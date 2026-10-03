Lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam từ Thủ đô

Đây là năm đầu tiên "Ngày Văn hóa Việt Nam" được tổ chức, nhằm tôn vinh truyền thống văn hiến của Thủ đô, đồng thời giới thiệu, quảng bá sự đa dạng văn hóa của các dân tộc Việt Nam. Hoạt động cũng góp phần nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân tham gia bảo tồn, thực hành, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa dân tộc.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh: Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với văn hóa và đặt ra trách nhiệm đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống; không chỉ hiện diện trong di tích, lễ hội hay tác phẩm nghệ thuật, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết và thúc đẩy toàn xã hội thực hành lối sống văn hóa, văn minh; tạo môi trường thuận lợi để người dân được trực tiếp tham gia, bảo tồn, gìn giữ, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026, với thông điệp "Thăng Long Hà Nội, ngàn năm văn hiến - Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND thành phố, đề nghị các sở, ngành, xã, phường xác định rõ trách nhiệm, xây dựng các hoạt động hưởng ứng phù hợp; quan tâm bố trí, huy động nguồn lực, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa và không gian công cộng phục vụ nhân dân. Đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và các chủ thể sáng tạo tiếp tục đóng góp tài năng, tâm huyết, tích cực truyền dạy di sản, bồi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ; đồng thời vận động mỗi người dân, mỗi gia đình tham gia các hoạt động văn hóa, bảo vệ di tích, giữ gìn phong tục tốt đẹp, ứng xử văn minh nơi công cộng và chủ động giới thiệu văn hóa Việt Nam, Thăng Long - Hà Nội đến bạn bè trong nước, quốc tế.

Phát biểu hưởng ứng tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Vì Nguyễn Hữu Thịnh cho rằng, di sản chỉ được bảo tồn bền vững khi tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng; chính quyền có trách nhiệm quản lý, hỗ trợ và tạo điều kiện, trong khi nhân dân là chủ thể trực tiếp thực hành, gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa. Ông cho biết, Ba Vì là xã miền núi của Thủ đô, nơi đồng bào Kinh, Mường, Dao cùng sinh sống, lưu giữ nhiều giá trị văn hóa phong phú như lễ hội truyền thống, phong tục tập quán, tiếng nói, trang phục, dân ca, dân vũ, cồng chiêng, nghi lễ và tri thức dân gian. Hưởng ứng lời phát động của thành phố, xã Ba Vì sẽ tập trung tuyên truyền về ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam; bảo vệ, phát huy giá trị di tích, lễ hội; đẩy mạnh trao truyền các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Mường, Dao cho thế hệ trẻ, đồng thời từng bước sưu tầm, lưu giữ, số hóa tư liệu di sản và gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, sinh kế của người dân.

Các thí sinh biểu diễn ca trù tại không gian Bảo tàng Hà Nội Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN

Lễ phát động mở đầu chuỗi hoạt động hưởng ứng "Ngày Văn hóa Việt Nam" trên địa bàn Hà Nội, diễn ra từ nay đến ngày 24/11/2026.

Trong hai ngày 3 và 4/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra nhiều hoạt động trưng bày, biểu diễn, giao lưu, trải nghiệm văn hóa; giới thiệu các không gian văn hóa Thăng Long - Hà Nội cùng 20 gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm làng nghề, phố nghề, sản phẩm OCOP và các sản phẩm tiêu biểu của thành phố. Thông qua các hoạt động, người dân và du khách có cơ hội trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm các giá trị văn hóa cùng nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng các dân tộc.

Tiếp nối lễ phát động, Chương trình "Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội" dự kiến diễn ra từ ngày 21 - 24/11 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Đây được xác định là một trong những sự kiện văn hóa mang thương hiệu Thủ đô, tạo không gian kết nối, giao lưu và quảng bá văn hóa Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, thành phố Hà Nội ký kết Quy chế phối hợp với 10 tỉnh, thành phố gồm: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, thành phố Huế và thành phố Cần Thơ về tổ chức các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Việc ký kết nhằm tăng cường liên kết giữa các địa phương trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc Việt Nam, đồng thời tạo thêm không gian để các địa phương giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc tới người dân và du khách.

Các hoạt động hưởng ứng góp phần phát huy vai trò của Hà Nội là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước, đồng thời hướng tới xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".