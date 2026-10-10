Lan tỏa hình ảnh đẹp về xe buýt Thủ đô qua cuộc thi ảnh năm 2026

Sáng nay (10/10), Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội tổ chức trao giải cuộc thi và triển lãm ảnh với chủ đề "Buýt Hà Nội - Hành trình văn minh" năm 2026.

Ông Thái Hồ Phương - Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi trao giải Nhì cho các tác giả.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi nhằm tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh đẹp, hành vi văn minh trong hoạt động xe buýt và tham gia giao thông công cộng tại Hà Nội. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng văn hóa giao thông đô thị văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường.

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn khuyến khích người dân ghi lại những khoảnh khắc đẹp, những câu chuyện tích cực về xe buýt Thủ đô, góp phần hỗ trợ công tác truyền thông phát triển giao thông công cộng và thực hiện các chủ trương của thành phố về giảm ô nhiễm môi trường.

Các tác phẩm dự thi được tuyển chọn, chấm điểm kỹ lưỡng trên cơ sở bố cục, chất lượng nội dung và nghệ thuật. Kết quả, Ban Tổ chức lựa chọn 31 tác phẩm để trưng bày và trao 9 giải thưởng, gồm 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Ban tổ chức trao giải Ba và các giải khuyến khích. Cuộc thi không có tác phẩm đoạt giải Nhất.

Ông Thái Hồ Phương - Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cho biết: "Cuộc thi và triển lãm ảnh không chỉ mang đến những góc nhìn sinh động về hệ thống vận tải hành khách công cộng của Thủ đô mà còn truyền tải thông điệp tích cực về văn hóa giao thông Hà Nội. Đây cũng là dịp để người dân thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật, hiểu hơn về vai trò của xe buýt trong hệ thống giao thông đô thị, từ đó nâng cao ý thức và lựa chọn phương tiện công cộng trong hành trình hằng ngày".

Theo ông Phương, hoạt động góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển giao thông công cộng gắn với bảo vệ môi trường, đồng thời hưởng ứng Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 12/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường.

Thông qua những hình ảnh và câu chuyện gần gũi, Cuộc thi ảnh "Buýt Hà Nội - Hành trình văn minh" năm 2026 kỳ vọng tiếp tục lan tỏa thói quen đi lại văn minh, khuyến khích người dân đồng hành cùng giao thông công cộng, góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thủ đô.