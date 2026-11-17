Gìn giữ bản sắc trong nhịp sống đô thị

Phú Thượng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa với hệ thống di tích, lễ hội, phong tục và nghề làm xôi nổi tiếng. Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 24-11, phường Phú Thượng xác định việc tôn vinh văn hóa không chỉ dừng ở các hoạt động kỷ niệm mà cần được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực trong đời sống.

Với chủ đề “Phú Thượng - Hội tụ di sản, lan tỏa văn hóa, kết nối cộng đồng”, các hoạt động hướng tới khơi dậy niềm tự hào về truyền thống quê hương, nâng cao ý thức gìn giữ di sản và phát huy vai trò của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa.

Các hoạt động văn nghệ quần chúng tạo không gian giao lưu, góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư. Ảnh: Hoàng Vũ

Theo Chủ tịch UBND phường Phú Thượng Đỗ Đình Sơn, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa mà người dân địa phương đã gìn giữ qua nhiều thế hệ, từ di tích, lễ hội đến nghề làm xôi, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Tinh thần đó được thể hiện qua các chương trình nghệ thuật, giao lưu thể dục thể thao, trò chơi dân gian, triển lãm nghệ thuật, không gian văn hóa đọc và giới thiệu làng nghề truyền thống. Những hoạt động này tạo cơ hội để các thế hệ cùng tham gia, giao lưu, chia sẻ, qua đó đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống thường ngày, thay vì chỉ hiện diện trong những dịp lễ hội.

Đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ

Một trong những cách làm đáng chú ý tại Phú Thượng là đưa di sản vào môi trường giáo dục thông qua các hoạt động trải nghiệm trực tiếp. Tại Trường Tiểu học Phú Thượng, học sinh khối 4 được tham quan đình Phú Gia, tìm hiểu lịch sử địa phương và khám phá nghề làm xôi truyền thống. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức qua sách vở, các em được nghe kể chuyện về di tích, tìm hiểu những giá trị văn hóa được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Ông Công Ngọc Phượng, Trưởng Tiểu ban Quản lý di tích đình Phú Gia, trực tiếp giới thiệu với học sinh về lịch sử ngôi đình và những dấu ấn văn hóa của vùng đất. Từ câu chuyện về một di tích lịch sử - văn hóa quốc gia ngay trên địa bàn, các em có thêm hiểu biết về quê hương, về công sức của những thế hệ đã gìn giữ di sản. Đặc biệt, dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân Mai Thị Thanh, thành viên Hội Làng nghề Xôi Phú Thượng, các em được tự tay đóng khuôn xôi ngũ sắc và thưởng thức thành quả của mình.

Nghệ nhân Mai Thị Thanh hướng dẫn học sinh trải nghiệm đóng khuôn xôi ngũ sắc, giúp các em hiểu thêm về nghề làm xôi truyền thống Phú Thượng. Ảnh: Hoàng Vũ

Nghề làm xôi Phú Thượng đã được đưa vào danh mục "Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia". Những kinh nghiệm được người làm nghề chia sẻ giúp cho các em học sinh không chỉ hiểu thêm về một nghề truyền thống mà còn cảm nhận được sự khéo léo, tỉ mỉ và tâm huyết của những người đang gìn giữ di sản.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Thượng Vũ Thị Kim Anh chia sẻ: “Khi các em biết trân trọng đình làng, yêu hương xôi quê nhà và tự hào về bản sắc các dân tộc Việt Nam, cũng chính là lúc những giá trị truyền thống được tiếp nối và lan tỏa trong thế hệ trẻ”.

Cùng với giáo dục trải nghiệm, phường Phú Thượng chú trọng ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn và quảng bá di sản. Tại đình Phú Gia, UBND phường đã tổ chức ra mắt họa đồ số “Phú Thượng - Phú Gia, Nếp làng trong phố”. Sản phẩm được xây dựng từ tư liệu lịch sử, hình ảnh về vùng đất, con người, văn hóa và quá trình phát triển của Phú Gia - Phú Thượng; kết hợp phong cách tranh truyền thống với công nghệ đồ họa số hiện đại, hiệu ứng chuyển động, âm thanh, ánh sáng và yếu tố thời gian.

Họa đồ số “Phú Thượng - Phú Gia, Nếp làng trong phố” ứng dụng công nghệ hiện đại trong giới thiệu, quảng bá và phát huy giá trị di sản địa phương. Ảnh: Cao Kỳ

Người xem có thể tiếp cận di sản qua 3 không gian: Trình chiếu tác phẩm trên màn hình led, khám phá hiện vật 3D và tương tác với không gian 360 độ. Nhờ đó, lịch sử địa phương được tái hiện trực quan, sinh động, mở ra cách tiếp cận phù hợp hơn với thế hệ trẻ.

Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng Bùi Thế Cường nhấn mạnh, ứng dụng công nghệ số là cách làm mới để những giá trị truyền thống không chỉ được lưu giữ trong hồ sơ, hiện vật và ký ức của các thế hệ mà còn được chuyển tải thành dữ liệu, hình ảnh và trải nghiệm có khả năng tiếp cận rộng rãi hơn.

Việc đưa họa đồ số đến các cơ sở giáo dục góp phần kết nối bảo tồn di sản với giáo dục truyền thống. Đây cũng là hướng đi để địa phương tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu về di tích, hiện vật, tư liệu văn hóa, mở rộng trải nghiệm số, gắn bảo tồn di sản với quảng bá văn hóa và phát triển du lịch.

Học sinh tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương qua trải nghiệm tương tác không gian 360 độ. Ảnh: Cao Kỳ

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa không chỉ là gìn giữ di tích hay truyền dạy nghề truyền thống mà còn được thể hiện qua cách mỗi người dân ứng xử, sẻ chia và gắn bó với cộng đồng.

Từ việc gìn giữ di tích, phát huy nghề truyền thống đến đưa di sản vào trường học, ứng dụng công nghệ số. Phú Thượng đang từng bước đổi mới cách tiếp cận trong bảo tồn, phát huy văn hóa. Khi người dân, nhà trường, nghệ nhân và các tổ chức cùng tham gia, việc gìn giữ bản sắc không còn là nhiệm vụ riêng của một cơ quan hay một thế hệ mà trở thành trách nhiệm chung của cộng đồng.

Với tinh thần “Văn hóa là cội nguồn - Đoàn kết là sức mạnh - Nhân dân là chủ thể - Phú Thượng vững bước phát triển”, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam góp phần khơi dậy niềm tự hào, củng cố sự đồng thuận và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Từ nền tảng văn hóa được gìn giữ và sức mạnh đoàn kết được vun đắp, Phú Thượng có thêm động lực xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.