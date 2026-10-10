Lan tỏa hình ảnh đẹp, hành vi văn minh trên những chuyến xe buýt Thủ đô

Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả. (Ảnh: BTC)

Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh đẹp và hành vi văn minh trong hoạt động xe buýt, cũng như khi tham gia giao thông công cộng trên địa bàn Thủ đô. Qua đó, Ban Tổ chức mong muốn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng văn hóa giao thông đô thị văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường.

Cuộc thi cũng khuyến khích người dân ghi lại những khoảnh khắc đẹp, những câu chuyện tích cực về xe buýt Thủ đô. Từ đó, hoạt động này hỗ trợ công tác truyền thông phát triển giao thông công cộng, đồng thời góp phần triển khai chủ trương của Thành phố theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 12/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn và giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường.

Các tác phẩm dự thi được Hội đồng chấm giải tuyển chọn, đánh giá kỹ lưỡng trên các tiêu chí về bố cục, chất lượng nội dung và giá trị nghệ thuật. Kết quả, Ban Tổ chức đã chọn 31 tác phẩm tiêu biểu để trưng bày và trao 9 giải cho các tác giả, gồm 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Những bức ảnh được trưng bày không chỉ ghi lại hình ảnh các tuyến xe buýt, nhà chờ, đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ và hành khách, mà còn phản ánh những nét đẹp trong ứng xử, những khoảnh khắc sẻ chia, nhường chỗ, giúp đỡ nhau trên mỗi hành trình. Qua ống kính của các tác giả, xe buýt hiện lên như một phần quen thuộc trong nhịp sống Thủ đô, một phương tiện thân thiện, gần gũi với người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh, phát triển vận tải hành khách công cộng là giải pháp quan trọng nhằm giảm áp lực cho hạ tầng giao thông, hạn chế ùn tắc, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, để xe buýt thật sự trở thành lựa chọn ưu tiên của người dân, bên cạnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ, rất cần sự chung tay của cả cộng đồng trong việc xây dựng thói quen, văn hóa sử dụng giao thông công cộng.

Việc tổ chức cuộc thi ảnh đúng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô mang ý nghĩa thiết thực. Giữa nhịp phát triển nhanh của một đô thị đang không ngừng đổi mới, hình ảnh những chuyến xe buýt văn minh, hiện đại là minh chứng sinh động cho nỗ lực xây dựng Thủ đô “văn hiến, văn minh, hiện đại”. Đó cũng là cách để mỗi người dân, bằng những hành động cụ thể và giản dị, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Ban Tổ chức hy vọng, cuộc thi và triển lãm sẽ truyền tải những hình ảnh đẹp, ấn tượng, không chỉ về hệ thống vận tải hành khách công cộng của Thủ đô mà còn về thông điệp tích cực đối với văn hóa giao thông Hà Nội.

Đây cũng là dịp để người dân thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật chất lượng, thêm hiểu, quan tâm và chia sẻ trong lĩnh vực giao thông; tiếp tục đồng hành, ủng hộ và lựa chọn xe buýt là phương tiện đi lại văn minh, hiện đại, thân thiện, góp phần giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường.