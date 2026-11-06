Lan tỏa hiệu quả tín dụng chính sách ở Gia Lai

Mạng lưới điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai tích cực giải ngân cho vay đúng đối tượng thụ hưởng. (Ảnh: Minh Uyên)

Nhờ sự tiếp sức từ nguồn vốn tín dụng chính sách, các vùng miền đang có bước chuyển mình vượt bậc, nhiều hộ gia đình, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách đã vượt qua khó khăn, cải thiện chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Chính sách của Đảng đi vào cuộc sống

Điểm nổi bật trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, trong đó có Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 về nâng cao sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới (gọi tắt là Chỉ thị 39) ở tỉnh Gia Lai trong thời gian qua là được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị. Sau khi có Chỉ thị 39, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ chủ chốt các cấp.

Theo đó, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản, kế hoạch về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 39 đến các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp xã trong toàn tỉnh. Hầu hết 135 Đảng ủy cấp xã ở Gia Lai đã căn cứ tình hình cụ thể của địa phương lập chương trình kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị, đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ và nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp.

Đặc biệt vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh còn đề ra Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, trong đó bố trí kế hoạch nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội là 2.000 tỷ đồng.

Những quyết sách trên cho thấy tín dụng chính sách đang từng bước được đặt trong tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Gia Lai, thay vì chỉ được xem là nhiệm vụ riêng của ngân hàng. Đáng chú ý đến thời điểm 30/9, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác tăng 442 tỷ đồng so với đầu năm, nâng tổng số nguồn vốn ngân sách địa phương lên 2.332 tỷ đồng.

Các thủ tục vay vốn được niêm yết công khai tại các điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội. (Ảnh: Minh Uyên)

Cùng với đó, công tác huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân và tiền gửi thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn tiếp tục được quan tâm, tiền gửi của các tổ chức và cá nhân đạt 1.616 tỷ đồng. Số tiền đó đã nâng tổng nguồn vốn của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Gia Lai lên 18.280 tỷ đồng, tăng 1.688 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng mức tăng trưởng 10,2%, trong đó vốn ngân sách địa phương ủy thác, chiếm 12,5% trong cơ cấu nguồn vốn.

Trên nền tảng nguồn vốn, Chi nhánh triển khai 19 chương trình tín dụng chính sách, với tổng dư nợ đạt 18.247 tỷ đồng, phục vụ 252.594 khách hàng còn dư nợ. Doanh số cho vay trong 9 tháng đạt 4.812 tỷ đồng, với 66.325 lượt khách hàng được vay vốn.

Chuyển kịp thời vốn chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng

Theo thống kê, dư nợ phục vụ mục tiêu giảm nghèo bền vững theo Chỉ thị 39 tại Gia Lai đến ngày 30/9 đạt 16.784 tỷ đồng, chiếm 91,98% tổng dư nợ, trong 9 tháng đạt 4.369 tỷ đồng. Riêng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, dư nợ đạt 5.387 tỷ đồng; có 111.166 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được phục vụ, tương đương 61,20% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh. Doanh số giải ngân trong 9 tháng đạt 1.377 tỷ đồng.

Tác động xã hội của tín dụng chính sách còn được thể hiện qua các kết quả cụ thể: 10.039 lượt hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo được hỗ trợ; 21.775 lao động được tạo việc làm hoặc duy trì việc làm; 5.315 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vốn học tập; 45.236 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được hỗ trợ xây dựng. Ngoài ra, 9.515 hộ ở vùng khó khăn được hỗ trợ vốn; 137 lượt người vay theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg thuộc chương trình cho vay học sinh, sinh viên ngành STEM và 875 đối tượng thu nhập thấp được vay vốn nhà ở xã hội.

Dòng vốn chính sách giúp nhân dân vùng cao nguyên, duyên hải Gia Lai phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống. (Ảnh: Minh Uyên)

Những kết quả trên cho thấy tín dụng chính sách không chỉ góp phần hỗ trợ thu nhập trước mắt mà còn tạo điều kiện để người dân đầu tư cho sản xuất, giáo dục, sức khỏe và nhà ở. Đó là những nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái nghèo và tăng khả năng tiếp cận cơ hội phát triển.

Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai Nguyễn Minh Hướng cho biết: Để Chỉ thị số 39 thực sự đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai chủ động báo cáo, tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện Chỉ thị 39, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

Xác định rõ hơn nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 39. Vì vậy, trong quá trình hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn dành sự quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho ngân hàng triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi nhanh chóng, kịp thời.

Chia sẻ về hiệu quả vốn tín dụng chính sách từ khi thực hiện Chỉ thị 39, Bí thư Đảng ủy xã Chư Sê, ông Lý An Sang khẳng định: Động lực chính tạo đà cho vùng đất đỏ cao nguyên đổi thay là Ngân hàng Chính sách xã hội đã tập trung nguồn vốn tín dụng khá lớn, hơn 250 tỷ đồng, ưu tiên đầu tư kịp thời giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển vùng trồng cây công nghiệp, vùng chăn nuôi hàng hóa gắn với đẩy mạnh chế biến nông sản. Nhờ tiếp cận nguồn vốn chính sách, xã Chư Sê đạt thu nhập bình quân đầu người gần 70 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,84%/năm.

Tương tự ở khu phố Giao Hội 1, phường Hoài Nhơn Nam, câu chuyện thoát nghèo của anh Lê Tiến Quy là một minh chứng sinh động. Từ 150 triệu đồng vốn ưu đãi sau hai lần vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội Hoài Nhơn, anh Quy đầu tư mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi. Trên khu gia trại của gia đình, 400 trụ tiêu cho thu hoạch bình quân khoảng 1,2 tấn tiêu tươi mỗi năm. Cùng với đó là 4 gian chuồng trại kiên cố, đàn bò vỗ béo 6 con và khoảng 70 con heo nái, heo thịt, mỗi năm thu lãi hàng trăm triệu đồng.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai sâu rộng Chỉ thị 39 của Ban Bí thư. (Ảnh: Minh Uyên)

Theo Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai Nguyễn Triều Quang, đạt được kết quả trên có phần đóng góp đáng ghi nhận của sự phối hợp từ các sở, ban ngành cấp tỉnh, chính quyền cơ sở trong khâu tổ chức thực hiện tín dụng chính sách, nổi bật là các tổ chức chính trị-xã hội đã thực hiện ủy thác vay vốn chính sách, cùng mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn làm cầu nối vững chắc chuyển tải đồng vốn ưu đãi về tận thôn xóm, đến đúng hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách. Đến ngày 30/9, tổng dư nợ ủy thác qua bốn tổ chức chính trị-xã hội đạt 17.741 tỷ đồng, chiếm 97,2% tổng dư nợ.

Kết quả trên cho thấy, Chỉ thị số 39 của Ban Bí thư là một chủ trương đúng đắn, sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc, góp phần quan trọng trong thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước về tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh và công bằng xã hội.