Ngày 27/11, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh các cán bộ Công an trong đêm khuya đã ôm và bế các em nhỏ di chuyển qua điểm sạt lở trên tuyến QL49, đoạn qua thôn Hồng Hạ 1, xã A Lưới 5, TP Huế giữa trời mưa.

Cùng với clip là dòng trạng thái: “Mưa phùn lất phất lúc 11 giờ đêm ở vùng cao, đất đá sạt lở chắn ngang tuyến quốc lộ 49 qua xã A Lưới 5, giao thông chia cắt. Giữa lúc người dân và mấy đứa nhỏ mắc kẹt chưa thể về nhà, các anh Công an xắn quần, lội qua lớp đất đá trơn trượt, ôm chặt 2 em nhỏ vào lòng dìu qua điểm sạt lở”.

Thiếu tá Trần Chung, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an TP Huế bế 2 em nhỏ di chuyển an toàn qua điểm sạt lở trên tuyến QL49.

Sau ít giờ đăng tải, clip này thu hút nhiều người quan tâm, chia sẻ và bình luận trước hình ảnh và hành động đẹp của các cán bộ, chiến sĩ Công an.

Một tài khoản Facebook bình luận: “Chẳng cần lời hoa mỹ nào cả, nhìn tấm ảnh người dân ghi lại rồi chia sẻ trên mạng là đủ thấy ấm lòng. Giữa mưa rét và hiểm nguy, cái ôm ấy vừa vững chãi vừa thương. Những hình ảnh đẹp và lặng lẽ như thế rất đáng được lan tỏa”.

“Khung cảnh cứu hộ giữa đường bị sạt lở A Lưới 5 trong đêm mưa, địa hình hiểm trở, ánh đèn xuyên màn sương núi. Hình ảnh người chiến sĩ không quản ngại gian khó, dũng cảm đưa người dân đến nơi an toàn...”, một tài khoản khác chia sẻ.

Hình ảnh đẹp của các cán bộ Công an hỗ trợ người dân, em nhỏ di chuyển an toàn qua điểm sạt lở trên QL49 để trở về nhà trong đêm khuya.

Theo đó, 2 cán bộ Công an hỗ trợ các em nhỏ và người dân di chuyển qua điểm sạt lở trên tuyến QL49 là Thiếu tá Trần Chung, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an TP Huế và Thượng úy Lê Quang Bình, Công an xã A Lưới 5.

Trước đó, khoảng 14h chiều 25/11, tại Km 61+250 QL49 đoạn qua thôn Hồng Hạ 1, xã A Lưới 5 đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Do ảnh hưởng mưa lớn nên một khối lượng lớn đất, đá trên đồi núi đã đổ sập xuống vị trí kể trên của tuyến QL49, gây chia cắt giao thông trên tuyến.

Điểm sạt lở trên QL49 gây ách tắc giao thông vào ngày 25/11.

Để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông trên tuyến, Công an xã A Lưới 5 đã cắt cử cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng Tổ bảo vệ ANTT tại cơ sở nhanh chóng đến hiện trường, bố trí barie rào chắn, ngăn không cho các phương tiện và người dân lưu thông qua khu vực này. Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an TP Huế cũng huy động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để điều tiết giao thông, phục vụ công tác khắc phục sạt lở.

Đơn vị quản lý đường bộ đã huy động nhân lực, máy móc đến hiện trường thu dọn đất, đá. Tuy nhiên, do khối lượng đất, đá bị sạt lở hơn 400m3 nên việc xử lý kéo dài nhiều giờ. Đến 23h khuya ngày 25/11, vị trí này vẫn chưa thể thông xe khiến nhiều người dân, trong đó có trẻ nhỏ sốt ruột chờ đợi để được trở về nhà.

Công an xã A Lưới 5 huy động lực lượng túc trực, chốt chặn tại điểm sạt lở.

Sau khi lực lượng chức năng thu dọn đất, đá và mở được lối đi bộ nhỏ vượt qua điểm sạt lở, lực lượng Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an TP Huế và Công an xã A Lưới 5 đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực này đã hỗ trợ người dân di chuyển an toàn qua vị trí này.

Các cán bộ Công an tận tình hướng dẫn, hỗ trợ người dân, bế em nhỏ dưới cơn mưa trong đêm khuya để di chuyển qua điểm sạt lở. Việc hỗ trợ người dân kéo dài đến gần 1h sáng hôm sau. Sau đó, lượng đất, đá đổ sập xuống mặt đường tuyến QL49 đã được xử lý, hốt dọn và tuyến đường được thông xe trở lại.

Hình ảnh các cán bộ Công an cần mẫn túc trực làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT, an toàn giao thông tại hiện trường sạt lở và tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ người dân, bế các em nhỏ di chuyển an toàn qua điểm sạt lở đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhiều người dân. Hành động đẹp này đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân luôn sẵn sàng “Vì nhân dân phục vụ”.