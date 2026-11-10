​​​​​​​Lan tỏa giá trị y học cổ truyền

Những năm qua, bên cạnh việc duy trì hoạt động khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, Hội Đông y tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức nhiều đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, hội chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ lương y, bảo tồn nguồn dược liệu và kế thừa những bài thuốc, kinh nghiệm chữa bệnh quý, góp phần phát huy hiệu quả y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Đầu tháng 11-2026, thực hiện chương trình “Đông y hướng ra cộng đồng”, Hội Đông y tỉnh phối hợp với Hội Đông y phường Chợ Lớn (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho gần 500 người dân thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tây Khánh Sơn. Bên cạnh thăm khám, người dân còn được tư vấn phương pháp chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền, hướng dẫn chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt phù hợp. Trước đó, thực hiện chương trình này, đầu tháng 6, hai đơn vị tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 500 người dân ở xã Tây Khánh Vĩnh. Bà Cao Thị Tia (thôn Tà Gộc) cho biết, bà thường xuyên đau nhức xương khớp nhưng điều kiện kinh tế khó khăn nên ít có cơ hội đi khám sức khỏe định kỳ. Qua chương trình, bà được thăm khám, nhận thuốc miễn phí và có thêm kiến thức để chủ động chăm sóc sức khỏe.

Người cao tuổi phường Nha Trang được khám và cấp phát thuốc miễn phí tại chương trình "Đông y hướng ra cộng đồng".

Được biết, trong giai đoạn 2020 - 2025, các cấp hội đông y tỉnh đã tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 1.500 lượt người có công, người nghèo, người cao tuổi, người neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn và người dân vùng sâu, vùng xa, khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn tỉnh. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 550 triệu đồng.

Cùng với hoạt động nhân đạo, công tác khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền được duy trì và từng bước nâng cao chất lượng. 5 năm qua, các phòng chẩn trị, chi hội đã thực hiện hơn 2,54 triệu lượt khám, điều trị; trong đó có hơn 1,72 triệu lượt sử dụng thuốc. Các cấp hội còn miễn, giảm chi phí điều trị cho gần 79.800 lượt người, với tổng số tiền khoảng 2,8 tỷ đồng.

Song song với hoạt động chuyên môn, hội chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác đông y. Hằng năm, hội tổ chức từ 2 đến 3 hội thảo khoa học, thu hút khoảng 100 - 200 hội viên tham gia; tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn về chữa một số bệnh thông thường tại gia đình cho hơn 100 học viên. Bên cạnh đó, hội phối hợp với Trường Trung cấp Tây Sài Gòn tổ chức 3 lớp cao đẳng y học cổ truyền cho gần 90 học viên. Các phòng chẩn trị của Hội Đông y tỉnh duy trì tiếp nhận, hướng dẫn từ 5 đến 7 học viên trẻ mỗi năm, góp phần truyền nghề, tạo nguồn nhân lực kế cận.

Bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu

Cùng với chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu là một trong những nhiệm vụ được Hội Đông y tỉnh quan tâm. Đến nay, hội ghi nhận 1.269 loài cây thuốc, trong đó có 82 nguồn gen quý, hiếm, đặc trưng và có tính bản địa cần được bảo tồn; xác định 35 loài cây thuốc trọng tâm có giá trị y tế và kinh tế để ưu tiên bảo tồn, phát triển. Hội cũng vận động hội viên duy trì các vùng nguyên liệu, chăm sóc vườn thuốc nam; đồng thời tuyên truyền sử dụng cây thuốc nam an toàn, hợp lý. Qua đó, góp phần gìn giữ nguồn dược liệu bản địa và phát huy những kinh nghiệm quý trong sử dụng thuốc nam.

Ông Đặng Hữu Lộc - Chủ tịch Hội Đông y tỉnh cho biết, việc gắn hoạt động chuyên môn với chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo tồn và phát huy giá trị y học cổ truyền là kim chỉ nam cho hoạt động của hội. Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, hội tập trung xây dựng tổ chức vững mạnh, hoạt động hiệu quả; chú trọng phát triển hội viên, xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận và nâng cao chất lượng hoạt động của các hội cơ sở.

Về chuyên môn, hội tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các phòng chẩn trị; khuyến khích ứng dụng những phương pháp điều trị bằng y học cổ truyền an toàn, hiệu quả; đẩy mạnh kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng. Công tác bảo tồn, kế thừa và phát triển y học cổ truyền tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Hội sẽ tăng cường sưu tầm các bài thuốc hay, phương pháp chữa bệnh hiệu quả và kinh nghiệm quý của các thế hệ lương y; chú trọng bảo tồn nguồn dược liệu, cây thuốc nam, khuyến khích xây dựng các vùng trồng dược liệu phù hợp với điều kiện địa phương.

Hiện nay, Hội Đông y tỉnh có 600 hội viên, 13 hội đông y cấp xã và 10 chi hội trực thuộc. Mạng lưới hành nghề y học cổ truyền có 148 phòng chẩn trị. Đây là nền tảng để hội tiếp tục củng cố mạng lưới, nâng cao chất lượng hoạt động và đưa những giá trị của đông y đến gần hơn với người dân.