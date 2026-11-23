Vừa qua, tại phường Đông Hải, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Liên hoan các mô hình sáng kiến tiêu biểu trong truyền thông với chủ đề “Phát huy tập tục văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số”. Thông qua hình thức sân khấu hóa, các đội thi đã lan tỏa nhiều thông điệp ý nghĩa về bình đẳng giới, bảo tồn bản sắc văn hóa, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong cộng đồng.

Chung tay xóa bỏ định kiến giới

Tham gia liên hoan, 14 đội thi mang đến nhiều tiểu phẩm, hoạt cảnh với nội dung tuyên truyền về bình đẳng giới; phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và bạo lực gia đình… Với hình thức sân khấu hóa, khai thác chất liệu từ thực tiễn đời sống, các đội đã truyền tải những thông điệp thiết thực, gần gũi, dễ hiểu.

Trong đó, tiểu phẩm “Phụ nữ vùng cao vùng lên, vươn tới tương lai” của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Bác Ái Tây phản ánh câu chuyện một phụ nữ Raglai lấy chồng sớm, sinh nhiều con, phải gánh vác mọi công việc gia đình, trong khi người chồng thiếu trách nhiệm, không chia sẻ. Nhờ sự động viên, tuyên truyền của bạn bè, cán bộ phụ nữ địa phương, người phụ nữ dần thay đổi nhận thức, tự tin vượt qua sự cam chịu, mạnh dạn khẳng định bản thân. Người chồng cũng dần thay đổi, biết yêu thương, tôn trọng vợ, chia sẻ việc nhà, chăm sóc con cái và cùng lao động phát triển kinh tế gia đình.

Một phân cảnh trong tiểu phẩm “Phụ nữ vùng cao vùng lên, vươn tới tương lai”.

Bà Katơr Thị Ái - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bác Ái Tây, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: “Thông qua tiểu phẩm, chúng tôi mong muốn truyền tải thông điệp xóa bỏ định kiến giới, phòng, chống tảo hôn và bạo lực gia đình; nâng cao nhận thức về vai trò, vị thế của phụ nữ, vận động nam giới chia sẻ trách nhiệm trong gia đình, cùng xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Bằng hình thức sân khấu hóa, các đội đã mang đến nhiều hoạt cảnh, tiểu phẩm ý nghĩa.

Về phòng, chống bạo lực gia đình, Hội LHPN xã Tây Khánh Vĩnh, Hội LHPN xã Nam Khánh Vĩnh lần lượt mang đến hoạt cảnh “Hãy hành động vì một gia đình không có bạo lực”, tiểu phẩm “Sau cánh cửa khép lại”. Qua đó, phản ánh những hệ lụy của bạo lực gia đình, kêu gọi cộng đồng chung tay ngăn chặn bạo lực, xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc.

Hoạt cảnh “Hãy hành động vì một gia đình không có bạo lực”.

Đối với nội dung phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xóa bỏ tập tục lạc hậu, các đội thi đã thể hiện qua nhiều tiểu phẩm như: “Đừng cướp mất tương lai của con” (Hội LHPN xã Cam Hiệp), “Tương lai của chúng ta” (Hội LHPN xã Bác Ái Đông), “Chuyện nhà Ama Lủng” (Hội LHPN xã Tây Khánh Sơn), “Đừng bắt con lấy chồng” (Hội LHPN xã Khánh Sơn). Đáng chú ý, tiểu phẩm “Từ chuyện nhỏ đến thay đổi lớn” của Hội LHPN xã Bắc Khánh Vĩnh đề cập đến việc thay đổi những tập tục trong cưới hỏi như thách cưới, tổ chức tiệc cưới linh đình…

Các thông điệp về phòng, chống tảo hôn được truyền tải qua các tiểu phẩm.

Giữ gìn văn hóa bản sắc dân tộc

Liên hoan còn là dịp để các đội thi giới thiệu, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số. Tiểu phẩm “Giữ lại sắc hồn Raglai” của Hội LHPN xã Đông Khánh Sơn phản ánh thực trạng mai một trang phục truyền thống và nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Raglai trước tác động của lối sống hiện đại. Qua câu chuyện của một gia đình, tiểu phẩm cho thấy sự khác biệt trong nhận thức giữa các thế hệ, đồng thời khắc họa quá trình thay đổi suy nghĩ của các thành viên nhờ sự tuyên truyền, vận động của các đoàn thể, tổ truyền thông cộng đồng. Từ đó, lan tỏa ý thức tự hào, trân trọng trang phục truyền thống và chung tay gìn giữ nghề dệt thổ cẩm.

Lan tỏa thông điệp về gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Còn tiểu phẩm “Tiếng chapi và tiếng mã la chữa lành” của Hội LHPN xã Trung Khánh Vĩnh đề cập đến sự khác biệt trong nhận thức giữa các thế hệ về việc gìn giữ văn hóa Raglai. Qua câu chuyện một nữ sinh từng thờ ơ với nhạc cụ dân tộc, tiểu phẩm truyền tải thông điệp về trách nhiệm tiếp nối các giá trị văn hóa truyền thống. Đặc biệt, việc kết hợp nhạc cụ dân tộc với âm nhạc hiện đại và điệu múa truyền thống đã khơi dậy niềm tự hào, giúp giới trẻ thêm tự tin trong việc tìm hiểu, bảo tồn và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc.

Thông điệp gìn giữ và phát huy giá trị các nhạc cụ dân tộc được truyền tải qua những tiểu phẩm ý nghĩa.

Ngoài ra, các tiểu phẩm như: “Nhịp đập cội nguồn - Giữ hồn Raglai” (Hội LHPN xã Suối Dầu), “Câu chuyện làng tôi” (Hội LHPN xã Anh Dũng), “Điệu múa xuống phố” (Hội LHPN xã Công Hải), “Tiếng xưa trong nhịp sống mới” (Hội LHPN xã Khánh Vĩnh) cũng mang đến nhiều câu chuyện gần gũi về việc bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống. Chị Cao Thị Minh Nhã (xã Khánh Sơn) cho biết, qua phần trình diễn của các đội thi, chị có thêm cơ hội học hỏi những cách làm hay, sáng kiến thiết thực, xuất phát từ thực tiễn đời sống tại địa phương.

Bà Phan Thị Hòa Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh cho biết, các đội thi đã mang đến những phần trình diễn gần gũi, xuất phát từ thực tiễn đời sống với thông điệp rõ ràng. Việc lồng ghép dân ca, hò, vè và các điệu múa truyền thống đã góp phần giới thiệu sinh động nét đẹp văn hóa địa phương. Qua đó, không chỉ tôn vinh các giá trị văn hóa tốt đẹp mà còn lan tỏa hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, bài trừ hủ tục lạc hậu, phòng, chống tảo hôn, bạo lực gia đình và chung tay bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.