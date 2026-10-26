Lan tỏa hiệu quả tín dụng chính sách ở Gia Lai từ Chỉ thị 39 của Ban Bí thư

Chính sách của Đảng đi vào cuộc sống

Điểm nổi bật trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, trong đó có Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 về nâng cao sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới (gọi tắt là Chỉ thị 39) ở tỉnh Gia Lai trong thời gian qua là được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chủ động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ đắc lực địa phương thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

NHCSXH tỉnh Giá Lai tổ chức hội nghị triển khai sâu rộng Chỉ thị 39 của Ban Bí thư

Sau khi có Chỉ thị 39, Ban thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ chủ chốt các cấp. Theo đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản, kế hoạch về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 39 đến các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp xã trong toàn tỉnh. Hầu hết 135 Đảng ủy cấp xã ở vùng đất đỏ Ba Zan Gia Lai và miền biển dài Bình Định cũ nay thuộc tỉnh Gia Lai mới, đã căn cứ tình hình cụ thể của địa phương lập chương trình kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị, đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ và nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp.

Đặc biệt vừa qua, HĐND tỉnh Gia Lai còn đề ra Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, trong đó bố trí kế hoạch nguồn vốn ủy thác qua NHCSXH là 2.000 tỷ đồng.

Mạng lưới điểm giao dịch của NHCSXH tỉnh Gia Lai tích cực giải ngân cho vay đúng đối tượng thụ hưởng

Những quyết sách trên cho thấy tín dụng chính sách đang từng bước được đặt trong tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai, thay vì chỉ được xem là nhiệm vụ riêng của ngân hàng. Đáng chú ý đến thời điểm 30/9/2026, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác tăng 442 tỷ đồng so với đầu năm, nâng tổng số nguồn vốn ngân sách địa phương lên 2.332 tỷ đồng.

Cùng với đó, công tác huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân và tiền gửi thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn tiếp tục được quan tâm, tiền gửi của các tổ chức và cá nhân đạt 1.616 tỷ đồng….Số tiền đó đã nâng tổng nguồn vốn của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Gia Lai lên 18.280 tỷ đồng, tăng 1.688 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng mức tăng trưởng 10,2%, trong đó vốn ngân sách địa phương ủy thác, chiếm 12,5% trong cơ cấu nguồn vốn.

Mạng lưới điểm giao dịch của NHCSXH tỉnh Gia Lai tích cực giải ngân cho vay đúng đối tượng thụ hưởng

Trên nền tảng nguồn vốn, Chi nhánh triển khai 19 chương trình tín dụng chính sách, với tổng dư nợ đạt 18.247 tỷ đồng, phục vụ 252.594 khách hàng còn dư nợ. Doanh số cho vay trong 9 tháng đạt 4.812 tỷ đồng, với 66.325 lượt khách hàng được vay vốn.

Các con số cho thấy tín dụng chính sách tiếp tục được mở rộng trên địa bàn, tạo nguồn lực thiết thực để người dân đầu tư sản xuất, kinh doanh, cải thiện điều kiện sinh hoạt và tiếp cận các chính sách an sinh. Đây cũng là kết quả của sự phối hợp giữa ngân hàng với chính quyền, các tổ chức nhận ủy thác và hệ thống Tổ TK&VV trong rà soát nhu cầu, bình xét đối tượng, giải ngân và quản lý vốn vay.

Chuyển kịp thời vốn chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng

Thực hiện Chỉ thị số 39 của Ban Bí thư, tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác tín dụng chính sách. Cùng với sự tăng trưởng nhanh về tổng nguồn vốn, tổng dư nợ, dòng vốn chính sách của Nhà nước đã phủ kín vùng đất cao nguyên duyên hải rộng lớn phía nam Trung Bộ và chuyển đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Dòng vốn chính sách giúp nhân dân vùng cao nguyên , duyên hải Gia Lai phát triển sản xuất kinh doanh , cải thiện cuộc sống

Theo thống kê, dự nợ phục vụ mục tiêu giảm nghèo bền vững theo Chỉ thị 39 tại Gia Lai đến ngày 30/9/2026 đạt 16.784 tỷ đồng, chiếm 91,98% tổng dư nợ, trong 9 tháng đạt 4.369 tỷ đồng. Riêng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, dư nợ đạt 5.387 tỷ tỷ đồng; có 111.166 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được phục vụ, tương đương 61,20% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh. Doanh số giải ngân trong 9 tháng đạt 1.377 tỷ đồng.

Tác động xã hội của tín dụng chính sách còn được thể hiện qua các kết quả cụ thể: 10.039 lượt hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo được hỗ trợ; 21.775 lao động được tạo việc làm hoặc duy trì việc làm; 5.315 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vốn học tập; 45.236 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được hỗ trợ xây dựng.

Ngoài ra, 9.515 hộ ở vùng khó khăn được hỗ trợ vốn; 137 lượt người vay theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg thuộc chương trình cho vay học sinh, sinh viên ngành STEM và 875 đối tượng thu nhập thấp được vay vốn nhà ở xã hội. Đặc biệt, vốn chính sách đã góp phần quan trọng cho kết quả giảm nghèo ở tỉnh Gia Lai đến cuối năm 2025 có tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 2,18% (tương ứng 18.567 hộ nghèo), vượt mục tiêu đề ra.

Những kết quả trên cho thấy tín dụng chính sách không chỉ góp phần hỗ trợ thu nhập trước mắt mà còn tạo điều kiện để người dân đầu tư cho sản xuất, giáo dục, sức khỏe và nhà ở. Đó là những nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái nghèo và tăng khả năng tiếp cận cơ hội phát triển.

Dòng vốn chính sách giúp nhân dân vùng cao nguyên , duyên hải Gia Lai phát triển sản xuất kinh doanh , cải thiện cuộc sống

Bí thư chi bộ Đảng, Giám đốc NHCSXH tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Minh Hướng cho biết: Để Chỉ thị số 39 thực sự đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao, NHCSXH tỉnh Gia Lai chủ động báo cáo, tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện Chỉ thị 39, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyên, phổ biến nội dung Chỉ thị đến toàn thế cán bộ, đảng viên. Xác định rõ hơn nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 39. Vì vậy, trong quá trình hoạt động của NHCSXH cấp ủy, chính quyền địa phương luôn dành sự quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho ngân hàng triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi nhanh chóng, kịp thời.

Chia sẻ về hiệu quả vốn tín dụng chính sách từ khi thực hiện Chỉ thị 39, Bí thư Đảng ủy xã Chư Sê, ông Lý An Sang khẳng định: động lực chính tạo đà cho vùng đất đỏ cao nguyên đổi thay là Ngân hàng Chính sách xã hội đã tập trung nguồn vốn tín dụng khá lớn, hơn 250 tỷ đồng, ưu tiên đầu tư kịp thời giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển vùng trồng cây công nghiệp, vùng chăn nuôi hàng hóa gắn với đẩy mạnh chế biến nông sản.

Được biết, nhờ tiếp cận nguồn vốn chính sách, xã Chư Sê đạt giá trị sản phẩm bình quân 8,63%, thu nhập đầu người gần 70 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,84%/năm. Điển hình vụ cà phê và hồ tiêu mới đây, nhiều hộ đồng bào dân tộc ở Chư Sê trúng to về năng suất, sản lượng, bán được giá cao nên đã hồ hởi ra điểm giao dịch của NHCSXH hoàn trả khoản nợ, lãi vay đúng quy định và còn dư tiền thị mua quạt điện, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Tương tự ở khu phố Giao Hội 1, phường Hoài Nhơn Nam, câu chuyện thoát nghèo của anh Lê Tiến Quy là một minh chứng sinh động. Từ 150 triệu đồng vốn ưu đãi sau 2 lần vay tại NHCSXH Hoài Nhơn, anh Quy đầu tư mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi. Trên khu gia trại của gia đình, 400 trụ tiêu cho thu hoạch bình quân khoảng 1,2 tấn tiêu tươi mỗi năm. Cùng với đó là 4 gian chuồng trại kiên cố, đàn bò vỗ béo 6 con và khoảng 70 con heo nái, heo thịt, mỗi năm thu lãi hàng trăm triệu đồng.

Dòng vốn chính sách giúp nhân dân vùng cao nguyên , duyên hải Gia Lai phát triển sản xuất kinh doanh , cải thiện cuộc sống

Có thể thấy thiệu quả của Chỉ thị 39 cần được nhìn nhận từ những thay đổi cụ thể trong đời sống người dân. Nguồn vốn chỉ thực sự phát huy giá trị khi được chuyển đến đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, tạo ra sinh kế và góp phần nâng cao khả năng tự vươn lên của các hộ gia đình.

Theo ông Nguyễn Triều Quang, Phó giám đốc NHCSXH tỉnh Gia Lai, đạt được kết quả trên có phần đóng góp đáng ghi nhận của sự phối hợp từ các sở, ban ngành cấp tỉnh, chính quyền cơ sở trong khâu tổ chức thực hiện tín dụng chính sách, nổi bật là các tổ chức chính trị xã hội đã thực hiện ủy thác vay vốn chính sách, cùng mạng lưới tổ TK&VV làm cầu nối vững chắc chuyển tải đồng vốn ưu đãi về tận thôn xóm, đến đúng hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách để đến ngày 30/9/2026, tổng dư nợ ủy thác qua bốn tổ chức chính trị - xã hội đạt 17.741 tỷ đồng, chiếm 97,2% tổng dư nợ.

Thông qua mạng lưới tổ chức hội, đoàn thể cơ sở và hệ thống 5.662 Tổ TK&VV, việc tuyên truyền chính sách, hướng dẫn người dân tiếp cận vốn, bình xét cho vay, kiểm tra sử dụng vốn và đôn đốc trả nợ, trả lãi được triển khai gần dân hơn. Các tổ chức này không chỉ là cầu nối chuyển tải nguồn vốn mà còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người vay, phát huy tinh thần tương trợ trong cộng đồng và hỗ trợ người dân sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ, nộp lãi đúng quy định, thời gian.

Dòng vốn chính sách giúp nhân dân vùng cao nguyên , duyên hải Gia Lai phát triển sản xuất kinh doanh , cải thiện cuộc sống

Kết quả trên khẳng định, Chị thị số 39 của Ban Bí thư là một chủ trương đúng đắn, sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc góp phần quan trọng trong thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước về tăng trưởng kinh tế đi đôi với đảm bảo an sinh và công bằng xã hội.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 39

Kết quả 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy việc triển khai Chỉ thị 39-CT/TW tại Gia Lai đã tạo chuyển biến trên các mặt: hoàn thiện cơ chế, chính sách, tăng cường nguồn vốn; mở rộng đối tượng thụ hưởng, nâng cao chất lượng quản lý tín dụng và phát huy vai trò của hệ thống chính trị tại cơ sở. Dù vậy, để phát huy đầy đủ hiệu quả của Chỉ thị trong giai đoạn mới, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục chuyển hóa các chủ trương, kế hoạch thành nhiệm vụ cụ thể, có nguồn lực, có tiến độ và có trách nhiệm rõ ràng.

Trong ba tháng cuối năm 2026, tỉnh cần tập trung chỉ đạo bổ sung vốn ngân sách địa phương để hoàn thành kế hoạch năm 2026; tiếp tục huy động vốn từ tổ chức, cá nhân, giải ngân hoàn thành kế hoạch năm gắn với kiểm soát chất lượng tín dụng, củng cố Tổ TK&VV và nâng cao hiệu quả hoạt động tại các điểm giao dịch xã. Đồng thời, cần chủ động chuẩn bị nguồn vốn ủy thác năm 2027, triển khai kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030 và ưu tiên nguồn lực cho những chương trình có nhu cầu lớn, tác động trực tiếp đến sinh kế và an sinh xã hội.

Dòng vốn chính sách giúp nhân dân vùng cao nguyên , duyên hải Gia Lai phát triển sản xuất kinh doanh , cải thiện cuộc sống

Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, định hướng và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, HĐND tỉnh quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách và bố trí nguồn lực theo thẩm quyền; UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương phối hợp tổ chức thực hiện, tháo gỡ khó khăn và lồng ghép tín dụng chính sách với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp phát huy vai trò tham mưu, kiểm tra, giám sát và đôn đốc. Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức chính trí - xã hội tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, giám sát, nhận ủy thác và hướng dẫn người dân sử dụng vốn hiệu quả.

Chính quyền cấp xã cần sâu sát địa bàn, nâng cao chất lượng bình xét đối tượng, củng cố Tổ TK&VV và gắn vốn vay với mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp, NHCSXH Gia Lai tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, điều hành và phục vụ bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng, đúng thời điểm, tăng cường chuyển đổi số đi đôi với an toàn, bảo mật, đổi mới phương thức quản lý, khơi thông mạch chảy vốn tín dụng chính sách, góp phần quan trọng cho công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên quê hương Gia Lai.