Lan tỏa hoạt động an sinh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân yếu thế

Thực hiện tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển trọng tâm từ khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh và nâng cao năng lực y tế cơ sở, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã triển khai nhiều mô hình chăm sóc sức khỏe lưu động gắn với bảo đảm an sinh xã hội. Trong thực tế, đối với người cao tuổi, lao động nghèo hay các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, việc tiếp cận dịch vụ kiểm tra sức khỏe định kỳ vẫn gặp không ít rào cản do điều kiện kinh tế và thời gian mưu sinh. Chương trình được tổ chức nhằm giải quyết trực tiếp nhu cầu này, đưa bác sĩ về tận khu dân cư để thăm khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho 1.000 người dân, ưu tiên các gia đình chính sách và người yếu thế.

Thăm khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân. Ảnh: BTC

Tại ngày hội, các y, bác sĩ trẻ đã tổ chức quy trình thăm khám bài bản, kết hợp cận lâm sàng hiện đại ngay tại cơ sở. Người dân được kiểm tra tổng quát, đo huyết áp, xét nghiệm đường huyết mao mạch, chụp X-quang, siêu âm, đo điện tim và khám chuyên sâu ở các chuyên khoa nội, ngoại, tai mũi họng, cơ xương khớp cùng y học cổ truyền. Thông qua việc trao đổi trực tiếp với đội ngũ thầy thuốc, mỗi người dân nắm bắt rõ hơn thể trạng của bản thân, nhận phác đồ tư vấn phù hợp để chủ động theo dõi sức khỏe lâu dài.

Cùng với hoạt động chuyên môn y tế, công tác an sinh xã hội được ban tổ chức chú trọng triển khai thông qua việc trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi và 10 phần quà dành cho các gia đình chính sách với tổng trị giá 30 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân. Những phần quà mang ý nghĩa động viên tinh thần, chia sẻ gánh nặng cuộc sống với các hộ gia đình và tiếp sức cho thế hệ trẻ trên con đường học tập.

Chia sẻ tại chương trình, Tiến sĩ, Bác sĩ Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) nhấn mạnh: “Chăm sóc sức khỏe không chỉ là việc tìm đến cơ sở y tế khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường, mà cần được thực hiện chủ động mỗi ngày từ những thói quen nhỏ trong từng gia đình. Khi mỗi gia đình có ý thức bảo vệ sức khỏe các thành viên, cộng đồng sẽ phát triển bền vững hơn. Thông qua ngày hội, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam mong muốn khuyến khích người dân nâng cao trách nhiệm tự chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là hình thành thói quen vệ sinh lành mạnh cho trẻ em ngay từ những năm đầu đời”.

Bồi đắp thói quen phòng bệnh và tiếp sức y tế cơ sở

Không dừng lại ở hoạt động khám chữa bệnh một ngày, chương trình còn đóng vai trò tiếp nối chiến dịch cao điểm phòng, chống dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng do ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh phát động từ cuối tháng 10-2026. Tại khu vực trải nghiệm dành cho gia đình và trẻ nhỏ, các bác sĩ trẻ trực tiếp hướng dẫn kỹ năng rửa tay đúng cách với xà phòng, vệ sinh vật dụng sinh hoạt nhằm ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa và ký sinh trùng. Cách tiếp cận sinh động giúp kiến thức y khoa dễ dàng đi vào nếp sinh hoạt hằng ngày của từng hộ gia đình.

Để bảo đảm tính bền vững cho hoạt động chăm sóc sức khỏe tại tuyến đầu, ban tổ chức đã trao tặng bộ thiết bị y tế trị giá 20 triệu đồng cho Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Hồ Chí Minh.

Trao biển hỗ trợ tại chương trình. Ảnh: BTC

Đồng thời, doanh nghiệp đồng hành công bố kế hoạch hỗ trợ 200 triệu đồng để nâng cấp cơ sở vật chất cho một trạm y tế và lắp đặt 10 trạm rửa tay đạt chuẩn tại 10 trạm y tế cấp xã trên địa bàn thành phố. Các hạng mục này sẽ được triển khai dựa trên khảo sát nhu cầu thực tế tại địa phương, giúp cải thiện điều kiện phục vụ và tạo thuận lợi cho người dân thực hành vệ sinh cá nhân khi đến thăm khám.

Chuỗi hoạt động này tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của đội ngũ thầy thuốc trẻ Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần hiện thực hóa mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân và củng cố mạng lưới an sinh vững chắc ngay từ cơ sở./.