giá trị văn hóa được giới thiệu.

Ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc điều hành dự án, đại diện đơn vị phát triển và sản xuất The Stars chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn phát triển The Huế Creators trở thành một chương trình truyền hình thực tế nguyên bản do người Việt sáng tạo, lấy văn hóa, di sản và con người Huế làm nguồn cảm hứng, hướng đến khu vực và thế giới. Xa hơn một mùa phát sóng, chương trình được kỳ vọng trở thành hạt nhân của hệ sinh thái Nhà sáng tạo Huế, kết nối các nhà sáng tạo quốc tế với nghệ nhân và cộng đồng địa phương để cùng phát triển những nội dung, sản phẩm và trải nghiệm mới, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác và tạo ra những giá trị kinh tế lâu dài cho Huế”.

Đưa giá trị văn hóa đến gần hơn với du khách

Đối với du lịch, một chương trình thực tế hấp dẫn có thể khơi gợi mong muốn tìm hiểu, trải nghiệm điểm đến. Câu chuyện làng nghề, quá trình làm món ăn hay cuộc gặp nghệ nhân đều có thể là lý do khiến khán giả và du khách thập phương quan tâm đến Huế. Để tính lan tỏa mạnh mẽ, cần sự tiếp sức của doanh nghiệp và các đơn vị địa phương.

Ông Phạm Ngọc, Giám đốc Công ty cổ phần TM&DL Du lịch Thuận Hóa cho rằng, chương trình không hẳn là sản phẩm phục vụ trực tiếp cho du khách thông qua tour, song là cơ hội quảng bá điểm đến. Trên các kênh marketing, doanh nghiệp vẫn giới thiệu thông tin du lịch, sản phẩm địa phương, kể cả những sản phẩm mình không trực tiếp kinh doanh.

Theo bà Dương Thị Công Lý, Phó Chủ tịch Hội Lữ hành, doanh nghiệp cần đồng hành quảng bá chương trình để lan tỏa hình ảnh Huế. Khi điểm đến được nhiều người biết tới, sự quan tâm đó có thể tác động ngược trở lại, mang thêm khách đến với doanh nghiệp.

Sự đồng hành có thể bắt đầu từ việc chia sẻ thông tin chương trình, giới thiệu câu chuyện văn hóa trên website, mạng xã hội và các kênh chăm sóc khách hàng. Tùy điều kiện, doanh nghiệp kết nối nội dung được giới thiệu với thông tin tham quan, trải nghiệm, dịch vụ phù hợp, giúp khán giả dễ tìm hiểu và xây dựng hành trình đến Huế.

Điểm đáng mừng là TikTok sẽ đồng hành phát triển chương trình, kết nối cộng đồng sáng tạo và hỗ trợ lan tỏa nội dung, góp phần tạo nên những cách kể phù hợp từng kênh tiếp cận. Có được kênh quảng bá hiệu quả này, các điểm tham quan, cơ sở dịch vụ, nghệ nhân và cộng đồng cũng giữ vai trò kết nối trải nghiệm trên màn ảnh với thực tế. Thông tin chính xác, câu chuyện có chiều sâu, sự đón tiếp chu đáo và khả năng phục vụ cần được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Hiệu quả quảng bá cần thời gian để ghi nhận qua mức độ quan tâm và nhu cầu trải nghiệm thực tế. Với The Huế Creators, điều được chờ đợi là những câu chuyện trên màn ảnh sẽ mở đầu hành trình khám phá Huế của khán giả. Sự chủ động của doanh nghiệp và cộng đồng sẽ góp phần “nuôi dưỡng” sức hút ấy, đưa giá trị văn hóa đến gần hơn với du khách.