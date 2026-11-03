Lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ bằng những việc làm thiết thực

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Thị Thiểm, Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương; Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại diện Quân khu 7 cùng các cơ quan liên quan và Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp đoàn khảo sát.

Đoàn công tác khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 07 tại Bộ Tư lệnh TPHCM

Báo cáo tại buổi làm việc, Đại tá Trần Văn Trung, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết, việc thực hiện Chỉ thị 07 tại đơn vị thời gian qua luôn gắn với nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị, rèn luyện kỷ luật và trách nhiệm nêu gương. Nội dung học tập, làm theo Bác được đưa vào sinh hoạt thường xuyên và kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ.

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc phát biểu đề dẫn nội dung khảo sát

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM phát biểu tại buổi khảo sát

Bộ Tư lệnh TPHCM duy trì nhiều mô hình chăm lo gia đình chính sách, người có công, hỗ trợ người dân khó khăn; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác.

Bộ Tư lệnh thành phố đã tổ chức 6 hội nghị học tập, quán triệt với 4.846/4.953 cán bộ, đảng viên tham gia, đạt 97,8%; 143/147 chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Chỉ thị 07. Việc học tập và làm theo Bác được gắn với kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện kỷ luật và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng và các địa bàn liên quan, cán bộ, chiến sĩ luôn kiên trì bám hiện trường, thận trọng tìm kiếm từng phần hài cốt, di vật, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm, cách làm hiệu quả, những khó khăn trong triển khai Chỉ thị 07; công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng điển hình.

Đồng chí Phạm Thị Thiểm phát biểu tại buổi khảo sát

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Thiểm ghi nhận việc triển khai Chỉ thị 07 tại đơn vị nghiêm túc, bám sát kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Các nội dung lựa chọn thực hiện gắn trực tiếp với trách nhiệm của quân đội và nguyện vọng của nhân dân, nhất là công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và thực hiện chính sách đối với người có công.

Đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Đoàn công tác tặng quà, động viên các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng

Đồng chí Phạm Thị Thiêm đề nghị Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục thu thập, xác minh thông tin từ nhân chứng, tài liệu lưu trữ trong và ngoài nước cùng các nguồn dữ liệu khác; phối hợp chặt chẽ giữa quân đội, nhà khoa học và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, đẩy nhanh việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thông tin kịp thời về kết quả thực hiện và tiếp tục các hoạt động tri ân trong thời gian tới.

Sau buổi làm việc, đoàn khảo sát đến dâng hương tại Công viên Lê Thị Riêng; thăm, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.