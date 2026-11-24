Vừa gắn bó với văn hóa, ngôn ngữ và lịch sử Việt Nam, vừa có khả năng tiếp cận môi trường văn hóa, xã hội, kinh tế và thị trường của nước sở tại, kiều bào có lợi thế trong diễn giải, sáng tạo, kết nối và phát triển các giá trị văn hóa. Họ có thể giúp văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng sở tại thông qua ngôn ngữ, cách thức truyền tải và hình thức trải nghiệm phù hợp. Có thể nói, kiều bào ở vị thế trung gian độc đáo: vừa đủ gần để thấu hiểu Việt Nam, vừa đủ gần để thấu hiểu thế giới. Đó là lý do kiều bào có thể trở thành những “sứ giả văn hóa” tự nhiên với vai trò bắc nhịp cầu kết nối, đưa văn hóa Việt vươn ra thế giới.

Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Loan, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Thương mại dịch vụ Việt-Việt Quảng Đông. Ảnh: Công Tuyên/PV TTXVN tại Trung Quốc

Từ góc nhìn nghiên cứu văn hóa và ngoại giao học thuật, Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Loan, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Thương mại dịch vụ Việt - Việt Quảng Đông (Trung Quốc) chia sẻ sự đóng góp của kiều bào không chỉ nằm ở kiều hối hay đầu tư tài chính, mà cốt lõi là khả năng “phiên dịch văn hóa” và kết nối tri thức xuyên quốc gia, những nguồn lực chiến lược mà Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã xác định là động lực quan trọng của sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Theo bà Phạm Thị Thanh Loan, kiều bào là chủ thể quảng bá văn hóa Việt Nam nhờ lợi thế “song văn hóa”. Khác với các chiến dịch ngoại giao chính thức, kiều bào hiện diện trong đời sống thường nhật của xã hội sở tại, thấu hiểu cả mã văn hóa Việt Nam lẫn phương thức tiếp nhận của công chúng bản địa, lợi thế mà các cơ quan đại diện ngoại giao khó có được. Nhờ đó, mỗi gia đình kiều bào có thể trở thành một “đại sứ quán văn hóa” nhỏ, tiếp cận công chúng sở tại một cách tự nhiên và bền bỉ.

Đặc biệt, trong môi trường số, kiều bào có thể trở thành lực lượng sáng tạo nội dung đa ngữ, góp phần định hình hình ảnh Việt Nam trên không gian mạng quốc tế. Các cơ quan truyền thông cộng đồng đã chứng minh rằng các sản phẩm truyền thông đa ngữ, bài viết giới thiệu văn hóa, lịch sử và thành tựu phát triển của Việt Nam có thể tiếp cận công chúng sở tại một cách tự nhiên.

Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội Tinh hoa Việt Nam (Parfums du Vietnam). Ảnh: TTXVN phát

Đồng quan điểm, Tiến sĩ dân tộc học Hoàng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội Tinh hoa Việt Nam tại Pháp, khẳng định khi trí thức và văn nghệ sĩ Việt kiều được tham gia như chủ thể sáng tạo trong hành trình số hóa di sản, phát triển nội dung số, xuất bản đa ngôn ngữ và kết nối mạng lưới sáng tạo, họ không chỉ góp phần củng cố kết nối giữa Việt Nam với cộng đồng kiều bào mà còn giúp hình ảnh Việt Nam hiện diện liên tục, có chiều sâu hơn trên trường quốc tế, qua đó nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.

Đó cũng là tâm huyết của bà Lê Thị Thu Hà (Lisa Ha), doanh nhân trong lĩnh vực du lịch, xúc tiến thương mại và là người sáng lập Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam – Malaysia (VMBC). Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, bà Lê Thị Thu Hà tâm sự đối với bà, việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới là sứ mệnh gắn liền với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Từ những trải nghiệm kết nối văn hóa Việt ra thế giới, bà Đỗ Thị Minh Phương, Chủ tịch HONTO TV (Nhật Bản) nêu bật công chúng quốc tế không chỉ tiếp nhận văn hóa qua những biểu tượng dễ nhận biết như múa rối nước, ẩm thực, áo dài, mà có thể hình thành sự quan tâm sâu sắc hơn khi hiểu câu chuyện, trải nghiệm và những giá trị đời sống phía sau. Việt Nam có thể đóng góp vào đời sống văn hóa thế giới bằng những câu chuyện mang trải nghiệm riêng của dân tộc nhưng chạm đến tình cảm chung của con người, như tình yêu gia đình, sự gắn bó cộng đồng, khát vọng hòa bình và khả năng đùm bọc nhau trong khó khăn. Câu chuyện cùng gói bánh chưng ngày Tết có thể gợi mở cách các thế hệ truyền lại ký ức và tình cảm. Một bữa cơm có thể chuyển tải văn hóa sẻ chia, sự trân trọng nguyên liệu và tri thức của từng vùng đất. Khi được thể hiện qua văn học, điện ảnh, mỹ thuật hay nội dung số có chất lượng, những trải nghiệm ấy có khả năng tạo sự đồng cảm vượt qua khác biệt ngôn ngữ.

Anh Cao Thanh Định, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành công ty ANPz Co.,Ltd (All Nippon Partners). Ảnh: Phạm Tuân/Pv TTXVN tại Nhật Bản

Ông Cao Thanh Định, Giám đốc điều hành Công ty ANPz (All Nippon Partners) tại Nhật Bản lưu ý sức hấp dẫn của văn hóa Việt Nam đối với công chúng Nhật Bản trước hết đến từ những điều gần gũi như món ăn, ly cà phê, tà áo dài, tiếng nhạc dân tộc hay sự thân tình trong cách đón tiếp. Những yếu tố này khơi gợi sự tò mò ban đầu, còn câu chuyện về con người, gia đình và đời sống phía sau mới giúp công chúng quan tâm sâu sắc hơn. Từ thực tiễn kết nối, giao lưu, giới thiệu văn hóa Việt Nam tại Hiroshima, ông Cao Thanh Định cho biết Việt Nam có thể tạo dấu ấn và đóng góp vào sự đa dạng văn hóa thế giới bằng những câu chuyện riêng về mối quan hệ giữa con người với gia đình, cộng đồng và thiên nhiên; về tinh thần sẻ chia, khả năng vượt qua khó khăn và khát vọng hòa bình. Những giá trị đó có thể được chuyển tải qua nghệ thuật, ẩm thực, sản phẩm thủ công và các cuộc gặp gỡ đời thường.

Trong khi đó, bà Lê Thị Thu Hà cho rằng những giá trị đời sống của người Việt, văn hóa gia đình, ứng xử, sự gắn kết giữa các thế hệ, lòng hiếu thảo, tinh thần tương trợ và lòng hiếu khách là những nét đẹp thể hiện rõ tính cách người Việt, cũng là những yếu tố giúp lan tỏa văn hóa Việt trong cộng đồng quốc tế.

Từ những mô hình và kinh nghiệm trên, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà nhấn mạnh sự cần thiết của chính sách hỗ trợ các mạng lưới hợp tác dài hạn về công nghiệp văn hóa, ngoại giao văn hóa và bảo hộ sở hữu trí tuệ. Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Loan đề xuất xây dựng mạng lưới “cầu nối tri thức” giữa chuyên gia trong nước và kiều bào theo từng lĩnh vực văn hóa, nhằm tư vấn dự án, kết nối nguồn lực và chia sẻ kinh nghiệm thị trường. Theo bà, Việt Nam có thể xây dựng một chiến lược ngoại giao văn hóa lấy kiều bào làm trung tâm, vừa gắn kết cộng đồng, vừa tạo ra các sản phẩm văn hóa có sức cạnh tranh và đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Từ tiếng Việt được gìn giữ trong mỗi gia đình đến di sản được kể lại bằng công nghệ số, từ những sinh hoạt văn hóa cộng đồng đến các sản phẩm Việt Nam hiện diện trên thị trường quốc tế, mỗi nỗ lực đều góp phần nối dài sức sống văn hóa dân tộc. Khi cội nguồn được gìn giữ, bản sắc được làm giàu bằng sáng tạo và các thế hệ người Việt cùng chung tay nối dài những nhịp cầu lan tỏa những giá trị dân tộc, văn hóa sẽ không chỉ là ký ức để hướng về, mà còn trở thành nguồn sức mạnh để Việt Nam tự tin bước tới tương lai, khẳng định bản sắc và vị thế trên trường quốc tế.