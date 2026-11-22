Ngày 24.11.2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước. Tại Thanh Hóa, dịp này được hưởng ứng bằng chuỗi hoạt động diễn ra ở nhiều địa phương, kết hợp giữa các sự kiện văn hóa quy mô cấp tỉnh với hoạt động văn nghệ, giao lưu, quảng bá di sản tại cơ sở.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc được trình diễn trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 tại Thanh Hóa

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026, diễn ra từ ngày 22 đến 24.11 tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, với chủ đề “Sắc màu văn hóa xứ Thanh”.

Ngày hội có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quần chúng, câu lạc bộ văn hóa dân gian đến từ các xã, phường.

Trong khuôn khổ chương trình, người dân và du khách được tiếp cận không gian trải nghiệm, trình diễn văn hóa các dân tộc; tham quan khu trưng bày văn hóa truyền thống với chủ đề “Thanh Hóa - Những sắc màu văn hóa”; thưởng thức các tiết mục nghệ thuật quần chúng và tìm hiểu những giá trị di sản văn hóa đặc trưng của địa phương.

Đáng chú ý, tại ngày hội còn diễn ra hoạt động trình diễn, giới thiệu 28 di sản văn hóa phi vật thể của Thanh Hóa đã được Bộ VHTTDL đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Các di sản thuộc nhiều loại hình như nghệ thuật trình diễn dân gian, lễ hội truyền thống, nghề thủ công truyền thống và thực hành văn hóa của các cộng đồng dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Trong số đó có nhiều loại hình nghệ thuật dân gian mang dấu ấn văn hóa xứ Thanh như Trò Xuân Phả ở xã Thọ Xuân, trò diễn Pồn Pôông ở xã Ngọc Liên, Ngũ trò Viên Khê (dân ca Đông Anh) ở phường Đông Sơn, Hát nhà trò Văn Trinh ở xã Quảng Ngọc và Hò Sông Mã ở xã Hà Trung.

Bên cạnh các loại hình diễn xướng, chương trình còn giới thiệu những thực hành văn hóa gắn với đời sống cộng đồng các dân tộc.

Người dân và du khách tham quan, tìm hiểu không gian trưng bày, giới thiệu các di sản văn hóa đặc trưng của xứ Thanh

Không chỉ tập trung ở khu vực trung tâm, các hoạt động hưởng ứng còn được triển khai tại các xã, phường, thôn, bản và tổ dân phố.

Theo kế hoạch, từ ngày 1 đến 24.11, các địa phương tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng tại 100% khu dân cư, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Đưa di sản đến gần hơn với người dân

Một trong những điểm đáng chú ý trong dịp này là việc ứng dụng nền tảng số để quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử và du lịch. Thay vì chỉ giới thiệu di tích thông qua các hoạt động trực tiếp, một số địa phương đã tổ chức livestream, giúp người dân ở xa vẫn có thể theo dõi, tìm hiểu thông tin về các điểm đến.

Sáng 21.11, phường Đông Quang tổ chức livestream giới thiệu Di tích quốc gia Đền thờ Nguyễn Nhữ Soạn với chủ đề “Lan tỏa giá trị di sản”.

Cùng dịp này, hoạt động livestream tại Khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương, xã Cẩm Tú, cũng được triển khai nhằm giới thiệu cảnh quan, văn hóa của đồng bào Mường và các giá trị đặc trưng của điểm đến.

Hoạt động livestream giới thiệu Di tích quốc gia Đền thờ Nguyễn Nhữ Soạn (phường Đông Quang) góp phần đưa giá trị di sản đến gần hơn với công chúng

Việc sử dụng hình thức livestream giúp thông tin về di tích, danh thắng tiếp cận thêm nhiều nhóm công chúng, nhất là những người chưa có điều kiện đến tham quan trực tiếp. Đây cũng là cách để các địa phương tận dụng nền tảng số trong quảng bá tài nguyên văn hóa, du lịch.

Tại xã Văn Phú, tối 21.11, địa phương tổ chức công bố quyết định công nhận điểm du lịch sinh thái cộng đồng Suối Đang, đồng thời khai mạc chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương trình có gala nghệ thuật “Hội tụ giai điệu - Hương sắc vùng cao”, các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và hội thi ẩm thực với sự tham gia của 10 thôn, bản và nhà trường.

Những hoạt động này tạo điều kiện để người dân trực tiếp giới thiệu các nét văn hóa truyền thống, món ăn đặc trưng và đời sống cộng đồng địa phương.

Bên cạnh các hoạt động trên, chuỗi sự kiện trong tháng 11 còn được tổ chức tại nhiều địa bàn như Pù Luông, Sầm Sơn, gắn với trình diễn trang phục dân tộc, trò diễn dân gian, biểu diễn nghệ thuật và giới thiệu sản phẩm OCOP.

Đáng chú ý, tỉnh tiếp tục tổ chức các hoạt động kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 2026) vào ngày 26.11 tại xã Ba Đình, góp phần kết nối việc phát huy giá trị văn hóa với giáo dục truyền thống lịch sử.

Thông qua chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, Thanh Hóa hướng tới việc phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn di sản, đồng thời khai thác những giá trị văn hóa truyền thống để tạo thêm sản phẩm, trải nghiệm phục vụ phát triển du lịch.