Lan tỏa hành trình tiêm chủng vì một Việt Nam khỏe mạnh

Ngày 30/9, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương tổ chức lễ phát động Cuộc thi ảnh về Tiêm chủng mở rộng "Hành trình tiêm chủng - Vì một Việt Nam khỏe mạnh".

Ghi lại sự cống hiến bền bỉ của đội ngũ y tế dự phòng, y tế cơ sở trong công tác tiêm chủng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), cho biết, tại Việt Nam, Chương trình Tiêm chủng mở rộng đã được triển khai hơn 40 năm, góp phần giảm tỷ lệ mắc và tử vong do một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em.

Các đại biểu nhấn nút phát động cuộc thi. Ảnh: Trần Minh

Theo ông Nam, chương trình đã góp phần giúp Việt Nam duy trì, bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt từ năm 2000 và loại trừ bệnh uốn ván sơ sinh từ năm 2005. Nhưng phía sau những kết quả này là sự bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở.

Đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn còn khó khăn, cán bộ y tế phải nỗ lực vượt qua nhiều trở ngại để đưa vắc xin đến với người dân, bảo đảm quyền tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu.

"Những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng ý nghĩa đó đã góp phần xây dựng và củng cố "lá chắn" bảo vệ sức khỏe nhân dân", ông Nam nói.

Cuộc thi được phát động trong bối cảnh Luật Phòng bệnh có hiệu lực từ ngày 1/7 và ngành y tế đang triển khai Kế hoạch Tiêm chủng mở rộng 3 năm, giai đoạn 2026-2028.

Ông Nam bày tỏ mong muốn qua cuộc thi sẽ có thêm nhiều tác phẩm chân thực, giàu cảm xúc và có giá trị truyền thông; qua đó góp phần ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ y tế, lan tỏa những giá trị tích cực của công tác phòng bệnh và đưa thông tin chính xác về tiêm chủng đến gần hơn với cộng đồng.

Ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Theo ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Giám khảo Vòng Chung khảo tiêm chủng mở rộng là một trong những thành tựu y tế công cộng có ý nghĩa đặc biệt của Việt Nam. Đằng sau thành tựu đó không chỉ là những con số về tỷ lệ tiêm chủng hay số bệnh tật được phòng ngừa, mà còn là một hành trình bền bỉ của ngành y tế và của toàn xã hội.

Theo ông Cường, trong bối cảnh công tác truyền thông về tiêm chủng mở rộng cần tiếp tục được tăng cường, bảo đảm thông tin khoa học, chính xác, kịp thời và góp phần hạn chế tác động của thông tin sai lệch, Cuộc thi tạo cơ hội là dịp để giới thiệu những hình ảnh chân thực, sinh động về hành trình tiêm chủng, qua đó, lựa chọn các tác phẩm có giá trị phục vụ công tác thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; góp phần nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin của cộng đồng đối với tiêm chủng mở rộng.

"Mỗi hình ảnh về tiêm chủng không chỉ ghi lại hoạt động chuyên môn mà còn phản ánh sự bền bỉ của đội ngũ y tế dự phòng, y tế cơ sở, đặc biệt tại những địa bàn còn khó khăn, cùng sự đồng hành của các gia đình trong việc đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Đây là những giá trị cần được ghi nhận và lan tỏa trong cộng đồng"- ông Vũ Mạnh Cường nhấn mạnh.

Ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Giám khảo Vòng Chung khảo phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Tiến độ đưa thêm 4 loại vắc xin vào Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia

Chia sẻ bên lề lễ phát động, ông Phí Văn Kiên,Trưởng phòng Quản lý tiêm chủng, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết, đến nay, vaccine phòng bệnh tiêu chảy do virus Rota đã được đưa vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng và triển khai trên phạm vi toàn quốc từ đầu năm 2026. Trước đó, vắc xin này được triển khai ở quy mô nhỏ tại một số tỉnh từ năm 2024.

Đối với vắc xin phòng bệnh do phế cầu, dự kiến sẽ được triển khai quy mô nhỏ tại 10 tỉnh từ cuối năm 2026. Với vắc xin phòng bệnh do virus HPV ở người, Bộ Y tế đang tiến hành các thủ tục mua sắm vắc xin để triển khai trong Chương trình này, dự kiến trong năm 2026-2027.

Đến năm 2030, sẽ đưa vắc xin cúm mùa vào trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng theo lộ trình đã được Chính phủ phê duyệt.

Tính đến nay, đã có 12 loại vắc xin được triển khai tiêm chủng miễn phí trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia gồm: vắc xin viêm gan B; vaccine Lao; vắc xin Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván (DPT); vắc xin phối hợp phòng Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván - Viêm gan B - Vi Haemophilus influenzae tuýp b (DPT-VGB-Hib); vắc xin Bại liệt uống (OPV); vaccine Bại liệt tiêm (IPV); vắc xin Sởi; vắc xin Sởi - Rubella (MR); vắc xin viêm não Nhật Bản B; vắc xin Uốn ván (dành cho phụ nữ mang thai và người lớn); vaccine Td (Bạch hầu - Uốn ván giảm liều); vắc xin phòng tiêu chảy do virus Rota.

Cùng với đó, các hoạt động tiêm chủng tự nguyện cho người dân có nhu cầu cũng góp phần mang lại sự thành công của công tác tiêm chủng trong việc chủ động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ban giám khảo cuộc thi ra mắt. Ảnh: Trần Minh

Đại diện Cục Phòng bệnh cho biết, 8 tháng đầu năm 2026, tiến độ triển khai các vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia trên phạm vi cả nước đều đạt mục tiêu kế hoạch năm 2026 đặt ra, bao gồm cả vắc xin viêm gan B sơ sinh và vắc xin uốn ván cho phụ nữ mang thai.

Đằng sau những kết quả đạt được trong công tác tiêm chủng là sự tận tụy, bền bỉ, tinh thần trách nhiệm cao và lòng nhân ái của nhiều thế hệ cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở. Đặc biệt, tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đội ngũ cán bộ y tế đã không ngừng nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại để đưa vắc xin đến với người dân, bảo đảm quyền được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu.

Về đối tượng tham gia: Cuộc thi mở rộng cơ hội tham gia cho công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài đang sinh sống, làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Ban Tổ chức khuyến khích sự hưởng ứng của các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên, phóng viên ảnh, cán bộ, nhân viên y tế, giáo viên, học sinh, sinh viên. Về nội dung: Tác phẩm dự thi phải bám sát hoạt động tiêm chủng mở rộng, phản ánh trung thực con người, sự việc và bối cảnh tại các địa phương. Về hình thức dự thi: Sản phẩm dự thi được thể hiện dưới hai hạng mục: ảnh đơn: 01 ảnh kèm theo tiêu đề và chú thích; ảnh bộ (Phóng sự ảnh/Chùm ảnh): Mỗi bộ ảnh gồm từ 05 đến 08 bức ảnh, có tính logic, mạch lạc về nội dung câu chuyện, kèm theo tiêu đề và chú thích của bộ ảnh (phải có đánh số thứ tự từ 1 đến 8). Tác giả có thể tham gia một hoặc cả hai hạng mục. Về cơ cấu giải thưởng: Gồm 01 Giải Nhất, 03 Giải Nhì, 05 Giải Ba, 07 Giải Khuyến khích và 09 Giải Chuyên đề. Ban Tổ chức tiếp nhận sản phẩm dự thi đã được đăng tải trên mạng xã hội, các nền tảng số hoặc phương tiện truyền thông đại chúng trong thời gian từ ngày 01/01/2026 - 31/10/2026. Thời gian nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ ngày 30/9/2026, đến hết ngày 31/10/2026. Tác giả, nhóm tác giả cần gửi hồ sơ, ảnh dự thi, ngày đăng tải và đường dẫn tác phẩm qua cổng trực tuyến https://cuocthitiemchung2026.org. Vòng bình chọn trực tuyến đối với các tác phẩm vượt qua sơ khảo dự kiến diễn ra từ ngày 15/11 đến hết ngày 30/11/2026.