Lan tỏa hình ảnh đẹp của Công an cơ sở

Những câu chuyện từ cơ sở

Tối 5-10, một gia đình tại xã Thanh Trì đứng ngồi không yên khi con nhỏ đi lạc tại khu vực đường Cổ Điển A. Những thông tin về thời điểm, địa điểm cháu xuất hiện lần cuối cùng đặc điểm nhận dạng, trang phục nhanh chóng được chuyển đến Công an xã Thanh Trì. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ Công an xã phối hợp với gia đình tổ chức tìm kiếm. Cháu bé sau đó được tìm thấy an toàn và trở về với người thân. Với gia đình, niềm vui khi tìm lại được con cũng là lúc những giờ phút lo lắng khép lại.

Công an xã Thanh Trì nhanh chóng hỗ trợ gia đình tìm kiếm cháu bé đi lạc. Ảnh: Công an xã Thanh Trì

Một ngày sau, trên phố Tuệ Tĩnh, trong quá trình tuần tra, cán bộ Công an phường Hai Bà Trưng phát hiện một chiếc túi người dân đánh rơi, bên trong có điện thoại di động, tiền mặt cùng nhiều giấy tờ, vật dụng cá nhân. Việc xác minh được tiến hành ngay, từ rà soát tuyến đường đến đối chiếu những thông tin liên quan. Đến 16h30 cùng ngày 6-10, Công an phường đã liên hệ được với chị Nguyễn Thị Thu Huyền (sinh năm 1978) để trao trả tài sản.

Cũng từ một chiếc túi xách bị đánh rơi, câu chuyện tại phường Nghĩa Đô lại cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng dữ liệu dân cư vào giải quyết những việc rất đời thường. Sau khi tiếp nhận chiếc túi có tiền mặt và tài sản giá trị do người dân nhặt được mang đến trình báo, Công an phường đã khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác minh chủ sở hữu. Chỉ khoảng 15 phút sau, chị Nguyễn Thị Bích được liên hệ đến nhận lại đầy đủ tài sản. Một việc tưởng phải mất nhiều thời gian tìm kiếm đã được giải quyết nhanh chóng nhờ sự chủ động của cán bộ Công an và công nghệ hỗ trợ.

Không chỉ giúp người dân tìm lại tài sản thất lạc, Công an cơ sở còn tham gia tháo gỡ những rắc rối phát sinh trong các giao dịch chuyển tiền. Ngày 6-10, Công an xã Dân Hòa tiếp nhận đề nghị phối hợp xác minh trường hợp anh Trương Công Kiệm chuyển nhầm 21 triệu đồng vào tài khoản của anh Nguyễn Văn Cường, trú tại thôn Từ Châu, xã Dân Hòa.

Cán bộ chiến sĩ Công an xã Dân Hòa hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an xã Dân Hòa

Sau khi xác minh, cán bộ Công an đã trao đổi, hướng dẫn để anh Cường thực hiện việc hoàn trả. Ngay trong ngày, toàn bộ số tiền được chuyển lại cho chủ tài khoản...

Những câu chuyện diễn ra trong những ngày đầu tháng 10 có điểm chung là sự chủ động của Công an cơ sở trong tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân. Đó cũng là những thay đổi dễ nhận thấy trong cách làm việc của Công an xã, phường hiện nay: Giải quyết công việc nhanh hơn, tận dụng hiệu quả dữ liệu và công nghệ, đồng thời duy trì sự gần gũi, trách nhiệm trong từng lần tiếp xúc với người dân.

“Gần dân” từ địa bàn đến không gian số

Đằng sau những câu chuyện như trên là sự thay đổi lớn trong tư duy và hành động của Công an xã, phường sau khi tổ chức lại bộ máy.

Từ ngày 1-7-2025, Hà Nội vận hành 126 đơn vị Công an xã, phường mới trên cơ sở sắp xếp 526 đơn vị trước đây. Việc không tổ chức Công an cấp huyện đồng nghĩa nhiều nhiệm vụ được chuyển trực tiếp xuống Công an cấp xã; địa bàn quản lý rộng hơn và trách nhiệm của lực lượng ở cấp gần dân nhất cũng lớn hơn. Yêu cầu Công an thành phố đặt ra ngay từ đầu là Công an cấp xã phải gần dân, sát dân hơn, lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu.

Những nhiệm vụ trước kia chưa trực tiếp thực hiện thì cán bộ xã, phường phải tự nghiên cứu, cập nhật. Không còn tầng trung gian cũng có nghĩa vụ việc phải được nhận diện sớm hơn, xử lý trực tiếp hơn và trách nhiệm của cán bộ địa bàn lớn hơn.

Sự thay đổi còn thể hiện ở phương thức làm việc. Tại Công an phường Đống Đa, máy tính, máy tính bảng được sử dụng để cập nhật tài liệu, theo dõi báo cáo, trao đổi thông tin; dữ liệu dân cư hỗ trợ công tác tiếp dân, đăng ký cư trú, cấp căn cước, định danh điện tử và xác minh thông tin. Trung tá Vũ Hải Quỳnh, Phó trưởng Công an phường Đống Đa nhìn nhận, chuyển đổi số không đơn thuần là thay thiết bị hay phần mềm mà trước hết là thay đổi cách nghĩ, cách làm để công việc nhanh và hiệu quả hơn.

Nhờ biện pháp nghiệp vụ và tinh thần phục vụ người dân, Công an phường Bồ Đề đã kịp thời ngăn chặn hành động chuẩn bị chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo của cụ bà. Ảnh: Công an phường Bồ Đề

Cùng với địa bàn thực, một “địa bàn số” đang hình thành. Hệ thống 126 fanpage Facebook “Vì bình yên xã phường” của Công an cấp xã từng thu hút hơn 143.000 lượt theo dõi, đăng hơn 2.000 bài viết với trên 7,2 triệu lượt tiếp cận. Bên cạnh đó là hàng trăm nhóm cộng đồng dân cư trên Facebook. Các trang của Công an cơ sở như Đống Đa, Thanh Xuân, Phú Lương... sử dụng video ngắn, infographic, hình ảnh hiện trường để cảnh báo thủ đoạn tội phạm, hướng dẫn pháp luật và tiếp nhận tương tác của người dân.

Đáng chú ý, chính những câu chuyện bình dị về cán bộ Công an giúp dân lại thường tạo được sự chia sẻ tự nhiên. Các bài viết, hình ảnh về chiến sĩ Công an giúp đỡ người già, hỗ trợ người gặp khó khăn hay tận tình phục vụ người dân đã nhận được nhiều lượt chia sẻ, bình luận thể hiện sự xúc động, cảm kích.

Ở góc độ toàn lực lượng, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an đánh giá, sau hơn một năm vận hành mô hình mới, Công an cơ sở đã trở thành chỗ dựa của chính quyền trong quá trình thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời tiếp nhận thêm các nhiệm vụ mới theo hướng gần dân, sát dân và giải quyết công việc ngay từ cơ sở.

Có thể nói, sau sắp xếp bộ máy, địa bàn có thể rộng hơn, đầu việc có thể nhiều hơn và yêu cầu đối với mỗi cán bộ Công an xã, phường cũng cao hơn, nhưng thước đo gần gũi nhất với nhân dân.