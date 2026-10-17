Lan tỏa hình ảnh nữ chiến sĩ Công an thời đại mới

Hội thi “Duyên dáng Phụ nữ Công an Khánh Hòa năm 2026” do Công an tỉnh tổ chức vừa qua không chỉ là dịp tôn vinh vẻ đẹp, tài năng mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Công an nhân dân trong thời đại mới: Bản lĩnh trong công tác, nhân văn trong ứng xử và trách nhiệm trong phục vụ Nhân dân.

Ấn tượng qua các phần thi

Trong tà áo dài trắng thướt tha, Thượng úy Võ Ngọc Hà (Phòng Công tác chính trị) mở đầu phần thi tài năng bằng những giai điệu trong trẻo trên đàn piano. Khi ca khúc Còn gì đẹp hơn vang lên, chị tiếp tục thể hiện những động tác múa mềm mại, uyển chuyển. Sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và ngôn ngữ hình thể đã truyền tải thông điệp về vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam gắn với tình yêu quê hương, đất nước.

Nếu Thượng úy Võ Ngọc Hà chinh phục khán giả bằng sự dịu dàng, mềm mại thì Thiếu tá Đinh Thị Hải Trang (Phòng Cảnh sát giao thông) lại gây ấn tượng với hình ảnh nữ chiến sĩ Công an mạnh mẽ qua phần trình diễn võ thuật với chủ đề “Vì bình yên cuộc sống”. Tiết mục tái hiện hình ảnh người chiến sĩ công an trong thực hiện nhiệm vụ, với những động tác dứt khoát, thể hiện tinh thần kỷ luật, ý chí rèn luyện và bản lĩnh nghề nghiệp của người nữ chiến sĩ Công an.

Hai phần trình diễn với hai phong cách khác nhau cho thấy sự đa dạng trong vẻ đẹp và phong cách của nữ chiến sĩ Công an: Vừa mềm mại, tinh tế, vừa mạnh mẽ, quyết đoán.

Phần thi trang phục Công an Nhân dân của các thí sinh.

Không chỉ thể hiện tài năng, các thí sinh còn thể hiện bản lĩnh và khả năng xử lý tình huống thông minh qua phần thi ứng xử. Trả lời câu hỏi về bình đẳng giới, Thượng úy Võ Ngọc Hà cho rằng mỗi người đều có những thế mạnh riêng. Điều quan trọng là hiểu rõ năng lực bản thân, phát huy ưu điểm và biết phối hợp với đồng đội để hoàn thành nhiệm vụ chung. Theo chị, bản lĩnh không nằm ở việc phải chứng minh mình vượt trội hơn người khác, mà ở khả năng nhận thức giá trị của bản thân, biết phát huy thế mạnh và sẵn sàng đóng góp cho tập thể.

Đại úy Phạm Lê Mỹ Linh (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) lại mang đến góc nhìn về sự cân bằng giữa công việc và gia đình. Theo chị, hạnh phúc gia đình là kết quả của sự sẻ chia từ các thành viên, thay vì đặt toàn bộ trách nhiệm lên vai người phụ nữ. Trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, chị đã nhận được sự động viên, hỗ trợ từ gia đình và đơn vị công tác để hoàn thành tốt cả nhiệm vụ chuyên môn lẫn phần thi.

Một tiết mục thi tài năng của thí sinh.

Thượng úy Võ Ngọc Hà cho biết: "Cuộc thi là cơ hội để tôi khám phá khả năng của bản thân, đồng thời học hỏi từ đồng đội về sự tự tin, tinh thần trách nhiệm và ý chí vượt qua giới hạn của chính mình. Danh hiệu Hoa khôi không chỉ là niềm vinh dự mà còn là động lực để tôi tiếp tục hoàn thiện mình, lan tỏa hình ảnh người nữ chiến sĩ Công an nhân dân thời đại mới: Bản lĩnh trong công tác, nhân văn trong ứng xử và tự tin trong hội nhập".

Tôn vinh bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm của nữ chiến sĩ Công an

Theo Thạc sĩ, đạo diễn Nguyễn Ái Quốc - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa, thành viên Ban Giám khảo cuộc thi, các thí sinh đã có sự đầu tư nghiêm túc và thể hiện được những nét đẹp của nữ chiến sĩ Công an qua từng phần thi. Đây không đơn thuần là cuộc thi tôn vinh nhan sắc mà còn là sân chơi đề cao trí tuệ, bản lĩnh và phẩm chất nghề nghiệp của nữ chiến sĩ Công an.

Mỗi phần thi khép lại không chỉ để lại dấu ấn về tài năng, phong thái của các thí sinh mà còn góp phần khắc họa hình ảnh người phụ nữ Công an nhân dân trong thời đại mới. Vẻ đẹp ấy được bồi đắp từ tri thức, sự tự tin và ý thức trách nhiệm, đồng thời được khẳng định qua những nỗ lực trong công việc và cuộc sống.

Hội thi “Duyên dáng Phụ nữ Công an Khánh Hòa năm 2026” được tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, hướng đến tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ, tài năng của nữ cán bộ, chiến sĩ.

Vòng chung kết cuộc thi diễn ra ngày 15-10, với sự tham gia của 18 thí sinh ở các nội dung thi: Áo dài truyền thống, trang phục Công an nhân dân, tài năng và ứng xử.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải Hoa khôi Duyên dáng Phụ nữ Công an Khánh Hòa năm 2026 cho Thượng úy Võ Ngọc Hà - Phòng Công tác chính trị; trao danh hiệu Á khôi 1 cho Đại úy Phạm Lê Mỹ Linh - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và danh hiệu Á khôi 2 cho Thượng úy Huỳnh Thanh Trúc - Phòng Cảnh sát cơ động.

Đại tá Nguyễn Quân - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban tổ chức hội thi nhấn mạnh, phụ nữ Công an nhân dân luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ và sự tận tụy trong công tác, chiến đấu, phục vụ Nhân dân. Hội thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp, tài năng mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh người nữ chiến sĩ Công an Khánh Hòa bản lĩnh trong công tác, nhân văn trong ứng xử, duyên dáng trong cuộc sống và tận tụy vì Nhân dân phục vụ. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm, tạo động lực để mỗi nữ cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.