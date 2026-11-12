Lan tỏa hình ảnh chiến sỹ Công an Thủ đô hết lòng vì nhân dân phục vụ

Khoảng 18h25 ngày 8-11-2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Hà Nội tiếp nhận tin báo về việc có người có ý định tự tử tại cầu Chương Dương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường.

Tổ công tác thuyết phục nam thanh niên từ bỏ ý định không tốt

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên đang đứng sát lan can cầu, có biểu hiện bất ổn về tâm lý và ý định tự tử. Nhận định đây là tình huống nguy hiểm, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân, các CBCS đã nhanh chóng tiếp cận, kiên trì thuyết phục, động viên, trấn an tinh thần, giúp nam thanh niên bình tĩnh và từ bỏ ý định tiêu cực.

Sau khi ổn định tinh thần, tổ công tác đã bàn giao nam thanh niên cho Công an phường Bồ Đề để người thân đến đón.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 6-11-2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vũ trang tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát phản ứng nhanh nhận được đề nghị hỗ trợ của anh N.G.T, trú tại phường Thanh Liệt, Hà Nội về việc đánh rơi một chiếc ví bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân và tài sản có giá trị.

Tổ công tác bàn giao tài sản cho anh N.G.T

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác đã tích cực rà soát, tìm kiếm tại khu vực xung quanh và phát hiện chiếc ví ở trước số 477 Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, Hà Nội.

Để bảo đảm việc trao trả đúng chủ sở hữu, tổ công tác đã đối chiếu thông tin trên giấy tờ tùy thân trong ví với thông tin định danh điện tử trên ứng dụng VNeID của anh T.

Sau khi xác định các thông tin trùng khớp, tổ công tác bàn giao đầy đủ giấy tờ và toàn bộ tài sản cho người dân.

Nhận lại tài sản tưởng chừng đã mất, anh T bày tỏ sự xúc động, vui mừng và viết thư cảm ơn gửi tới tổ công tác, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tình của các CBCS Cảnh sát phản ứng nhanh.

Hai vụ việc với tính chất khác nhau nhưng đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và tận tụy của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh trong thực hiện nhiệm vụ.

Không chỉ kịp thời có mặt, xử lý các tình huống liên quan đến an ninh, trật tự, CBCS còn luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Những hành động cụ thể, thiết thực ấy góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, củng cố niềm tin và lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an Thủ đô với phương châm “Vì nhân dân phục vụ”.