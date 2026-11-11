Lan tỏa hình ảnh di sản qua cuộc thi Người giới thiệu hay nhất về Yên Tử

Ngày 11/11, tại hội nghị giao ban báo chí tháng 11/2026, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Tử Phạm Xuân Thành thông tin về chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và kỷ niệm 718 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn, nằm trong khuôn khổ chương trình “Yên Tử – Sắc thu thiền định”.

Lãnh đạo phường Yên Tử thông tin về chuỗi sự kiện tại hội nghị giao ban báo chí tháng 11/2026.

Phó Chủ tịch UBND phường Yên Tử Phạm Xuân Thành nhấn mạnh, chuỗi sự kiện là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giới thiệu, quảng bá những giá trị nổi bật của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc; đồng thời lan tỏa những giá trị tư tưởng, văn hóa, tinh thần nhập thế của Phật Hoàng Trần Nhân Tông và Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Trong đó, điểm nhấn là cuộc thi Người giới thiệu hay nhất về Yên Tử năm 2026. Trải qua vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn ra 13 thí sinh xuất sắc nhất tham gia vòng Chung kết, diễn ra tại Sân đình Làng Nương – Yên Tử vào tối ngày 15/11.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các thí sinh tham gia vòng Sơ khảo cuộc thi.

Các thí sinh sẽ tham gia 2 phầnthi: “Tỏa sáng cùng di sản” và “Đại sứ di sản”. Ở phần thi thứ nhất, các thí sinh sẽ thi thuyết trình kết hợp với trang phục, giới thiệu những nét đặc sắc về lịch sử, văn hóa, con người, cảnh quan và các giá trị tiêu biểu của vùng đất Yên Tử. Qua đó thể hiện kiến thức, khả năng diễn đạt, phong thái tự tin và sự sáng tạo trong cách truyền tải thông điệp về di sản.

Tiếp đó, ở phầnthi thứ hai, các thí sinh sẽ thi ứng xử và xử lý tình huống, thể hiện hiểu biết về giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản thế giới Yên Tử, tư tưởng Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Thiền phái Trúc Lâm; đồng thời thể hiện trách nhiệm trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản, xây dựng hình ảnh du lịch văn minh, thân thiện và phát triển bền vững.

Các thí sinh tham gia thuyết trình tại vòng thi Sơ khảo.

Bí thư Đảng ủy phường Yên Tử Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, đây không chỉ là một cuộc thi về kiến thức và kỹ năng thuyết trình, mà còn là sân chơi văn hóa giàu ý nghĩa, nơi tình yêu di sản được thể hiện bằng hiểu biết, trách nhiệm và hành động cụ thể. Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn lựa chọn, phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố có khả năng trở thành lực lượng tuyên truyền viên, giới thiệu viên, đại sứ quảng bá di sản Yên Tử; góp phần đưa các giá trị di sản đến gần hơn với người dân, du khách trong nước và quốc tế.

"Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, trong ngày 24/11, Công ty CP Phát triển Tùng Lâm sẽ miễn phí vé cáp treo tham quan Yên Tử cho nhân dân và du khách", Bí thư Đảng ủy phường Yên Tử Nguyễn Thanh Tùng thông tin thêm.

Nằm trong chuỗi sự kiện, Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026 với chủ đề “Chạm vùng Di sản” sẽ diễn ra ngày 28 - 29/11 tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, dự kiến thu hút hơn 2.000 vận động viên. Giải kết hợp chạy bộ với trải nghiệm thiên nhiên, khám phá cảnh quan và văn hóa địa phương, góp phần kết nối thể thao với du lịch, dịch vụ.

Tiếp đó, ngày 6/12, Giải đua xe đạp “Về miền di sản” lần thứ II năm 2026 dự kiến quy tụ hơn 300 vận động viên, tranh tài trên cung đường từ cổng Khu di tích Nhà Trần – Đông Triều đến Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử. Sự kiện góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, giới thiệu các điểm đến di sản của Quảng Ninh.

Đặc biệt, chương trình “Bình minh trên đỉnh Chùa Đồng” dự kiến diễn ra từ 3h đến 6h30 ngày 6/12, thu hút hơn 10.000 người tham gia hành trình leo núi, chào cờ, hát Quốc ca và đón bình minh trên đỉnh Yên Tử. Chương trình mang đến trải nghiệm văn hóa, tâm linh gắn với thiên nhiên, đồng thời thể hiện lòng tri ân Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhân kỷ niệm 718 năm Ngài nhập Niết bàn, lan tỏa tinh thần đoàn kết, hòa hợp và những giá trị nhân văn của Phật giáo Trúc Lâm.

Nhấn mạnh thông điệp “Tự hào về di sản – Sống cùng di sản – Làm giàu từ di sản”, lãnh đạo phường Yên Tử khẳng định: Chuỗi hoạt động hướng tới phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong gìn giữ, bảo tồn di sản; đồng thời đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng sức hút của điểm đến Yên Tử. Thông qua các hoạt động, phường Yên Tử mong muốn tiếp tục khẳng định hình ảnh vùng đất di sản giàu bản sắc, thân thiện, mến khách; tạo thêm những sản phẩm văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn, góp phần kết nối di sản với cộng đồng, du khách và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội địa phương.