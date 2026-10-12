Lan toả giá trị văn hoá Việt Nam qua chương trình 'Thanh âm Việt Nam, Giai điệu cuộc sống'

Phát biểu tại lễ phát động, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh: “Mọi người dân đều có những trải nghiệm, những yêu thương có thể gửi vào giai điệu, câu hát. Mỗi gia đình, mỗi nhà trường hãy cùng nhau trở thành nơi nuôi dưỡng tình yêu với âm nhạc, tiếng hát với thanh âm của cuộc sống, nuôi dưỡng nguồn sáng tạo, làm giàu nguồn âm nhạc của Việt Nam. Mỗi người đóng góp một thanh âm, triệu người viết nên giai điệu của Tổ quốc để con cháu mai sau được nghe tình yêu cuộc sống hôm nay”.

Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại lễ phát động chương trình (ảnh chụp màn hình).

Chương trình nhằm lan toả những giá trị tốt đẹp của văn hoá, âm nhạc Việt Nam; khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và khả năng sáng tạo nghệ thuật trong cộng đồng. Đồng thời, chương trình hướng đến phát hiện, giới thiệu những giai điệu, âm thanh và câu chuyện âm nhạc từ đời sống, góp phần quảng bá bản sắc văn hoá Việt Nam, nhất là đến thế hệ trẻ.

Các đại biểu tại điểm cầu Cà Mau tham dự Lễ phát động Chương trình “Thanh âm Việt Nam, Giai điệu cuộc sống” năm 2026.

Điểm nổi bật của chương trình là hướng tới xây dựng Ngân hàng giai điệu Việt Nam và Bản đồ âm nhạc Việt Nam, tạo nguồn dữ liệu phục vụ công tác bảo tồn, quảng bá và phát triển công nghiệp văn hoá.

Chương trình gồm 3 nội dung chính: “Đố vui Thanh âm Việt Nam” với hình thức trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu âm nhạc dân tộc; “Cảm nhận Thanh âm Việt Nam” thông qua các video ngắn chia sẻ cảm xúc, câu chuyện về âm nhạc; và “Sáng tạo Thanh âm Việt Nam”, khuyến khích sử dụng giai điệu, nhạc cụ, dân ca và âm thanh đời sống làm chất liệu sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật.

Chương trình dành cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước cùng người nước ngoài yêu mến văn hoá, âm nhạc Việt Nam, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp. Thời gian tham gia từ ngày 12/10 đến hết ngày 30/11/2026; lễ công bố kết quả và trao giải dự kiến diễn ra trong tháng 12/2026.

Chương trình được triển khai trên nền tảng số, tạo điều kiện để người dân trong và ngoài nước tham gia.

Đối với Cà Mau, chương trình là dịp quảng bá những giá trị văn hoá đặc trưng của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, khuyến khích cộng đồng gìn giữ, phát huy các làn điệu dân ca, âm nhạc truyền thống, đồng thời tăng cường giao lưu, kết nối văn hoá với các địa phương trên cả nước./.