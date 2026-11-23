Ông Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị trao Giấy chứng nhận Trường học xanh cho đại diện các trường tham gia dự án.

Ngày 23/11, tại phường Đồng Hới, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (SCI) tổ chức Hội nghị tổng kết dự án “Chứng nhận trường học xanh”, đánh giá những kết quả đạt được và bàn giải pháp duy trì, nhân rộng mô hình.

Thông qua hoạt động của 4 Câu lạc bộ Xanh và sự phối hợp của hơn 1.600 học sinh cùng 100 giáo viên, các em đã trực tiếp đề xuất và thực thi thành công 8 sáng kiến xanh thiết thực. Dự án đã góp phần đưa kiến thức bảo vệ môi trường vào thực tiễn trường học, phát huy vai trò chủ động của học sinh trong xây dựng môi trường học đường xanh, an toàn và thân thiện.

Ông Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị ghi nhận những nỗ lực của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh trong quá trình triển khai Dự án.

Từ nhận thức đến sáng kiến xanh

Một trong những kết quả nổi bật của dự án là xây dựng được khung tiêu chí và bộ công cụ hướng dẫn phát triển mô hình trường học xanh, tạo cơ sở để các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện, theo dõi và đánh giá.

Trong quá trình triển khai, các trường đã thành lập Ban hành động Trường học xanh với sự tham gia của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và đại diện phụ huynh. Đội ngũ giáo viên được tập huấn về tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và bình đẳng giới vào chương trình giáo dục chính khóa.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cùng nhìn lại kết quả triển khai Dự án.

Toàn dự án đã thực hiện hơn 200 tiết dạy học lồng ghép; hoàn thành hai đợt khảo sát đầu kỳ và cuối kỳ nhằm đánh giá sự thay đổi về nhận thức của giáo viên, học sinh. Cùng với đó, hơn 150 thông điệp truyền thông do giáo viên và học sinh xây dựng được cập nhật thường xuyên trên các kênh thông tin của nhà trường.

Đáng chú ý, 8 sáng kiến xanh được triển khai, lan tỏa đến 24 trường trên địa bàn, trực tiếp tạo nên những thay đổi trong môi trường học đường. Các hoạt động tập trung vào quản lý chất thải, tiết kiệm năng lượng, sử dụng nước hiệu quả và cải thiện không gian xanh.

Học sinh thể hiện tài năng, sự sáng tạo qua các hoạt động hưởng ứng xây dựng mô hình “Trường học xanh”.

Đặc biệt, 4 Câu lạc bộ Xanh được thành lập với học sinh làm nòng cốt, tạo môi trường để các em rèn luyện kỹ năng đối thoại, tư duy phản biện, xây dựng ý tưởng và tổ chức thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường.

Thông qua các câu lạc bộ, học sinh được trao cơ hội đề xuất sáng kiến, tham gia trồng cây, phân loại rác, xây dựng thư viện xanh và các không gian xanh trong trường học. Dự án còn tổ chức hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các câu lạc bộ với sự tham gia của đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh.

Từng bước nhân rộng mô hình

Phát biểu tại chương trình, ông Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị ghi nhận sự nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và học sinh trong quá trình triển khai Dự án; đồng thời mong muốn các đại biểu tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến thiết thực để xây dựng kế hoạch duy trì và nhân rộng mô hình “Trường học xanh” trong thời gian tới.

Dự án giúp học sinh phát huy tính chủ động, sáng tạo và ý thức bảo vệ môi trường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng đánh giá kết quả triển khai, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận giải pháp duy trì những mô hình đã hình thành.

Theo đánh giá của Ban Quản lý dự án, việc lấy học sinh làm trung tâm, tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các đơn vị liên quan, đồng thời lồng ghép nội dung giáo dục môi trường phù hợp với chương trình học là những kinh nghiệm quan trọng để bảo đảm hiệu quả và tính bền vững.

Sau dự án, đội ngũ giáo viên và học sinh nòng cốt đã được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để tiếp tục duy trì hoạt động, hướng dẫn các thế hệ học sinh tiếp theo. Mô hình Ban hành động và Câu lạc bộ Xanh có thể được lồng ghép vào các tổ chức sẵn có trong nhà trường; kinh phí duy trì cũng được đánh giá không lớn, có thể cân đối từ nguồn chi thường xuyên và huy động nguồn lực xã hội hóa.

Học sinh tuyên truyền xây dựng trường học xanh bằng nhiều hình thức sáng tạo, gần gũi và thiết thực.

Trong kế hoạch thời gian tới, ngành Giáo dục Quảng Trị xác định tiếp tục duy trì hoạt động của Ban hành động và Câu lạc bộ Xanh tại các trường tham gia dự án; đưa tiêu chí trường học xanh vào công tác thi đua, khen thưởng hằng năm; duy trì các tiết học tích hợp và hoạt động ngoại khóa về bảo vệ môi trường.

Đối với việc nhân rộng, mục tiêu đặt ra là đưa ít nhất 5% số trường THCS trên địa bàn tỉnh tham gia thí điểm mô hình trong giai đoạn tiếp theo. Bộ tài liệu hướng dẫn tiêu chí xây dựng trường học xanh do Sở GD&ĐT Quảng Trị ban hành sẽ được phổ biến rộng rãi đến các cơ sở giáo dục có cấp THCS, đi cùng các hoạt động tập huấn, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm.

Dự án “Chứng nhận trường học xanh” không chỉ góp phần cải thiện môi trường học đường mà còn mở ra cách tiếp cận giáo dục thiết thực: để học sinh không chỉ hiểu về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường mà còn trực tiếp tham gia hành động. Những sáng kiến được hình thành từ nhà trường sẽ tiếp tục là nền tảng để lan tỏa lối sống xanh đến gia đình và cộng đồng.