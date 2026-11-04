Lan tỏa hành động vì người nghèo ở cơ sở

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đức Phú và Bảo hiểm xã hội cơ sở Bàn Thạch tặng sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các hộ nghèo. Ảnh: ĐÔNG YÊN

Nhiều mô hình thiết thực

Bà Nguyễn Thị Xuân Trang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đức Phú cho biết, dù là địa phương còn nhiều khó khăn, song Đức Phú luôn xác định công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

Thay vì chỉ trông chờ vào nguồn lực từ ngân sách, địa phương chú trọng vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài xã cùng chung tay chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách và những hoàn cảnh khó khăn.

Mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đức Phú đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội cơ sở Bàn Thạch tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đồng thời tiếp nhận và trao tặng 25 sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các hộ nghèo trên địa bàn.

Đây là hoạt động thiết thực, mở ra cơ hội để người nghèo tiếp cận chính sách an sinh xã hội, hướng đến cuộc sống ổn định và bền vững hơn.

Bà Bùi Thị Loan (thôn Tam Thạnh) chia sẻ: “Phụ nữ vùng miền núi rất thiệt thòi vì thu nhập thấp nên chưa có điều kiện tham gia chính sách an sinh xã hội dù rất muốn. Nay được tặng sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện, chúng tôi có thêm điểm tựa lâu dài, vơi bớt nỗi lo khi về già”.

Tại địa phương, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cũng được đặc biệt chú trọng. Thông qua công tác kết nối, vận động, nhiều nguồn lực xã hội đã được huy động để hỗ trợ các hộ khó khăn xây dựng, sửa chữa nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đức Phú, địa phương phối hợp vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ 500 triệu đồng để xây dựng 5 nhà ở cho hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, Mặt trận xã vận động hỗ trợ 100 triệu đồng và trích 60 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo để xây mới 2 nhà đại đoàn kết; đồng thời vận động kinh phí 240 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa 4 ngôi nhà cho các hộ khó khăn.

[VIDEO] - Bà Nguyễn Thị Xuân Trang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đức Phú chia sẻ về công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo:

Còn tại xã Tam Anh, Hội Doanh nhân trẻ Tam Anh tại thành phố Đà Nẵng đồng hành với Mặt trận xã, hỗ trợ 100 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, trong năm 2026, một đợt vận động khác đã trao 250 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho người nghèo trên địa bàn xã. Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phát động chương trình “Tết nhân ái”, tiếp nhận và trao tặng 1.415 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 717,5 triệu đồng.

Ông Dương Văn Bảo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Anh cho biết, đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” của xã đã vận động được hơn 146,8 triệu đồng.

Trao nhà tình nghĩa cho học sinh Nguyễn Trường Nghĩa. Ảnh: ĐÔNG YÊN

Mới đây nhất, trong khuôn khổ mô hình “Ngày thứ Bảy hướng về cơ sở”, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Đoàn Thanh niên xã Tam Anh phối hợp Ngân hàng BIDV cùng Đồn Biên phòng Tam Thanh khởi công xây dựng “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” cho em Nguyễn Trường Nghĩa, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Tiên Xuân 1.

Không dừng lại ở hỗ trợ nhất thời

Điểm đáng chú ý trong công tác chăm lo người nghèo ở Đức Phú là bên cạnh hỗ trợ nhà ở, quà tặng và các nhu cầu thiết yếu, Mặt trận xã còn phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội hướng đến giải pháp lâu dài, giúp người dân phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập.

Từ điều kiện thực tế, nhiều mô hình kinh tế được triển khai phù hợp với năng lực lao động và lợi thế của người dân địa phương. Trong đó, các mô hình tổ hợp tác trồng dứa, chăn nuôi lợn, bò, gà và nuôi hươu lấy nhung đang mở ra nhiều triển vọng.

“Cách tiếp cận này cho thấy công tác giảm nghèo không chỉ dừng lại ở việc trao tặng những phần quà hay hỗ trợ kinh phí nhất thời. Quan trọng hơn là tạo điều kiện, phương tiện và động lực để người dân tự vươn lên. Khi các mô hình sinh kế duy trì hiệu quả, người dân có thể từng bước chủ động phát triển kinh tế gia đình, giảm sự phụ thuộc vào các nguồn hỗ trợ”, bà Nguyễn Thị Xuân Trang khẳng định.

Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tặng quà cho gia đình ông Trần Danh Tiến (xã Thu Bồn). Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Cùng với phát triển kinh tế, công tác chăm lo đời sống tinh thần, khuyến học, khuyến tài cũng được các khu dân cư chú trọng. Hiện nay, xã Tam Anh duy trì mô hình khuyến học, khuyến tài tại 17 khu dân cư và 6 tộc văn hóa.

Hằng năm, vào dịp tổng kết năm học và đầu năm học mới, các khu dân cư đều tích cực vận động nguồn lực để khen thưởng, động viên học sinh đạt thành tích tốt. Tổng kinh phí huy động cho hoạt động khuyến học, khuyến tài tại các khu dân cư đạt hơn 500 triệu đồng.

Tại xã Thăng An, các hội, đoàn thể cũng tích cực triển khai nhiều mô hình vì người nghèo, lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Ông Nguyễn Tấn Quát, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thăng An cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, Hội Nông dân xã đã trao sinh kế cho hội viên khó khăn, trong đó hỗ trợ heo giống và 24 triệu đồng cho 2 hộ cận nghèo; đồng thời triển khai mô hình “Con nuôi của Hội” hỗ trợ 3 học sinh khó khăn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã duy trì hỗ trợ 19 người cao tuổi neo đơn với mức 300.000 đồng/người/tháng, nhận đỡ đầu 21 trẻ em; đồng thời vận động trao 177 suất quà cho phụ nữ khó khăn. Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh xã còn tổ chức về nguồn, tri ân và trao 19 sổ tiết kiệm cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hội viên.