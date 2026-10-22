Lan toả hình ảnh đẹp Công an TP Cần Thơ vì nhân dân phục vụ

Lúc 18h50 ngày 18/10, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 - Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ tiếp nhận tin báo có một người phụ nữ nhảy từ trên cầu Vàm Cống (đoạn thuộc phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ) xuống sông Hậu. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy số 1 do Trung tá Nguyễn Quang Huy làm Tổ trưởng, cùng các thành viên là Trung tá Hồ Chí Dũng, Thiếu tá Nguyễn Công Việt và Thượng úy Lâm Duy Nhân nhanh chóng đến hiện trường, triển khai phương án ứng cứu.

Chị N.T.N. được Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Thời điểm này, dòng nước chảy xiết và trời tối khiến việc tìm kiếm nạn nhân vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm cứu người, Tổ công tác cùng người dân địa phương đã tìm thấy và đưa nạn nhân lên khỏi mặt nước an toàn. Ngay sau đó, nạn nhân được lực lượng làm nhiệm vụ dùng cano chuyên dụng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra sức khỏe. Nạn nhân được xác định là chị N.T.N. (SN 1989, ngụ xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp), được chăm sóc y tế tích cực tại Bệnh viện đa khoa An Giang.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Cần Thơ kịp thời cứu người bị thương tại công trình xây dựng.

Cán bộ chiến sĩ Công an TP Cần Thơ phối hợp gia cố đê bao bị vỡ, nhằm hạn chế thiệt hại tài sản của người dân.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an TP Cần Thơ đã huy động hơn 300 lượt CBCS cùng hơn 50 lượt phương tiện tham gia xử lý các tình huống khẩn cấp, cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ người dân khắc phục sự cố. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, CBCS luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng triển khai các biện pháp xử lý phù hợp, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân.

Cán bộ Công an TP Cần Thơ kịp thời cứu người phụ nữ gặp nguy hiểm giữa dòng nước xiết.

Đặc biệt, Công an cơ sở phát huy vai trò bám sát địa bàn, kịp thời tiếp nhận thông tin, nhanh chóng có mặt khi xảy ra sự cố, phối hợp giải quyết các tình huống phát sinh và hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn.

Cán bộ chiến sĩ Công an TP Cần Thơ kịp thời hỗ trợ người bị nạn giữa đường.

Không chỉ tham gia khắc phục sự cố, CBCS kịp thời hỗ trợ, cứu giúp những người gặp nguy hiểm trong các tình huống bất ngờ. Những hành động nhanh chóng, trách nhiệm góp phần bảo vệ tính mạng người dân, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái và hình ảnh người chiến sĩ Công an sẵn sàng có mặt khi nhân dân cần giúp đỡ.

Công an phường Bình Thủy giúp người dân qua khu vực ngập nước do triều cường.

Cùng với nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro cũng được quan tâm.

Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; tăng cường phối hợp cơ quan liên quan kịp thời hỗ trợ người dân khi cần thiết. Góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an trách nhiệm, tận tụy, gần dân; sẵn sàng giúp đỡ nhân dân trong những lúc khó khăn, nguy cấp.