Lan tỏa hình ảnh và thương hiệu nông sản Bắc Ninh

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh phát biểu kết luận tại hội nghị (bacninh.gov.vn).

Ngày 21/10, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội nghị kết nối tiêu thụ trái cây chủ lực, đặc trưng trong và ngoài nước năm 2026.

Nỗ lực đưa nông sản Bắc Ninh đến gần hơn với người tiêu dùng

Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh thông tin, trong giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027, nhóm cây ăn quả chủ lực gồm cam, bưởi, táo và ổi có tổng diện tích khoảng 11.650 ha, sản lượng ước đạt 118.525 tấn, tăng 18,7% so với năm 2025; trong đó, bưởi đạt khoảng 47.000 tấn, táo 35.090 tấn, cam 27.600 tấn và ổi 8.835 tấn.

Cùng với mở rộng sản xuất, chất lượng trái cây từng bước được nâng cao thông qua áp dụng tiêu chuẩn VietGAP. Diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn này đạt khoảng 3.660 ha đối với bưởi, 1.700 ha cam, 1.500 ha táo và 800 ha ổi.

Thời gian thu hoạch các loại trái cây kéo dài từ tháng 9/2026 đến tháng 3/2027, tạo điều kiện tổ chức kết nối cung cầu theo mùa vụ, đồng thời đặt ra yêu cầu chủ động phương án tiêu thụ khi sản lượng tăng cao.

Công tác cấp mã số vùng trồng được địa phương chú trọng nhằm nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu của các thị trường tiêu thụ. Đến ngày 16/10/2026, toàn thành phố có 91 mã số vùng trồng với tổng diện tích 1.764,9 ha, trong đó có 80 mã phục vụ xuất khẩu và 11 mã phục vụ tiêu thụ nội địa.

Riêng cây bưởi có thêm 6 mã số vùng trồng mới, diện tích 29,6 ha, sản lượng ước đạt 940 tấn, phục vụ xuất khẩu sang Trung Quốc và đang chờ phía nhập khẩu phê duyệt. Cây ổi có một mã số vùng trồng diện tích 2,9 ha, sản lượng ước đạt 18 tấn, phục vụ xuất khẩu sang Cộng hòa Séc.

Hiện tại, trái cây Bắc Ninh được tiêu thụ qua nhiều kênh như chợ đầu mối, thương nhân, cửa hàng nông sản, siêu thị, doanh nghiệp thu mua, chế biến và các nền tảng thương mại điện tử. Một số sản phẩm đã bước đầu tiếp cận thị trường nước ngoài; trong đó, có bưởi Đào đường xuất khẩu sang Nga, ổi xuất khẩu sang Anh.

Từ thực tế sản xuất, các hợp tác xã cho rằng việc mở rộng thị trường không chỉ phụ thuộc vào chất lượng nông sản mà còn cần sự hỗ trợ về kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, hoàn thiện bao bì và kết nối trực tiếp với các đơn vị phân phối.

Bà Nguyễn Thị Minh Thùy, Giám đốc Hợp tác xã Lục Ngạn Xanh cho biết, hợp tác xã hiện có 21 thành viên, tổng diện tích canh tác 30 ha, gồm 15 ha vải thiều, 5 ha táo và 5 ha ổi. Các sản phẩm vải thiều, táo, ổi đã được chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

Để mở rộng đầu ra, hợp tác xã mong muốn được hỗ trợ duy trì sản xuất an toàn, tập huấn kỹ thuật, hoàn thiện bao bì, nhãn mác và tăng cường xúc tiến thương mại. Đặc biệt, việc kết nối trực tiếp với hệ thống siêu thị, đơn vị phân phối, vận chuyển và hỗ trợ kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử sẽ giúp hợp tác xã tiếp cận thêm khách hàng, từng bước xây dựng đầu ra ổn định và nâng cao giá trị sản phẩm.

Ở góc độ doanh nghiệp phân phối, bà Phạm Thị Thùy Linh, Giám đốc Đối ngoại và Đầu tư khu vực miền Bắc, Tập đoàn Central Retail Việt Nam cho biết, doanh nghiệp đã phối hợp quảng bá, phân phối vải thiều Bắc Ninh thông qua hệ thống bán lẻ hiện đại, góp phần đưa nông sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Thời gian tới, Central Retail mong muốn mở rộng hợp tác, đưa thêm các loại trái cây chủ lực và nông sản đặc trưng của Bắc Ninh vào hệ thống phân phối, từng bước chuyển từ tiêu thụ theo mùa vụ sang xây dựng kênh thị trường ổn định, bền vững.

Trong khi đó, bà Tô Quỳnh Mai, Chủ tịch sáng lập Công ty cổ phần Công nghệ đào tạo và Truyền thông đa kênh TQM kiến nghị, cần xây dựng câu chuyện riêng cho từng sản phẩm, gắn với vùng trồng, người nông dân, quy trình sản xuất và chất lượng.

Tổ chức sản xuất video ngắn, hình ảnh, phóng sự trải nghiệm và livestream tại vườn; triển khai các chiến dịch truyền thông theo mùa vụ với sự phối hợp của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà sáng tạo nội dung, qua đó lan tỏa hình ảnh và thương hiệu nông sản Bắc Ninh.

Các đại biểu chứng kiến nghi thức ký kết biên bản thỏa thuận, hợp tác tiêu thụ trái cây chủ lực, đặc trưng thành phố Bắc Ninh năm 2026. (Nguồn: BTC)

Tăng cường phối hợp, đổi mới phương thức quảng bá

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh ghi nhận sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương và sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị phân phối, thu mua, chế biến trong kết nối tiêu thụ trái cây chủ lực, đặc trưng của thành phố.

Ông Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh, yêu cầu tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá và tiêu thụ trái cây chủ lực theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn với nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân.

Theo ông Thịnh, bưởi, ổi, táo, cam của Bắc Ninh là những dòng sản phẩm chất lượng cao, có tiềm năng xây dựng phân khúc thị trường giá trị lớn.

Đặc biệt, vùng Lục Ngạn trước đây có điều kiện tự nhiên phù hợp, chất lượng trái cây thơm ngon, là lợi thế cần tiếp tục phát huy. Trong bối cảnh Bắc Ninh là trung tâm công nghiệp lớn, tập trung đông chuyên gia, công nhân và người lao động, địa phương có thị trường tiêu thụ rộng mở, đồng thời sở hữu nhiều điều kiện để kết hợp phát triển nông nghiệp với dịch vụ, du lịch.

Để khai thác hiệu quả những lợi thế này, ông Thịnh đề nghị các sở, ngành tăng cường phối hợp, đổi mới phương thức quảng bá, đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số, phát huy vai trò của những người có ảnh hưởng (KOL), người tiêu dùng có sức ảnh hưởng (KOC), qua đó đưa thương hiệu trái cây Bắc Ninh đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh kết nối cung cầu, hỗ trợ hợp tác xã, nhà vườn xây dựng quan hệ đối tác, ký kết hợp đồng tiêu thụ ổn định với doanh nghiệp và các đầu mối phân phối; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình liên kết sản xuất, tiêu thụ.

Đối với thị trường xuất khẩu, ông Thịnh nhấn mạnh cần quan tâm phát triển các sản phẩm có lợi thế, nhất là quả bưởi, hướng tới đáp ứng yêu cầu xuất khẩu sang Trung Quốc. Sở Nông nghiệp và Môi trường cần đẩy nhanh việc cấp mã số vùng trồng, đổi mới phương thức hướng dẫn nhà vườn đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường; Sở Công Thương phối hợp hỗ trợ kết nối đối tác, mở rộng đầu ra.

Vải thiều lục ngạn. (Nguồn: Đảng Cộng sản)

Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần tạo điều kiện để hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà vườn tiếp cận quỹ đất, xây dựng kho lạnh, cơ sở đóng gói đáp ứng quy định. Đồng thời, chú trọng cải tiến mẫu mã, bao bì theo hướng trang trọng, tiện dụng, phù hợp với từng phân khúc thị trường; thống nhất tên gọi, xây dựng thương hiệu cho những sản phẩm đặc trưng như quýt sim, bảo đảm nhận diện rõ nguồn gốc và lợi thế của địa phương.

Bên cạnh thị trường tiêu thụ, phát triển du lịch vườn cây ăn quả cũng được xác định là hướng đi cần quan tâm. Ông Thịnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các xã, phường khảo sát hạ tầng, nhận diện khó khăn để đề xuất giải pháp tháo gỡ; tổ chức tập huấn kỹ năng đón tiếp, phục vụ khách cho các nhà vườn, từng bước hình thành sản phẩm du lịch cụ thể.

Quá trình triển khai cần tăng cường liên kết giữa nhà vườn, doanh nghiệp lữ hành và chính quyền địa phương; đồng thời khuyến khích ngành giáo dục tổ chức các chương trình trải nghiệm thực tế cho học sinh tại vùng trồng cây ăn quả, góp phần quảng bá sản phẩm và giáo dục trải nghiệm gắn với nông nghiệp.

Tại Hội nghị cũng đã diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ, biên bản thỏa thuận, hợp tác tiêu thụ cam, bưởi, táo, ổi và các nông sản chủ lực đặc trưng giữa các tập đoàn, doanh nghiệp, trung tâm thương mại, hợp tác xã sản xuất, chế biến và tiêu thụ trái cây, sàn thương mại điện tử.