Lan tỏa hơn nữa sức ảnh hưởng của văn hóa Việt Nam

Có thể kể đến những “concert quốc gia” nổi bật như: V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, Dưới cờ vinh quang, Tổ quốc trong tim diễn ra tại Hà Nội năm 2025 và được tiếp nối trong năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh… Mỗi chương trình đều thu hút hàng chục ngàn khán giả trực tiếp đến thưởng thức và rất nhiều khán giả xem trực tuyến cùng cộng hưởng tạo nên những dấu ấn đặc biệt trên nhiều nền tảng.

Đối với Đồng Nai, chương trình sử thi nghệ thuật Đồng Nai - Hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước diễn ra ngay trong Lễ công bố thành lập thành phố Đồng Nai vào ngày 18-5 vừa qua đã góp phần làm cho buổi lễ thêm trang trọng, ý nghĩa, lắng đọng nhiều cảm xúc cùng niềm tự hào trong mỗi người dân.

Qua những chương trình nghệ thuật chính luận hay chương trình sử thi nghệ thuật được tổ chức công phu, bài bản, có thể thấy, những câu chuyện thuộc về quá khứ được kể lại bằng ngôn ngữ gần gũi hơn, hiện đại, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ có cơ hội hiểu hơn về cội nguồn đặc sắc và những giá trị làm nên diện mạo văn hóa Việt Nam. Đó là niềm tự hào về cội nguồn dân tộc Lạc Hồng, về tình yêu quê hương, đất nước tươi đẹp cùng hành trình hơn 4 ngàn năm dựng nước và giữ nước của ông cha ta. Những giá trị vô giá và bất biến ấy được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, kết nối mỗi người dân Việt Nam dù khác nhau về độ tuổi, quê quán, vùng miền, công việc nhưng đều gọi nhau 2 tiếng “đồng bào” thiêng liêng.

Thế nhưng, văn hóa không chỉ được nhìn lại, ghi dấu ấn trong những dịp đặc biệt của đất nước, của địa phương mà luôn được hiện diện, thẩm thấu tự nhiên trong đời sống hằng ngày của mỗi người. Tuy nhiên, một giá trị văn hóa dù hay và đẹp đến đâu cũng khó có thể được phát huy, lan tỏa và trao truyền nếu không được người dân, cộng đồng biết đến, thấu hiểu. Từ việc biết - hiểu, đến tôn trọng, yêu quý là tình cảm tự nhiên để từ đó mỗi người cảm thấy có trách nhiệm, bổn phận giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa đó. Do đó, câu chuyện lan tỏa những giá trị văn hóa ngàn đời của dân tộc không dừng lại ở trách nhiệm của riêng một ngành chức năng, cơ quan, tổ chức nào mà là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân.

Theo Nghị quyết số 18/2026/UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI diễn ra vào tháng 10-2026 theo trình tự, thủ tục rút gọn đối dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Rất mong với dự án luật này sẽ góp phần lan tỏa hơn nữa sức ảnh hưởng của văn hóa Việt Nam trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội cũng như trên trường quốc tế.