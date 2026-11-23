Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” tại xã Chiềng Khoong.

Hướng về cơ sở, kết nối yêu thương

Ngày 23/11/1946, Đại hội đại biểu Hồng thập tự Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức tại đình làng Thanh Ấm, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây (nay thuộc TP Hà Nội), đánh dấu sự ra đời của Hội Hồng thập tự Việt Nam, tiền thân của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngày nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh được suy tôn là Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội.

Tại Sơn La, Hội Chữ thập đỏ tỉnh được thành lập ngày 12/1/1980. Trải qua hơn 46 năm xây dựng và phát triển, các cấp Hội đã không ngừng mở rộng mạng lưới, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo trên địa bàn.

Ngày hội hiến máu tình nguyện tại Trường Đại học Tây Bắc.

Bà Cầm Thị Chuyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cho biết: Hội luôn chú trọng phát triển tổ chức, mở rộng mạng lưới hội viên tới cơ sở, đặc biệt là trong trường học. Các hoạt động được ưu tiên triển khai tại những địa bàn khó khăn, vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, đồng thời đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm để huy động nguồn lực phục vụ công tác nhân đạo.

Hiện nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh có 75 hội cơ sở cấp xã, phường và 4 đơn vị trực thuộc; quy tụ hơn 118.000 hội viên, trên 52.500 thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và hơn 3.800 tình nguyện viên. Phong trào thanh thiếu niên Chữ thập đỏ được duy trì tại các trường học, góp phần giáo dục lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng cho thế hệ trẻ.

Chương trình Hành trình đỏ tại phường Tô Hiệu.

Bên cạnh đó, 31 đội tình nguyện viên thường xuyên tham gia các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ an sinh xã hội, sẵn sàng có mặt tại những địa bàn khó khăn khi người dân cần giúp đỡ.

Điểm tựa nhân văn của người nghèo và người yếu thế

Những năm qua, công tác nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh được triển khai bằng nhiều chương trình hướng trực tiếp tới người nghèo, người yếu thế và các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng thiết bị lọc nước cho người dân tại xã Mường Khiêng.

Giai đoạn 2022-2026, phong trào “Tết Nhân ái” đã hỗ trợ quà Tết cho 138.820 lượt người nghèo; mô hình “Chợ nhân đạo” được tổ chức 24 lần, giúp hơn 37.600 hộ dân tiếp cận nhu yếu phẩm. Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã khảo sát hơn 5.300 hoàn cảnh và trợ giúp được 2.465 trường hợp.

Các cấp Hội xây mới, sửa chữa 112 căn nhà; hỗ trợ hơn 2.200 trường hợp đặc biệt khó khăn; trao tặng 794 con bò giống thông qua Dự án “Ngân hàng bò”. Chương trình “Tháng Nhân đạo” và các hoạt động an sinh xã hội đã huy động được 32,4 tỷ đồng, xây dựng 6 điểm trường, 5 nhà Chữ thập đỏ, 4 công trình nước sạch và tổ chức khám bệnh miễn phí cho hàng chục nghìn lượt người dân.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà cho nhân dân bị ảnh hưởng sau thiên tai tại xã Bó Sinh. Ảnh: Hoài Trang

Đầu năm 2026, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với các đơn vị tài trợ trao 200 thiết bị lọc nước cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mường Khiêng. Ông Quàng Văn Vóng, bản Bon, chia sẻ: “Đối với những gia đình còn thiếu nước sạch, thiết bị lọc nước là món quà rất thiết thực, giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt hằng ngày”.

Sau những con số thống kê là nhiều câu chuyện về sự sẻ chia. Nhiều hộ gia đình có thêm sinh kế để phát triển sản xuất, nhiều học sinh có điều kiện tiếp tục đến trường, nhiều hộ nghèo có nơi ở ổn định hơn nhờ sự hỗ trợ từ cộng đồng thông qua các chương trình nhân đạo.

Chương trình “Chợ nhân đạo” tại xã Chiềng Sại. Ảnh: Hoài Trang

Lan tỏa nghĩa cử hiến máu tình nguyện

Cùng với hoạt động an sinh xã hội, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ. Giai đoạn 2022-2026, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp tổ chức 48 đợt hiến máu tình nguyện, thu hút hơn 32.700 lượt người đăng ký tham gia, tiếp nhận gần 21.000 đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế. Nhiều cá nhân đã trở thành những hạt nhân tích cực của phong trào. Anh Dương Ngọc Hoàng, xã Tà Hộc, là một trong những gương mặt tiêu biểu. Đến nay, anh đã có 54 lần hiến máu và hiến tiểu cầu, đồng thời được tôn vinh là một trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Anh Dương Ngọc Hoàng tham gia hiến máu tình nguyện.

“Mỗi lần hiến máu, tôi đều cảm thấy vui vì biết rằng những giọt máu của mình có thể giúp người bệnh vượt qua lúc khó khăn nhất. Chừng nào còn đủ sức khỏe, tôi vẫn tiếp tục tham gia”, anh Hoàng chia sẻ. Từ những cá nhân bình dị như vậy, phong trào hiến máu tình nguyện đã trở thành hoạt động nhân văn sâu rộng trong cộng đồng, góp phần cứu sống nhiều người bệnh và bổ sung nguồn máu phục vụ điều trị.

Viết tiếp chặng đường 80 năm nhân ái

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La đang tích cực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, diễn ra từ ngày 5/9 đến 23/11/2026. Đợt thi đua đặt ra nhiều mục tiêu thiết thực: 100% Hội Chữ thập đỏ xã, phường và các đơn vị trực thuộc triển khai ít nhất một mô hình sinh kế; trao 100 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 600 người dân; tổ chức 4 đợt hiến máu tình nguyện; triển khai “Chợ nhân đạo” tại xã biên giới; mỗi xã, phường vận động trao tặng ít nhất 200 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng yếu thế.

Tình nguyện viên Chữ thập đỏ chuẩn bị quà trao cho hộ nghèo. Ảnh: Hoài Trang

Cụ thể hóa mục tiêu đề ra, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tăng cường kết nối nguồn lực, tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở. Trong đó, tập trung hỗ trợ nhân đạo cho nhân dân vùng khó khăn, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai; tổ chức “Chợ nhân đạo” tại xã biên giới Chiềng Sơn; triển khai các đợt vận động hiến máu tình nguyện tại Trường Đại học Tây Bắc, phường Tô Hiệu và các xã Mai Sơn, Phù Yên… Mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ đều đăng ký thực hiện ít nhất 1 hành động thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái.

Chia sẻ về định hướng hoạt động trong thời gian tới, bà Cầm Thị Chuyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cho biết: Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ tiếp tục chuyển mạnh từ hỗ trợ đơn thuần sang trợ giúp dựa trên nhu cầu thực tế, chú trọng trao sinh kế bền vững, nâng cao khả năng tự vươn lên của người dân. Giai đoạn 2026-2031, toàn Hội phấn đấu đạt tổng giá trị hoạt động 200 tỷ đồng, trợ giúp trên 2 triệu lượt người; tiếp nhận 25.000 đơn vị máu; tiếp tục củng cố tổ chức Hội, thành lập các đội, câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, xây dựng lực lượng tình nguyện viên chuyên nghiệp, chủ động, sẵn sàng phản ứng nhanh tại chỗ.

Nhìn lại chặng đường 80 năm hình thành và phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, mỗi hành động sẻ chia hôm nay đều góp phần tô thắm thêm truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc. Với tâm huyết, bản lĩnh và trái tim nhân hậu, những người làm công tác Chữ thập đỏ tại Sơn La đang tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhân văn, đưa sắc đỏ hy vọng lan tỏa đến từng bản làng, từng mái nhà, chung tay xây dựng cộng đồng ngày càng đoàn kết, nhân ái và phát triển.