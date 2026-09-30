Lan tỏa hình ảnh một Việt Nam yêu chuộng hòa bình

Sau một năm thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, tập thể BVDC2.7 đã trở về nước an toàn

Tại TP.HCM, Bộ Quốc phòng vừa tổ chức Lễ đón và chào mừng BVDC2.7 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Nam Sudan về nước. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc chủ trì lễ đón diễn ra tại khu vực căn cứ sân bay quân sự Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Trở về nước sau một năm công tác xa Tổ quốc, trung tá Trần Đức Tài, Giám đốc BVDC2.7 xúc động chia sẻ, được khoác trên mình màu áo xanh hòa bình của Liên Hợp Quốc, mang theo Quốc kỳ Việt Nam và thực hiện nhiệm vụ quốc tế; tập thể BVDC2.7 luôn xác định mỗi nhiệm vụ hoàn thành không chỉ thể hiện năng lực, trách nhiệm của quân y Việt Nam đối với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, mà còn lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong môi trường quốc tế.

Theo trung tá Trần Đức Tài, dù công tác trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh và dịch bệnh; yếu tố trực tiếp tạo nên uy tín và hình ảnh quân y Việt Nam trong môi trường đa quốc gia chính là tinh thần trách nhiệm và y đức của người thầy thuốc “Bộ đội Cụ Hồ”.

Theo đó, BVDC2.7 đã duy trì an toàn các hoạt động chuyên môn; bảo đảm công tác thu dung, cấp cứu, điều trị và xử trí các tình huống y tế. Trong nhiệm kỳ, BVDC2.7 đã thu dung, điều trị an toàn cho hơn 2.200 lượt bệnh nhân; thực hiện thành công hơn 30 ca phẫu thuật cấp cứu phức tạp.

Bên cạnh đó, để lan tỏa hình ảnh người quân nhân Việt Nam trách nhiệm, nhân văn, chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế, tập thể BVDC2.7 còn hỗ trợ cộng đồng dân cư sở tại xây dựng quan hệ đoàn kết, hợp tác với các lực lượng tại Phái bộ.

Trở về Tổ quốc, mỗi cán bộ, nhân viên BVDC2.7 càng nhận thức sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập, tự do. Đồng thời, thấy rõ hơn trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, Quân đội và nhiệm vụ gìn giữ hòa bình mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Vì thế, tập thể BVDC2.7 xác định sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm đã tích lũy; không ngừng rèn luyện, giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả, đại úy Trần Hoàng Anh trở về đoàn tụ với gia đình

Trở về đoàn tụ trong vòng tay yêu thương của gia đình, đại úy Trần Hoàng Anh, BVDC2.7 tâm sự, trong suốt một năm qua đã nhận được sự cảm thông, sẻ chia của những người thân trong gia đình. Đây chính là hậu phương vững chắc để bản thân yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Theo thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng), nhiệm kỳ công tác một năm tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, với tinh thần trách nhiệm và chuyên môn y tế cao, tập thể BVDC2.7 không những tạo sự tin tưởng tuyệt đối với đồng nghiệp quốc tế, mà còn để lại ấn tượng tốt đẹp về một địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy đối với người dân địa phương và chính quyền sở tại.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh; nhận được nhiều lời khen về tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tình, chu đáo… từ bệnh nhân và đồng nghiệp quốc tế. Góp phần làm lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” với bạn bè quốc tế.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng bày tỏ tin tưởng khi trở về đơn vị cũ, mỗi cán bộ, nhân viên BVDC2.7 luôn sẵn sàng tâm thế bước vào thực hiện các nhiệm vụ mới với tinh thần “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”.