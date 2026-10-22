Lan tỏa hồn Việt qua nghệ thuật thư pháp tại Huế

Ban Tổ chức trao chứng nhận cho các nghệ nhân tham gia liên hoan. Ảnh: S.Thùy

Ngày 22.10, tại không gian di tích Viện Cơ mật (Tam Tòa), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam khai mạc Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ I – năm 2026 với chủ đề “Hồn Việt trong nét bút”, khai mạc Không gian triển lãm mỹ nghệ thủ công truyền thống và ẩm thực Huế.

Chương trình có quy tụ các câu lạc bộ thư pháp, thư pháp gia, nghệ nhân, nhà nghiên cứu văn hóa, doanh nghiệp và đại diện các làng nghề truyền thống trên cả nước. Sự kiện mang đến không gian giao lưu, trải nghiệm nghệ thuật thư pháp, góp phần tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống và lan tỏa những giá trị tinh thần của dân tộc.

Nghệ nhân Hồ Viết Sanh (đến từ TP. Đà Nẵng) tặng tác phẩm thư pháp cho du khách. Ảnh: S.Thùy

Nghệ nhân Hồ Viết Sanh đến từ TP. Đà Nẵng chia sẻ: "Tôi muốn trải lòng qua những bức tranh thư họa, những tác phẩm thư pháp viết trực tiếp để tặng du khách trong nước và quốc tế. Thư pháp góp phần truyền tải những giá trị nhân, lễ, nghĩa, trí, tín và đạo hiếu của con người. Được tham gia hoạt động tại Liên hoan Thư pháp ở Huế là niềm vinh dự đối với tôi, mong sẽ có thêm nhiều kỳ liên hoan được tổ chức trong thời gian tới".

Diễn ra từ nay đến ngày 25.10, Liên hoan Thư pháp Việt Nam sẽ có các hoạt động trưng bày, trình diễn, các buổi tọa đàm về sự phát triển của thư pháp Quốc ngữ trong thời đại mới và phát huy giá trị sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống Huế gắn với du lịch…

Du khách tham quan không gian trưng bày thư pháp tại di tích Viện Cơ mật (Tam Tòa). Ảnh: S.Thùy

Đặc biệt, ngày 24.10, học sinh, sinh viên và du khách được hướng dẫn trải nghiệm các công đoạn mài mực, cầm bút và thực hành những nét thư pháp cơ bản. Ngoài ra, hoạt động đấu giá tác phẩm thư pháp gây quỹ bảo tồn di sản hoặc phục vụ công tác từ thiện cũng góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết: Liên hoan Thư pháp Việt Nam lần thứ I năm 2026 là dịp tôn vinh nghệ thuật thư pháp Hán Nôm và thư pháp Quốc ngữ, góp phần gìn giữ truyền thống hiếu học, phát huy giá trị văn hóa tinh thần và đưa nghệ thuật thư pháp đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tác phẩm thư pháp trưng bày tại Liên hoan. Ảnh: S.Thùy

Bên cạnh đó, Không gian triển lãm mỹ nghệ thủ công truyền thống và ẩm thực Huế, với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, ẩm thực và đặc sản vùng miền, sẽ giới thiệu sự phong phú, tinh tế của văn hóa truyền thống. Qua đó, mở rộng cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối văn hóa với du lịch, góp phần tạo thêm sức hấp dẫn cho Festival Huế 2026.