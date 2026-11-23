Chỉ với một ví dụ như thế để minh chứng rằng, từ nhìn thấy đến biết thêm, hiểu thêm là cả một quá trình lao động với những phần việc cần công sức không nhỏ. Đối với tỉnh Lào Cai, những nỗ lực bảo tồn, lập hồ sơ di sản, mở câu lạc bộ, triển lãm và đưa hiện vật lên bảo tàng ảo đang giúp công chúng ngày càng đến gần hơn với văn hóa các dân tộc.

Nơi vùng đất biên cương này, có rất nhiều điều, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đáng để giới thiệu với du khách muôn phương vốn hiện diện ngay trong đời sống sinh hoạt của mỗi cộng đồng. Đó là tiếng nói, chữ viết, trang phục, phong tục, tín ngưỡng, nghề thủ công, ẩm thực, lễ hội, dân ca, dân vũ, nhạc cụ... được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Mỗi cộng đồng dân tộc có cách gọi tên, cách thực hành và cách lưu truyền riêng. Vì vậy, kiểm kê, tư liệu hóa và lập hồ sơ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Càng thật sự hiểu rõ một lễ hội diễn ra vào dịp nào, một câu hát được cất lên ở đâu, công chúng càng có cơ hội tìm hiểu thông tin một cách sâu sắc nhất.

Lào Cai hiện có 4 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh và 59 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong đó, có 3 di sản: Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Phù Lá, Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Dao tuyển, Hát “Xịnh ca” của người Cao Lan vừa được ghi danh vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể năm 2026.

Hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản vẫn diễn ra lặng thầm và bền bỉ ở mỗi thôn bản - nơi mà người tinh thạo nghề truyền thống, say mê làn điệu dân ca, dân vũ hay am hiểu nghi lễ, phong tục một đời tâm huyết trực tiếp truyền dạy cho con cháu, cộng đồng.

Các địa phương cũng đã thành lập 20 câu lạc bộ thực hành di sản văn hóa phi vật thể. Ở đó, mỗi người đều có thêm nhiều dịp được gặp các nghệ nhân, nghe kể chuyện, tập hát, học một kỹ năng... Qua những buổi học, mỗi người đều cố gắng gom nhặt, tích góp vốn hiểu biết của mình ngày càng phong phú, đầy thêm để giới thiệu với bạn bè, du khách về văn hóa quê hương.

Đặc biệt, từ đầu năm nay, thực hiện trợ cấp sinh hoạt hằng tháng và hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với 2 nghệ nhân nhân dân, 35 nghệ nhân ưu tú, Lào Cai khẳng định sự quan tâm thiết thực đến đời sống của những người trực tiếp giữ gìn, truyền dạy di sản.

Với lễ hội truyền thống, các địa phương chú trọng bảo đảm nghi thức và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong hoạt động duy trì và trao truyền. Khi tổ chức một lễ hội, điều đáng quý nhất là mỗi người dân vừa tự hào thực hành thuần thục nghi thức vừa giúp cho du khách biết lý do những nghi thức ấy được gìn giữ.

Mỗi năm, Lào Cai tổ chức 20 cuộc trưng bày, triển lãm và tham gia giới thiệu, quảng bá không gian văn hóa tại nhiều tỉnh, thành phố. Các hoạt động đã tạo môi trường để những người nắm giữ di sản thực hành và quảng bá. Kết hợp trưng bày với thuyết minh và trải nghiệm làm nên sức cuốn hút du khách. Với du lịch cộng đồng, những cuộc gặp gỡ giúp chuyến đi đáng nhớ hơn và người dân thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm mình làm ra.

Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, hoạt động bảo tàng tự tin mở thêm một lối vào bằng không gian bảo tàng ảo với 2 chế độ tham quan tự động và điều khiển tương tác trực tiếp của người dùng. Người xem có thể tự chọn không gian, nghe thuyết minh và quan sát mô hình hiện vật từ nhiều góc độ. Bảo tàng đã số hóa 1.800 hiện vật thể khối, hơn 560 tài liệu và hiện vật dạng giấy cùng 300 phim, ảnh tư liệu.

Cổng thông tin điện tử của ngành văn hóa và các nền tảng số, mạng xã hội cũng tích cực đưa hình ảnh các dân tộc Lào Cai cùng những giá trị văn hóa đặc sắc đến gần hơn với giới trẻ và du khách. Những trải nghiệm trực tuyến tiện lợi của công chúng là kết quả quá trình nỗ lực thực hiện công tác rà soát, chuẩn hóa, cập nhật thông tin. Lào Cai đã hoàn thành trước thời hạn việc xây dựng cơ sở dữ liệu cho toàn bộ 210 di tích và cập nhật thông tin 59 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo kế hoạch đến hết tháng 11/2026, tỉnh sẽ quyết tâm hoàn thành số hóa 100% hồ sơ di tích.

Khi mỗi người dân, mỗi du khách có thêm một cách tiếp cận, tìm hiểu văn hóa truyền thống các dân tộc, dù đến tận nơi hay bắt đầu từ một chuyến tham quan bảo tàng ảo qua nền tảng số, mạng xã hội cũng đồng nghĩa Lào Cai từng bước thành công trong thực hiện nhiệm vụ quảng bá hình ảnh các dân tộc địa phương đến với công chúng. Đưa hoạt động quảng bá đi xa hơn còn là sự cầu thị, lắng nghe người dân, khách tham quan để biết họ mong có thêm thông tin gì, điều gì khiến họ muốn quay lại hoặc tìm hiểu thêm.

Nhìn từ góc độ địa phương, với địa bàn có 34 dân tộc cùng sinh sống, công tác quảng bá cũng giúp mỗi cộng đồng thêm hiểu nhau, trân trọng và gắn kết. Lào Cai tiếp tục không ngừng rộng mở những không gian gặp gỡ, giao lưu, quảng bá. Qua mỗi cuộc gặp, hình ảnh về một vùng đất trở nên rõ ràng hơn, sống động hơn với những con người đã làm nên và đang gìn giữ, trao truyền di sản ở đó. Thêm một cuộc gặp là có thêm một giá trị văn hóa truyền thống được trao cơ hội tiếp nối nhịp sống đương đại.