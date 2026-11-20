Trải rộng trên diện tích 242,11 km2 với quy mô dân số hơn 10.000 hộ, gần 35.500 khẩu, xã Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi) mang vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Xã Bờ Y có phía Tây giáp Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia với đường biên giới dài 31,64 km2 (giáp Lào 23,62 km2, giáp Campuchia 8,02 km2), sở hữu Cửa khẩu quốc tế Bờ Y thông thương với Cửa khẩu quốc tế Phù Cưa (huyện Phu Vông - Lào) cùng hệ thống giao thông huyết mạch Quốc lộ 14C, Quốc lộ 40 và đường Hồ Chí Minh giao cắt.

Nơi đây có hơn 30 dân tộc anh em cùng sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 41,3%. Giữa bức tranh đa sắc màu nhưng cũng có những phức tạp đặc thù của vùng biên giới mở cửa, lực lượng Công an xã Bờ Y đã chủ động bám dân, bám cơ sở, triển khai đồng bộ các giải pháp giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), biến phong trào thi đua “Ba Nhất” thành sức mạnh nội sinh bền vững.

Quyết tâm xây dựng “vùng xanh” ma túy

Thượng tá Bùi Đình Quang, Trưởng Công an xã Bờ Y, cho biết với đặc thù là địa bàn biên giới giao thương sôi động, tội phạm và tệ nạn ma túy luôn là mối đe dọa tiềm ẩn ảnh hưởng trực tiếp đến sự bình yên của xóm làng và đời sống đồng bào.

Công an xã Bờ Y tổ chức test ma túy cho thanh thiếu niên.

Trong năm 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn xã Bờ Y đã phát hiện 14 vụ/ 23 đối tượng liên quan đến ma túy; trong đó có 5 vụ / 7 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, 1 vụ/ 1 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, 7 vụ/ 13 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và 1 vụ/ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy (Công an xã Bờ Y phát hiện 12 vụ, lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện 2 vụ), thu giữ 9,77g Methamphetamine và 1,4g heroin.

Không dừng lại ở công tác điều tra, xử lý tội phạm, lực lượng chức năng còn phát hiện và xử lý 91 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy (phạt tiền hơn 120 triệu đồng với 82 trường hợp, phạt cảnh cáo 9 trường hợp); xử lý 1 vụ/ 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy với số tiền phạt 1,75 triệu đồng; đồng thời đưa 14 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc và 2 đối tượng cai nghiện tự nguyện.

Chia sẻ về quyết tâm chuyển hóa địa bàn, Thượng tá Bùi Đình Quang cho biết: “Đấu tranh với ma túy ở vùng biên giới chưa bao giờ là dễ dàng khi các đối tượng thường xuyên lợi dụng địa hình phức tạp và sự di biến động dân cư. Công an xã quyết tâm trong năm 2026 sẽ rà soát toàn diện các đối tượng liên quan đến ma túy, tạo tiền đề vững chắc để từ giai đoạn 2027 - 2030 xây dựng từng thôn không ma túy, tiến tới mục tiêu hiện thực hóa “Xã Bờ Y không ma túy” vào năm 2030.

Công an xã Bờ Y phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra đảm bảo ANTT.

Đáng chú ý, để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng tôn giáo, ngày 27/9/2026, Công an xã Bờ Y đã phối hợp với Trưởng điểm nhóm Tin lành thôn Đắk Pơdré ra mắt mô hình “Điểm Tin lành không ma túy”. Mô hình không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bà con tín đồ trong phòng, chống ma túy mà còn khơi dậy tinh thần tự quản, củng cố phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay từ cơ sở.

Song song đó, qua mô hình “Xã Bờ Y chung tay quản lý, giúp đỡ, giáo dục người tái hòa nhập cộng đồng”, Công an xã đã phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách xã hội và các ban, ngành giải ngân vốn vay 100 triệu đồng cho bà Xa Thị Ánh Ng (trú thôn Đăk Nhỏ) - người chấp hành xong án phạt tù, giúp công dân có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và tránh xa con đường lầm lỗi.

Bứt phá chuyển đổi số, lan tỏa tinh thần “Gần dân nhất”

Nói về phong trào thi đua “Ba Nhất” tại đơn vị, Thượng tá Bùi Đình Quang thông tin thêm, ngày 15/12/2025, 100% cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bờ Y đã ký cam kết thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua “Ba Nhất”. Tinh thần “Gần dân nhất” được thể hiện rõ nét nhất qua công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân và chuyển đổi số tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.

Công an xã Bờ Y cấp căn cước cho trẻ từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi.

Tại bộ phận một cửa của Công an xã, không gian làm việc được bố trí khoa học, thân thiện, văn minh; 100% thủ tục hành chính được công khai, niêm yết rõ ràng và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến qua mã QR. Đơn vị đã triển khai hiệu quả 5 nhóm tiện ích Đề án 06, hướng dẫn người dân đăng ký 25 dịch vụ công thiết yếu (khai sinh, cư trú, tạm trú, cấp căn cước).

Đặc biệt, trong “Chiến dịch 60 ngày đêm tuyên truyền, vận động và kích hoạt tài khoản định danh mức 2, gắn với làm sạch dữ liệu, giải quyết hồ sơ nơi cư trú”, Công an xã Bờ Y đã tổ chức hơn 50 đợt thu nhận lưu động tại hội trường thôn và trường học, phát 2.000 tờ rơi và phổ biến 5 mã QR hướng dẫn thủ tục. Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ, kết quả thu nhận tài khoản định danh điện tử đạt 100,6% (5.238/5.205 trường hợp), kích hoạt định danh đạt 96% (5.064/5.238); chỉ tiêu tồn kích hoạt định danh từ 6 tuổi trở lên (hồ sơ trước 30/7/2026) đạt 96% (1.530/1.594 trường hợp) và chỉ tiêu thu nhận, kích hoạt định danh cho trẻ từ 6 đến dưới 14 tuổi hoàn thành 100% (5.205 trường hợp) tính đến ngày 2/10/2026. Ghi nhận những nỗ lực vượt bậc ấy, ngày 14/10/2026, Công an xã Bờ Y vinh dự đón nhận Thư khen của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Công an xã Bờ Y trao quà tặng hộ gia đình khó khăn và học sinh nghèo hiếu học.

Công an xã Bờ Y phối hợp Đảng ủy, UBND xã, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Cục An ninh nội địa - Bộ Công an trao tặng quà cho học sinh khó khăn tại Trường Tiểu học - THCS xã Bờ Y (thôn Măng Tôn).

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Công an xã Bờ Y còn là điểm tựa nhân văn ấm áp cho đồng bào các dân tộc và thế hệ trẻ nơi biên cương. Vào tháng 8/2026, đơn vị đã phối hợp với Đảng ủy, UBND xã, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Cục An ninh nội địa - Bộ Công an trao tặng 50 phần quà gồm xe đạp, mũ bảo hiểm và đồ dùng thiết thực cho học sinh khó khăn tại Trường Tiểu học - THCS xã Bờ Y (thôn Măng Tôn); trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ UBND xã lắp đặt hệ thống ánh sáng an ninh cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an xã cũng duy trì hỗ trợ hằng tháng 500.000 đồng cho 2 trường hợp con đỡ đầu của đơn vị.

Đáng chú ý, ngày 29/4/2026, Công an xã Bờ Y ra mắt mô hình “Tuyến đường giao thông ba nhất” (An toàn nhất - Văn minh nhất - Sạch đẹp nhất) trên tuyến đường Hai Bà Trưng dài khoảng 1,5km - nơi tập trung đông dân cư, 2 trường học và nhiều hàng quán dễ xảy ra ùn tắc, lấn chiếm vỉa hè. Thông qua việc tăng cường tuyên truyền, điều tiết giao thông giờ cao điểm, lắp đặt camera giám sát và tuần tra xử lý vi phạm, tuyến đường dần đi vào nề nếp, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân, phụ huynh và học sinh.

Từ những chiến công kiên quyết trên mặt trận phòng chống ma túy, những con số ấn tượng trong chuyển đổi số cơ sở, cho đến những việc làm nghĩa tình hướng về đồng bào và thanh thiếu nhi... tất cả đã khắc họa đậm nét hình ảnh người chiến sĩ Công an xã Bờ Y kỷ luật, trung thành và gần dân.

Công an xã Bờ Y ra mắt mô hình “Tuyến đường giao thông ba nhất”.

Giữa Ngã ba Đông Dương đầy nắng gió nhưng cũng tràn đầy sức sống vươn lên, sắc xanh áo Công an vẫn bền bỉ hòa cùng nhịp đập của buôn làng. Với nền tảng vững chắc từ phong trào thi đua “Ba Nhất” và sự tin yêu, đồng lòng của nhân dân, sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi, của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị liên quan, tin tưởng rằng Công an xã Bờ Y sẽ tiếp tục viết tiếp những trang đẹp về tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, giữ trọn sự bình yên nơi phên giậu phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi.

“Xác định phong trào thi đua “Ba Nhất” là “kim chỉ nam” hành động, chúng tôi luôn lấy sự bình yên của nhân dân và sự phát triển vững bền của địa phương làm mục tiêu cao nhất. Dù địa bàn rộng lớn, dân cư đa dạng và nhiều thách thức đặc thù của vùng biên giới, nhưng 100% cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nêu cao tinh thần kỷ cương, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, gắn bó mật thiết với cơ sở để giữ vững trật tự, an toàn xã hội, góp phần đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, Thượng tá Bùi Đình Quang, Trưởng Công an xã Bờ Y, bày tỏ.