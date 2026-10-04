Lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ PCCC hết lòng vì nhân dân

Chiều 4/10, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Hội Cựu Công an nhân dân phối hợp với Công an TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên”, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) (4/10/1961 - 4/10/2026) và 25 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4/10/2001 - 4/10/2026).

Chương trình là dịp tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đã không quản ngại hiểm nguy, sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại chương trình.

Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, đây là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang, tưởng nhớ và tri ân những thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân; đồng thời bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm cho các thế hệ tiếp nối.

Cán bộ, chiến sĩ giao lưu tại chương trình.

Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng có mặt tại những nơi khó khăn, nguy hiểm để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ; đồng thời bày tỏ sự trân trọng, tưởng nhớ những cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ông Trần Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM vinh danh lãnh đạo và nguyên lãnh đạo PCCC &CNCH, Công an TP.HCM qua các thời kỳ.

Ông nhấn mạnh, trong tình hình mới, các lực lượng cần tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực chiến đấu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Bên cạnh đó, công tác PCCC & CNCH cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, chú trọng phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở. Mỗi cơ quan, đơn vị, gia đình và người dân cần nâng cao ý thức, chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn.

Những chia sẻ đầy xúc động tại chương trình.

Tại chương trình, khán giả được nghe những câu chuyện, kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình công tác của cán bộ, chiến sĩ, qua đó làm nổi bật tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm và những đóng góp thầm lặng của lực lượng PCCC & CNCH.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật và phần giao lưu, “Nhịp sống bình yên” góp phần tái hiện những chặng đường cống hiến, hy sinh của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH; đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân và nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Một số hình ảnh khác: