Lan tỏa hình ảnh thân thiện của lực lượng Công an ở cửa ngõ bầu trời

Công an Cửa khẩu Cảng HKQT Đà Nẵng làm thủ tục trao trả tài sản cho các du khách Hàn Quốc.

Theo lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Đà Nẵng, thực hiện đề án nói trên, trong thời gian qua, Công an Cửa khẩu Cảng HKQT Đà Nẵng thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đã phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với Cảng HKQT Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị hữu quan bảo đảm an ninh, an toàn cho hàng nghìn chuyến bay; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định an ninh hàng không; hỗ trợ, hướng dẫn, phục vụ hành khách, đặc biệt là công tác xác minh và trao trả kịp thời tài sản cho hành khách bị thất lạc, bỏ quên

Điển hình là vụ việc trao trả tài sản hành khách bỏ quên tại Cảng HKQT Đà Nẵng vào ngày 17-9-2026. Thời điểm đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực soi chiếu, Thượng sĩ Nguyễn Đức Hoàng, cán bộ Công an Cửa khẩu Cảng HKQT Đà Nẵng đã phát hiện 1 chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 55.000 USD (tương đương khoảng 1,6 tỷ đồng) bị hành khách bỏ quên. Ngay sau đó, Thượng sĩ Hoàng đã báo cáo chỉ huy và phối hợp các lực lượng liên quan tiến hành xác minh để tìm chủ nhân chiếc đồng hồ này. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, chỉ sau khoảng 30 phút, Công an Cửa khẩu cảng HKQT Đà Nẵng đã xác định được chủ nhân chiếc đồng hồ nói trên là ông Long Jianming, quốc tịch Trung Quốc, hành khách trên chuyến bay từ Đà Nẵng đi Kuala Lumpur (Malaysia), đồng thời nhanh chóng liên hệ và hoàn tất thủ tục, trao trả tài sản cho vị khách này trước khi chuyến bay khởi hành.

Đây không phải lần đầu Công an cửa khẩu Cảng HKQT Đà Nẵng kịp thời phát hiện, xác minh và trao trả tài sản có giá trị cho hành khách. Những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của Công an Cảng HKQT Đà Nẵng nói riêng, các cơ quan, đơn vị tại Cảng HKQT Đà Nẵng nói chung trong công tác phục vụ hành khách trong thời gian qua đã được ghi nhận qua các phản hồi thực tế. Cụ thể, trong quý III năm 2026, Cảng HKQT Đà Nẵng đã nhận được 53 thư phản ánh của hành khách, trong đó, có 30 thư khen về chất lượng dịch vụ tại Cảng. Đáng chú ý, có 5 thư khen ghi nhận thái độ tận tình và sự hỗ trợ nhanh chóng của lực lượng Công an Cửa khẩu Cảng HKQT Đà Nẵng trong việc tìm kiếm, trao trả hành lý thất lạc hoặc đồ dùng hành khách bỏ quên.

Trong 15 ngày đầu tháng 10-2026, Cảng HKQT Đà Nẵng tiếp tục nhận được 3 thư khen dành cho các chiến sĩ Công an Cửa khẩu Cảng HKQT Đà Nẵng trong việc thực hiện nhiệm vụ nói chung, công tác hỗ trợ, phục vụ hành khách nói riêng. Đặc biệt, những hành động hỗ trợ, xử lý kịp thời của lực lượng Công an Cửa khẩu Cảng HKQT Đà Nẵng trong việc nhanh chóng tìm kiếm và trao trả tài sản cho hành khách là những hình ảnh đẹp, đem lại ấn tượng an toàn, tin yêu, góp phần củng cố niềm tin, tạo cảm giác an tâm và lan tỏa hình ảnh thân thiện của lực lượng CAND trong mắt hành khách, người dân và du khách quốc tế; đồng thời tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách trong và ngoài nước khi đến TP Đà Nẵng.