Toàn cảnh sự kiện kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phu nhân các đồng chí lãnh đạo, đại diện các ban, bộ, ngành của Lào; đại diện các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Lào cùng trải nghiệm và khám phá những nét đặc sắc trong văn hóa Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cho biết, đây là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại Lào cùng hướng về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), qua đó góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của Việt Nam tại đất nước Lào và bạn bè quốc tế.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm phát biểu khai mạc.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh, Việt Nam luôn kiên định xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện, hướng tới các giá trị chân-thiện-mỹ; đồng thời, phát huy văn hóa như một sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Kế thừa mạch nguồn tư tưởng vĩ đại ấy, trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, Đảng và Nhà nước Việt Nam tiếp tục xác định phát triển văn hóa là một trong những định hướng chiến lược quan trọng, ngoại giao văn hóa ngày càng trở thành cầu nối góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, mở rộng sự hiểu biết và tăng cường tình hữu nghị, hợp tác với bạn bè quốc tế.

Hướng tới Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2027 để kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước năm 2027, Đại sứ quán Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức và đối tác của hai nước, thúc đẩy các hoạt động giao lưu, kết nối giữa các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là thế hệ trẻ, sẽ là những nhịp cầu hữu nghị, góp phần vun đắp sự hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa nhân dân hai nước, đồng thời là nền tảng quý báu để trao truyền tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào cho các thế hệ mai sau.

Tham dự sự kiện, bà Dalani Phommavongsa, Thứ trưởng Văn hóa và Du lịch Lào cho biết, ẩm thực Việt vốn dĩ đã rất phổ biến và được yêu thích tại Lào, ngược lại, ẩm thực Lào cũng rất nổi tiếng tại Việt Nam. Vì vậy, đây thực sự là một ngày hội ý nghĩa giúp nhân dân hai nước Lào-Việt Nam được gần gũi, gắn bó với nhau hơn, đồng thời cũng là dịp để tìm hiểu sâu hơn về nền văn hóa của nhau.

Thứ trưởng Văn hóa và Du lịch Lào Dalani Phommavongsa.

Bà Nguyễn Thị Tám Năm, Quyền Hiệu trưởng Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du tại thủ đô Vientiane cho biết, Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du mang đến sự kiện lần này năm món ăn đặc sản của ba vùng miền đất nước với mong muốn giới thiệu những tinh hoa ẩm thực của Việt Nam đến với bạn bè Lào và bạn bè quốc tế. Bà Nguyễn Thị Tám Năm cho biết thêm, ngoài những bài học ở trên lớp thì các em học sinh nhà trường được tham dự sự kiện hôm nay là dịp được cảm thụ, được thưởng thức văn hóa Việt Nam, được học về văn hóa, tìm hiểu về văn hóa Việt Nam qua những hoạt động ngoại khóa giúp các em hiểu thêm về văn hóa của Việt Nam.

Sự kiện không chỉ là dịp thưởng thức những món ăn đặc sắc, sự kiện còn để lại ấn tượng với các vị khách quốc tế về một nền văn hóa Việt Nam giàu bản sắc, sống động và đầy sức hấp dẫn.

Bà Benita Sommerville, Phó Đại sứ Australia tại Lào cho biết, đây là một cơ hội rất tốt để Việt Nam giới thiệu, quảng bá văn hóa của mình - một nền văn hóa vô cùng sống động, đa sắc màu và đầy sức hấp dẫn. Đây cũng là dịp rất ý nghĩa để Việt Nam thúc đẩy du lịch, đồng thời giới thiệu đến bạn bè quốc tế vẻ đẹp và sức cuốn hút của văn hóa, ẩm thực Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu cùng xem Bộ phim “Nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam”, bộ phim tái hiện một chặng đường lịch sử đấu tranh vì độc lập, tự do và hòa bình của dân tộc, qua cuộc đời và sự nghiệp của một nhà ngoại giao tiêu biểu của Việt Nam (tức nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình); dự triển lãm ảnh “Việt Nam-Đất nước-Con người”, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật Nhà hát Tuổi trẻ và các em học sinh Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du biểu diễn để hiểu thêm vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người và sự phong phú, độc đáo của văn hóa, nghệ thuật Việt Nam và Lào.

Các đại biểu xem phim “Nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam”.

Khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã trở thành không gian hội tụ của những sắc màu văn hóa và hương vị ẩm thực Việt Nam. Từ phở, bánh cuốn, bánh đa cua Hải Phòng đến bún bò Huế cùng nhiều món ăn đặc trưng của ba miền được cộng đồng người Việt tại Vientiane chuẩn bị và giới thiệu cho người dân Lào và bạn bè quốc tế. Những món ăn truyền thống không chỉ mang đến hương vị quê nhà, đây còn là dịp để những người Việt xa quê giới thiệu nét đặc sắc riêng trong văn hóa ẩm thực truyền thống của đất nước.