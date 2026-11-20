Tham dự ngày hội có ông Huỳnh Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo Bảo tàng tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các địa phương.

Về phía phường An Phú có lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng đông đảo nghệ nhân, già làng, người có uy tín và nhân dân trên địa bàn.

Những tiết mục đặc sắc góp phần tôn vinh, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: Minh Chí

Điểm nhấn của ngày hội là chương trình nghệ thuật cồng chiêng với sự tham gia của các nghệ nhân, câu lạc bộ và nhóm thực hành trên địa bàn; góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Dịp này, phường An Phú tổ chức công bố, đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Champa An Phú. Ông Huỳnh Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã trao bằng xếp hạng cho đại diện địa phương.

Ông Huỳnh Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai (bìa phải) trao Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Champa An Phú cho đại diện phường An Phú. Ảnh: Minh Chí

Di tích Champa An Phú (tổ 11, phường An Phú) được UBND tỉnh Gia Lai xếp hạng di tích cấp tỉnh theo Quyết định số 3317/QĐ-UBND ngày 7-8-2026.

Kết quả các đợt khai quật khảo cổ giai đoạn 2022-2024 cho thấy đây là một đền thờ Phật giáo của người Champa, được xây dựng khoảng 1.000 năm trước.

Đặc biệt, trong cuộc khai quật năm 2024, các nhà khảo cổ phát hiện cấu trúc kho thiêng hình chữ Vạn. Bên trong có 1 bộ đồ ký cúng bằng vàng, trong đó 1 miếng vàng lớn khắc bài kệ Duyên sinh.

Sưu tập đồ thờ bằng vàng phát hiện tại di tích Champa An Phú đã được công nhận là Bảo vật quốc gia đầu năm 2026. Di tích Champa An Phú có tổng diện tích trên 8.400 m², gồm 2 khu vực bảo vệ I và II.

Ra mắt 2 câu lạc bộ thực hành di sản văn hóa cồng chiêng Plei Chuêt và Nhă Prông. Ảnh: Minh Chí

Cùng với đó, phường ra mắt 2 câu lạc bộ thực hành di sản văn hóa cồng chiêng Plei Chuêt và Nhă Prông; vinh danh, khen thưởng các cá nhân có đóng góp tiêu biểu trong công tác bảo tồn văn hóa truyền thống.

Đồng thời, Nhà trưng bày sản phẩm văn hóa làng Chuêt cũng được khai trương trong dịp này, góp phần lưu giữ, giới thiệu và phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng.

Khai trương Nhà trưng bày sản phẩm văn hóa làng Chuêt. Ảnh: Minh Chí

Trong khuôn khổ ngày hội, người dân và du khách còn được tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, ẩm thực, giới thiệu sản phẩm OCOP; trải nghiệm chế tác nhạc cụ, dệt thổ cẩm, đan lát và đánh cồng chiêng.

Các đại biểu và người dân tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm chế tác nhạc cụ, dệt thổ cẩm, đan lát và đánh chiêng tại Ngày hội Văn hóa phường An Phú năm 2026. Ảnh: Minh Chí

Thông qua ngày hội, phường An Phú hướng đến nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời gắn bảo tồn di sản với quảng bá hình ảnh địa phương và phát triển du lịch cộng đồng.

Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống tại Ngày hội Văn hóa phường An Phú. Clip: Hà Đức Thành - Minh Chí