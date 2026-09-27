Lan tỏa hình ảnh văn hóa Việt Nam giữa lòng nước Nga

Ngày 26/9, chương trình “Vui Tết Trung thu 2026” do Incentra tổ chức, diễn ra trong không khí sôi động, ấm áp và đậm đà bản sắc dân tộc, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Moskva, các thành phố lân cận cùng nhiều gia đình Nga và các em nhỏ đến tham dự.

Chương trình “Vui Tết Trung thu” tạo sân chơi bổ ích cho thế hệ trẻ kiều bào và thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Ngay từ đầu giờ chiều, khuôn viên tổ hợp đã trở nên nhộn nhịp với dòng người đổ về tham gia ngày hội. Không chỉ là điểm hẹn của các gia đình Việt Nam xa quê hương, chương trình còn nhận được sự quan tâm của nhiều bạn bè quốc tế muốn tìm hiểu về văn hóa truyền thống Việt Nam.

Trung thu từ lâu được xem là một trong những lễ hội giàu ý nghĩa nhất trong đời sống văn hóa Việt Nam. Đối với cộng đồng người Việt tại nước ngoài, đây không chỉ là dịp để các em nhỏ được vui chơi, đón trăng và thưởng thức bánh Trung thu, mà còn là cơ hội để gìn giữ tiếng Việt, phong tục tập quán và những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Nhiều hoạt động văn hóa truyền thống Việt Nam tại chương trình.

Màn trình diễn múa lân đặc sắc.

Trong suốt chương trình, khán giả đã được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, các màn múa lân - trống hội sôi động cùng những hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian mang đậm dấu ấn Việt Nam. Các em nhỏ hào hứng tham gia làm tranh Đông Hồ, nặn tò he, rước đèn và nhiều trò chơi truyền thống quen thuộc gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, chương trình năm nay được chuẩn bị trong thời gian dài với mong muốn mang đến cho các em nhỏ một không gian Trung thu gần gũi, giàu bản sắc dân tộc ngay giữa lòng nước Nga.

Từng tiết mục biểu diễn, hoạt động trải nghiệm và khu vực vui chơi đều được xây dựng với sự tâm huyết của những người làm chương trình nhằm tái hiện trọn vẹn không khí Tết Trung thu truyền thống.

Hoạt động trải nghiệm của khách tham quan tại chương trình.

Chương trình “Vui Tết Trung thu” tạo sân chơi bổ ích cho thế hệ trẻ kiều bào và thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Không chỉ góp phần duy trì sợi dây gắn kết văn hóa đối với cộng đồng người Việt xa quê, chương trình còn là cầu nối để giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và những giá trị văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Nhiều khách Nga tham dự bày tỏ sự thích thú trước các trò chơi dân gian, nghệ thuật dân tộc và không khí đầm ấm của ngày hội.

Chương trình “Vui Tết Trung thu” tạo sân chơi bổ ích cho thế hệ trẻ kiều bào và thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Tiết mục biểu diễn của các bạn nhỏ tại chương trình.

Là hoạt động thường niên được duy trì trong nhiều năm qua, chương trình Vui Tết Trung thu tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moskva đã trở thành một nét đẹp quen thuộc của cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc và lan tỏa văn hóa Việt Nam trong môi trường quốc tế.