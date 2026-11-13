Lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại Ngày Văn hóa ASEAN

Được tổ chức tại Trường Đại học Pécs, một trong những cơ sở giáo dục đại học có lịch sử lâu đời tại Hungary, Ngày Văn hóa ASEAN thu hút sự tham gia của các cơ quan đại diện ngoại giao, giảng viên, sinh viên và khách tham quan, tạo nên không gian giao lưu văn hóa đa dạng, giàu bản sắc.

Các cơ quan đại diện ngoại giao tại Ngày Văn hóa ASEAN. Ảnh: Cẩm Lệ

Tham gia chương trình, Đại sứ quán Việt Nam tập trung giới thiệu hình ảnh Việt Nam - một đất nước có bề dày lịch sử, nền văn hóa phong phú, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cùng con người thân thiện, mến khách. Thông qua các hoạt động trưng bày, giới thiệu văn hóa và ẩm thực, những nét đặc trưng của Việt Nam được truyền tải sinh động, gần gũi tới bạn bè Hungary. Điểm nhấn trong hoạt động quảng bá là gian trưng bày Việt Nam với nhiều hình ảnh, tư liệu giới thiệu về danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa, phong tục, tập quán và đời sống của người dân. Qua đó, khách tham quan có thêm cơ hội tìm hiểu một Việt Nam vừa gìn giữ những giá trị truyền thống, vừa năng động, đổi mới và tích cực hội nhập quốc tế.

Bên cạnh các tư liệu trực quan, văn hóa ẩm thực Việt Nam cũng được giới thiệu thông qua những món ăn đặc trưng, mang đậm hương vị dân tộc. Hoạt động trải nghiệm ẩm thực giúp giảng viên, sinh viên và khách tham dự hiểu thêm về sự phong phú, tinh tế trong đời sống văn hóa Việt Nam. Không chỉ giới thiệu những giá trị truyền thống, gian trưng bày còn góp phần quảng bá Việt Nam là điểm đến hấp dẫn về du lịch, văn hóa và giáo dục, đồng thời thể hiện tinh thần cởi mở, sẵn sàng tăng cường giao lưu, hợp tác với các đối tác quốc tế.

Cùng với hoạt động của Việt Nam, các tiết mục biểu diễn nghệ thuật và không gian trưng bày của các nước ASEAN đã tạo nên bức tranh văn hóa Đông Nam Á đa sắc màu, giúp công chúng Hungary hiểu rõ hơn về những nét tương đồng và sự đa dạng văn hóa trong khu vực.

Phiên thảo luận bàn tròn và diễn đàn mở tại Ngày Văn hóa ASEAN. Ảnh: Cẩm Lệ

Trong khuôn khổ Ngày Văn hóa ASEAN, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN đã có buổi làm việc với Hiệu trưởng Trường Đại học Pécs, Tiến sĩ Adrián Fábián, cùng lãnh đạo, giảng viên và cán bộ phụ trách quan hệ quốc tế của nhà trường. Tại buổi làm việc, các bên trao đổi về triển vọng hợp tác giữa Trường Đại học Pécs với các quốc gia ASEAN, trong đó có Việt Nam. Những nội dung được quan tâm gồm mở rộng quan hệ giữa các trường đại học, cơ sở nghiên cứu, tăng cường trao đổi sinh viên, giảng viên, hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Đáng chú ý, phiên thảo luận bàn tròn và diễn đàn mở với sự tham gia của các Đại sứ ASEAN đã tạo cơ hội để giảng viên, sinh viên trao đổi trực tiếp với các nhà ngoại giao về vai trò, vị thế của ASEAN, quan hệ giữa ASEAN với Hungary và những vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Thông qua các cuộc trao đổi, sinh viên Hungary có thêm góc nhìn thực tiễn về Đông Nam Á, đồng thời tìm hiểu những triển vọng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu và giao lưu học thuật.

Ngày Văn hóa ASEAN tại Trường Đại học Pécs là hoạt động ngoại giao văn hóa thiết thực, thể hiện nỗ lực của Đại sứ quán Việt Nam trong việc chủ động quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa dân tộc ra thế giới.

Các cơ quan đại diện ngoại giao tại Ngày Văn hóa ASEAN. Ảnh: Cẩm Lệ

Sự kiện không chỉ góp phần tăng cường hiểu biết, tình cảm của công chúng Hungary đối với Việt Nam mà còn mở ra những cơ hội kết nối mới giữa các cơ sở giáo dục, tổ chức và cộng đồng hai nước. Qua đó, tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam – Hungary, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam, ASEAN và Hungary ngày càng thiết thực, hiệu quả.